PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Trans Acreana continua liderando o ranking das empresas de transporte rodoviário mais comentadas e prestigiadas do país. Reconhecida pela excelência no atendimento e pela confiança conquistada ao longo dos anos, a empresa se tornou sinônimo de qualidade e referência no setor.

Famosa por operar a viagem terrestre mais longa do mundo, a Trans Acreana liga o Rio de Janeiro a Cusco, no Peru, em uma rota que desperta encantamento e curiosidade.

O trajeto leva os passageiros a cenários deslumbrantes da Cordilheira dos ANDES PERUANOS, onde a neve e as montanhas se misturam à riqueza cultural e gastronômica do país vizinho, tornando cada viagem uma experiência inesquecível de aventura e conhecimento.

Além das rotas internacionais, a empresa mantém um trabalho sólido no Acre, operando diariamente a linha Rio Branco–Cruzeiro do Sul. São viagens que transportam não apenas passageiros, mas também sonhos e histórias. Durante os períodos de grandes eventos, como a Expoacre Juruá e a feira agropecuária em Rio Branco, a Trans Acreana reforça sua frota com ônibus extras, garantindo que ninguém fique de fora das festas que movimentam o estado.

Segundo o empresário Fernando Lourenço, proprietário da companhia, a prioridade é sempre atender bem os clientes. “Para nós, os passageiros são parte da família da Trans Acreana, que confia plenamente em nosso serviço”, destacou.

De olho no fim de ano, a empresa já abriu reservas para quem deseja passar o Natal e a virada em grande estilo, curtindo as belezas do Peru e toda a magia que envolve Cusco e os ANDES PERUANOS. Uma oportunidade imperdível para quem quer celebrar a vida em cenários de tirar o fôlego. Interessados podem se programar entrando em contato pelo número (68) 99977-7800 ou pelo site www.transacreana.com.br

