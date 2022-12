PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE SUSPENSÃO E DE LICITAÇÃO

Um acidente fatal envolvendo uma moto e uma caminhonete foi registrado na tarde deste sábado, dia 3, na Rua Raimundo Ribeiro, no Bairro Vila Vitória, onde tem uma ladeira bastante íngreme que dá acesso ao Bairro vizinho José Hassem.

Segundo foi apurado até o momento, o homem identificado como Jesus da Conceição Silva (61), conhecido por “Jesus do Batista Cocada”, descia a ladeira em uma moto de placa boliviana teria perdido o controle do veículo que desceu com muita velocidade.

Já próximo da curva, havia uma caminhonete modelo Mitsubishi que estaria indo no mesmo sentido em baixa velocidade e que teria parado na curva. Infelizmente, Jesus não conseguiu frear a moto que bateu violentamente contra a parte traseira da carroceria.

Com o forte impacto, Jesus morreu no local. Mesmo com o acionamento da equipe de socorro do SAMU, apenas puderam constatar o óbito. Segundo foi apurado na delegacia de Epitaciolândia, a vítima não era habilitada e a causa do acidente pode ter sido uma pane os freios da moto.

O local foi isolado pela guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão, até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal – IML, para realizar registros e depois retirar o corpo. Não foi informado se seria transferido para a Capital para realizar os procedimentos forenses.

