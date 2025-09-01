Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 001/2025
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através da Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da abertura do processo licitatório da Concorrência nº 001/2025 (Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de Epitaciolândia/AC – Contrato de Repasse nº 953966/2023), marcada para o dia 02/09/2025 às 09h00min (nove horas), está SUSPENSA, em virtude de correções a serem realizadas na planilha orçamentária. A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.
Epitaciolândia/AC, 01 de setembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 – COMPRAS.GOV 90017/2025
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais permanentes, visando atender às necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Brasiléia – AC.
Data da Abertura: 16 de setembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 02/09/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 01 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final da Taça Cidade de Brasileia de Futebol, após três meses de competição.
A competição contou com 27 equipes participantes, somando mais de 590 atletas em quatro categorias: feminino, sub-17, máster e primeira divisão. O campeonato contou com investimento de R$ 60 mil, sendo quase R$ 30 mil destinados apenas à premiação da final e parte significativa aplicada na arbitragem oficial durante todo o torneio, garantindo lisura e organização até a grande decisão.
Na abertura da noite, a equipe Baixa Verde conquistou o título feminino e levou para casa R$ 3 mil, enquanto o vice-campeão Atlético Ferreira recebeu R$ 1,5 mil. O troféu de melhor goleira ficou com Josiele Melo, e a artilharia com Fernanda Melo.
Na categoria sub-17, o São Cristóvão sagrou-se campeão e recebeu R$ 2,5 mil, enquanto o Aquarela ficou com o vice e R$ 1,5 mil. Os destaques individuais foram Rafael Gerônimo como melhor goleiro e Alexandro Apuri como artilheiro.
No máster, a equipe Auto Peças garantiu o título e levou R$ 4 mil. O Baixa Verde ficou com o vice e R$ 2 mil. O goleiro Gil (Auto Peças), foi eleito o melhor da posição e o atacante José Pereira (Baixa Verde), terminou como artilheiro.
Já a grande final da primeira divisão foi marcada por emoção e alto nível técnico. Após empate no tempo normal, a equipe Anjos da Bola venceu o Boleros por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o título e o prêmio de R$ 8 mil. O vice-campeão levou R$ 4 mil. Brilharam nas cobranças de pênalti Natan Menezes, Ângelo Gurgel, Rodrigo Araújo (Rodriguinho) e Jardson Ferreira, que garantiram a vitória do Anjos da Bola. O goleiro Marcos Freitas (Anjos da Bola) foi eleito o melhor da posição e o atacante William Lima recebeu o troféu de artilheiro.
Durante a final, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do esporte para a cidade: “Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Taça Cidade de Brasileia, que já faz parte do calendário esportivo do município. Esse investimento de R$ 60 mil é um compromisso com os atletas, com a juventude e com a valorização do esporte como instrumento de inclusão e transformação social. Também fizemos questão de garantir arbitragem oficial em todas as partidas, reforçando a seriedade e a credibilidade da competição”, afirmou.
A secretária municipal de Cultura e Esporte reforçou o apoio da gestão às competições locais: “Foi um campeonato histórico, com mais de 500 atletas envolvidos, equipes femininas, da base, do máster e da primeira divisão. Ver o estádio lotado, famílias torcendo e incentivando é a prova de que o esporte é um elo de união em nossa cidade”, disse.
O deputado estadual Tadeu Hassem, presente na final, também ressaltou o papel do esporte para Brasileia: “A Taça Cidade é um exemplo de incentivo ao esporte e ao lazer, mas também de cidadania. Parabenizo todos os atletas, dirigentes e a Prefeitura de Brasileia por esse evento grandioso”, destacou.
A competição também contou com o trabalho fundamental da Gerência Municipal de Esporte, liderada por Clebson Venancio, que esteve à frente da organização, apoio logístico e acompanhamento de todas as rodadas, garantindo que cada detalhe do campeonato fosse realizado com eficiência e dedicação.
Polícia apreende mais de R$ 211 mil, drogas e arma de fogo em operação no Ramal do Polo, em Brasiléia
Ação do GIRO e Rádio Patrulha prendeu suspeito com histórico de tráfico; ocorrência foi registrada na Delegacia de Epitaciolândia
Uma operação policial realizada na madrugada deste sábado (30) resultou na apreensão de R$ 211.950,00 em espécie, drogas e uma arma de fogo em uma residência localizada no Ramal do Polo, município de Brasiléia, interior do Acre.
De acordo com o boletim de ocorrência nº 790, a ação teve início após denúncia de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes e portando armas de fogo em uma casa verde, na região do Ramal Juricaba, onde havia também um veículo branco estacionado.
Ao chegarem ao local, as equipes do GIRO, com apoio da Rádio Patrulha, avistaram três suspeitos. Dois fugiram em uma motocicleta e o terceiro correu em direção ao imóvel, tentando se desfazer de uma pistola. Os policiais entraram na residência em situação de flagrante e apreenderam uma pistola Taurus/Beretta calibre 6.35, três embalagens de droga, R$ 24 mil em espécie e munições de diversos calibres.
Durante buscas adicionais, os agentes encontraram no veículo Fiat Estrada, estacionado em frente à casa, mais R$ 187.950,00 em espécie, além de plásticos usados para embalar entorpecentes e caixas de munição vazias.
O homem detido, que já havia respondido por tráfico de drogas, alegou que parte do dinheiro era proveniente da venda de gado, mas não soube explicar o montante total apreendido.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, junto com o material apreendido.
