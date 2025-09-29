PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Projeto idealizado por Felliphe Saadi oferece roteiros pela América do Sul e projeta novas rotas até a Patagônia e África

Em um momento em que viajar se tornou sinônimo de liberdade e conexão cultural, o acreano Felliphe Saadi transformou a paixão pelas estradas em um projeto profissional que já cruza fronteiras: a América Expedições. A empresa é especializada em roteiros de expedições 4×2 e 4×4 pela América do Sul, unindo aventura, segurança e experiências únicas.

Do Acre para os Andes

Partindo muitas vezes de Rio Branco e Brasileia, Felliphe conduz grupos por destinos emblemáticos do continente. Os roteiros incluem o Deserto do Atacama, o Salar de Uyuni, o Parque Nacional Eduardo Avaroa, vulcões ativos e lagunas altiplânicas, muitas vezes em rotas pouco exploradas, fora dos mapas de GPS.

“Nosso objetivo é mostrar que é possível sair do Acre e viver experiências internacionais por terra, com conforto, segurança e emoção”, destaca Saadi.

Estradas com segurança

Mais que uma simples viagem turística, as expedições exigem preparo físico e planejamento técnico. Por isso, a empresa garante suporte médico e mecânico emergencial, mapas offline e paradas estratégicas em hotéis previamente selecionados.

“Nós não vendemos apenas viagens, vendemos experiências transformadoras. É a chance de viver intensamente cada quilômetro percorrido”, afirma o guia.

Cultura overlander ganha força no Acre

Enquanto países como Chile e Argentina já consolidaram o overlanding (viagens por terra de longa distância), no Acre a prática ainda é recente. Felliphe, no entanto, acredita no potencial local:

“As pessoas têm medo do desconhecido, mas a maior aventura é sair de casa. Nossos grupos voltam com histórias únicas, amizades fortes e memórias que carregam para sempre.”

Próximos destinos

Além das rotas tradicionais, a América Expedições prepara novos projetos. Em breve, os aventureiros poderão explorar a Patagônia argentina, com montanhas imponentes e glaciares cinematográficos.

A longo prazo, Felliphe também sonha em levar grupos ao continente africano, explorando desde o deserto de Marrocos até as paisagens da Namíbia.

Mais que viagens, experiências

Para o idealizador, o maior risco não está na estrada, mas em deixar a vida passar. “Viajar é a melhor maneira de entender que somos pequenos diante da imensidão da natureza, mas grandes quando nos permitimos viver o novo”, conclui.

📌 Serviço

Mais informações sobre expedições estão disponíveis no Instagram @america_expedicoes_ ou pelo contato direto com Felliphe Saadi: 📱 (68) 99220-7625.

