PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO

A Agência de Notícias do Acre conquistou o segundo lugar no Prêmio Ampla de Jornalismo, na categoria Fotojornalismo, com um trabalho assinado pelo fotojornalista Pedro Devani. A imagem premiada ilustra a reportagem “Do murumuru ao mundo: mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”, escrita pela repórter Tácita Muniz. O conteúdo integra uma série especial produzida pela equipe da Agência, que evidencia o crescimento da bioeconomia no estado e os avanços alcançados com o incentivo e apoio do governo do Acre. Os nomes dos vencedores foram divulgados nesta segunda-feira, 10.

A equipe acompanhou, durante um dia, um grupo de mulheres, em Cruzeiro do Sul, que se destaca na coleta de coquinhos caídos das palmeiras, sementes de um ouro vegetal que alimenta sonhos e sustenta famílias: o murumuru. Dessa riqueza natural, elas garantem renda digna e resistência para centenas de lares.

Em passos firmes e apressados, cruzam trilhas conhecidas da floresta com a precisão de quem sabe o destino e o sentido da colheita. Na cabeça, lenços ou chapéus protegem do sol enquanto os olhos atentos vasculham em busca do caroço de que se extrai o óleo que chegou às prateleiras das maiores indústrias de cosméticos do país, levando o nome do Acre para muito além de suas fronteiras.

A série de reportagens, realizada no Vale do Juruá, tinha a proposta de mostrar diferentes modelos da bioeconomia do Acre que vêm crescendo e ganhando destaque nacional e internacional.

Para Pedro Devani, com mais de três décadas de atuação na profissão, o reconhecimento no Prêmio Ampla representa a consagração de uma missão que abraçou desde o início da carreira: retratar a Amazônia em toda sua complexidade, revelando seus múltiplos ângulos e nuances, e dando voz a quem vive e sustenta a floresta.

“São muitas reportagens em que conseguimos dar visibilidade e protagonismo às pessoas da região. Acredito que a fotografia é uma escrita feita com luz e sensibilidade, ela completa o trabalho jornalístico com a missão de tocar quem vê. E a imagem premiada retrata justamente mulheres que representam a essência de viver na Amazônia, enfrentando desafios, com orgulho e propósito, mantendo a floresta viva e tirando dela o sustento”, destaca Devani.

Pelo segundo ano consecutivo, a Agência de Notícias do Acre figura entre os destaques do Prêmio Ampla de Jornalismo. Em 2024, o portal conquistou o terceiro lugar na categoria Digital com a reportagem “Entrega de tablets em escolas indígenas fortalece educação e preserva cultura: ‘Internet veio para somar’”.

O conteúdo foi produzido pela jornalista Tácita Muniz, com vídeo de Pedro Devani e fotos de Marcos Vicentti, falecido no ano passado, e evidenciou o impacto da tecnologia na valorização da cultura indígena e no fortalecimento da educação nas comunidades.

A secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa, destacou o simbolismo da imagem premiada e o papel da reportagem na valorização das mulheres amazônicas. “Essa matéria revela a força e a resistência das mulheres que vivem na Amazônia. A foto vencedora retrata o cotidiano dessas mulheres, seja coletando coquinhos, lavando roupas ou colhendo açaí, atividades que expressam a essência de quem vive e sustenta a floresta”, afirmou.

A gestora frisou também que Devani tem uma trajetória marcada pela sensibilidade e pelo compromisso em mostrar a Amazônia em sua diversidade. “É uma grande alegria para o governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação e da Agência de Notícias, poder publicar um material tão rico. E, agora, colher os frutos desse esforço com uma premiação tão relevante é motivo de orgulho para todos nós”, avaliou.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Ampla de Jornalismo é uma iniciativa da Rede Ampla de Comunicação Pública da Amazônia Legal, que reconhece produções jornalísticas voltadas à valorização da região. A premiação destaca conteúdos que abordam temas como meio ambiente, bioeconomia, cultura, direitos humanos e o protagonismo de comunidades tradicionais.

Voltado para profissionais da comunicação pública, comunitária e popular, o prêmio contempla diversas categorias, como Fotojornalismo, Jornalismo Digital, Rádio, TV e Impresso, e busca fortalecer narrativas locais, promovendo o olhar sensível e comprometido de quem vive e comunica a Amazônia.

A iniciativa também integra formações, oficinas e produção colaborativa de conteúdos, com apoio de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outras organizações que atuam na defesa da cidadania e da comunicação regional.

