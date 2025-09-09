fbpx
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Publicado

2 horas atrás

em

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA N.º 001/2025.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 09/09/2025 à 23/09/2025.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.

DATA DA REABERTURA: 24 de setembro de 2025.

HORARIO: 09h00min (nove horas).

LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de Epitaciolândia/AC – Contrato de Repasse nº 953966/2023. 

01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão de Contratação, no endereço acima.

02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de o todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia – Acre, 09 de setembro de 2025.

Agleison Rodrigues dos Santos

Agente de Contratação

Decreto n° 072/2025

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –  AVISO DE LICITAÇÃO 

Publicado

2 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 19/2025 

  1. OBJETO 

Contratação de seguro de vida em grupo, destinado a todos os colaboradores vinculados ao SEBRAE/AC, conforme condições especificadas nestes edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 18 de setembro de 2025 às 10h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 18 de setembro de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 09 de setembro de 2025. 

Do clima tropical aos ANDES PERUANOS: Trans Acreana lidera e encanta na viagem terrestre mais longa do mundo

Publicado

16 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Foto: Sandro Kurovski

A Trans Acreana continua liderando o ranking das empresas de transporte rodoviário mais comentadas e prestigiadas do país. Reconhecida pela excelência no atendimento e pela confiança conquistada ao longo dos anos, a empresa se tornou sinônimo de qualidade e referência no setor.

Famosa por operar a viagem terrestre mais longa do mundo, a Trans Acreana liga o Rio de Janeiro a Cusco, no Peru, em uma rota que desperta encantamento e curiosidade.

Trans Acreana aguarda liberação de rota para operar a maior linha de ônibus do mundo. Foto: José Caminha

O trajeto leva os passageiros a cenários deslumbrantes da Cordilheira dos ANDES PERUANOS, onde a neve e as montanhas se misturam à riqueza cultural e gastronômica do país vizinho, tornando cada viagem uma experiência inesquecível de aventura e conhecimento.

Além das rotas internacionais, a empresa mantém um trabalho sólido no Acre, operando diariamente a linha Rio Branco–Cruzeiro do Sul. São viagens que transportam não apenas passageiros, mas também sonhos e histórias. Durante os períodos de grandes eventos, como a Expoacre Juruá e a feira agropecuária em Rio Branco, a Trans Acreana reforça sua frota com ônibus extras, garantindo que ninguém fique de fora das festas que movimentam o estado.

Proprietário da companhia, Fernando Lourenço Foto: Alexandre Lima

Segundo o empresário Fernando Lourenço, proprietário da companhia, a prioridade é sempre atender bem os clientes. “Para nós, os passageiros são parte da família da Trans Acreana, que confia plenamente em nosso serviço”, destacou.

De olho no fim de ano, a empresa já abriu reservas para quem deseja passar o Natal e a virada em grande estilo, curtindo as belezas do Peru e toda a magia que envolve Cusco e os ANDES PERUANOS. Uma oportunidade imperdível para quem quer celebrar a vida em cenários de tirar o fôlego. Interessados podem se programar entrando em contato pelo número (68) 99977-7800 ou pelo site www.transacreana.com.br

Prefeitura de Rio Branco lança maior programa habitacional da história do município

Publicado

18 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Parceria com Caixa Econômica Federal e setor privado prevê mais de 2 mil moradias até o fim da gestão

A Prefeitura de Rio Branco firmou, nesta sexta-feira (15), uma importante parceria com a Caixa Econômica Federal e o setor privado para a execução do maior programa habitacional da história do município.

A primeira etapa prevê a construção de 500 unidades habitacionais, inseridas em um projeto mais amplo que pretende entregar mais de 2 mil moradias até o final da atual gestão.

O anúncio foi feito durante reunião no gabinete do prefeito Tião Bocalom, que recebeu representantes da Caixa e de empresas parceiras.

“É um investimento que transforma vidas e impulsiona a economia local”, destacou o vereador Joabe. (Foto: Val Fernandes/Secom)

que a entrega de moradias: é um investimento que transforma vidas e impulsiona a economia local.

“O maior sonho de cada família é ganhar uma casa. Então, essa parceria que a Prefeitura de Rio Branco tem feito, o prefeito Tião Bocalom, com a Caixa Econômica e com a parte empresarial, com certeza traz transformação para a nossa cidade. Além da casa em si, isso gera emprego e renda para o nosso município”, destacou Joabe Lira.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que, pela primeira vez, a administração municipal está assumindo diretamente a execução de um projeto habitacional dessa dimensão. Ele afirmou que buscou inspiração em modelos já consolidados em estados como Minas Gerais, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal.

Somente com esse programa, ao final do nosso mandato, teremos mais de 2 mil unidades habitacionais de responsabilidade da Prefeitura”, afirmou Bocalom. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“A grande dificuldade que a gente tinha é que eu via isso acontecendo em outros estados e, aqui no Acre, não acontecia. Estou feliz que agora a Prefeitura de Rio Branco, que nunca teve um programa de habitação, está realizando esse sonho. Somente com esse programa, ao final do nosso mandato, teremos mais de 2 mil unidades habitacionais de responsabilidade da Prefeitura”, afirmou Bocalom.

O programa habitacional reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o desenvolvimento urbano, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da população.

 

