PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N.º 001/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 09/09/2025 à 23/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
DATA DA REABERTURA: 24 de setembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de Epitaciolândia/AC – Contrato de Repasse nº 953966/2023.
01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão de Contratação, no endereço acima.
02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de o todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia – Acre, 09 de setembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação
Decreto n° 072/2025
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 19/2025
- OBJETO
Contratação de seguro de vida em grupo, destinado a todos os colaboradores vinculados ao SEBRAE/AC, conforme condições especificadas nestes edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 18 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 09 de setembro de 2025.
Do clima tropical aos ANDES PERUANOS: Trans Acreana lidera e encanta na viagem terrestre mais longa do mundo
A Trans Acreana continua liderando o ranking das empresas de transporte rodoviário mais comentadas e prestigiadas do país. Reconhecida pela excelência no atendimento e pela confiança conquistada ao longo dos anos, a empresa se tornou sinônimo de qualidade e referência no setor.
Famosa por operar a viagem terrestre mais longa do mundo, a Trans Acreana liga o Rio de Janeiro a Cusco, no Peru, em uma rota que desperta encantamento e curiosidade.
O trajeto leva os passageiros a cenários deslumbrantes da Cordilheira dos ANDES PERUANOS, onde a neve e as montanhas se misturam à riqueza cultural e gastronômica do país vizinho, tornando cada viagem uma experiência inesquecível de aventura e conhecimento.
Além das rotas internacionais, a empresa mantém um trabalho sólido no Acre, operando diariamente a linha Rio Branco–Cruzeiro do Sul. São viagens que transportam não apenas passageiros, mas também sonhos e histórias. Durante os períodos de grandes eventos, como a Expoacre Juruá e a feira agropecuária em Rio Branco, a Trans Acreana reforça sua frota com ônibus extras, garantindo que ninguém fique de fora das festas que movimentam o estado.
Segundo o empresário Fernando Lourenço, proprietário da companhia, a prioridade é sempre atender bem os clientes. “Para nós, os passageiros são parte da família da Trans Acreana, que confia plenamente em nosso serviço”, destacou.
De olho no fim de ano, a empresa já abriu reservas para quem deseja passar o Natal e a virada em grande estilo, curtindo as belezas do Peru e toda a magia que envolve Cusco e os ANDES PERUANOS. Uma oportunidade imperdível para quem quer celebrar a vida em cenários de tirar o fôlego. Interessados podem se programar entrando em contato pelo número (68) 99977-7800 ou pelo site www.transacreana.com.br
Prefeitura de Rio Branco lança maior programa habitacional da história do município
