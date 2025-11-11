Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 019/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 11/11/2025 à 24/11/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
DATA DA ABERTURA: 25 de novembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de material elétrico, visando atender as necessidades da Prefeitura de Epitaciolândia.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 11 de novembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 021/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 11/11/2025 à 25/11/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Maior desconto.
DATA DA ABERTURA: 26 de novembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a prestação, sob demanda, de serviços comuns de edificação, ampliação e manutenção preventiva e corretiva predial e de obras civis, compreendendo o fornecimento de peças, materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e itens de reposição imediata indispensáveis ao adequado funcionamento dos prédios públicos, sistemas de rede lógica, equipamentos de refrigeração e demais espaços públicos sob a gestão e fiscalização da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC, situados no referido município.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 11 de novembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
Site de notícias do governo do Acre volta a se destacar no Prêmio Ampla e conquista o 2º lugar em Fotojornalismo
A Agência de Notícias do Acre conquistou o segundo lugar no Prêmio Ampla de Jornalismo, na categoria Fotojornalismo, com um trabalho assinado pelo fotojornalista Pedro Devani. A imagem premiada ilustra a reportagem “Do murumuru ao mundo: mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”, escrita pela repórter Tácita Muniz. O conteúdo integra uma série especial produzida pela equipe da Agência, que evidencia o crescimento da bioeconomia no estado e os avanços alcançados com o incentivo e apoio do governo do Acre. Os nomes dos vencedores foram divulgados nesta segunda-feira, 10.
A equipe acompanhou, durante um dia, um grupo de mulheres, em Cruzeiro do Sul, que se destaca na coleta de coquinhos caídos das palmeiras, sementes de um ouro vegetal que alimenta sonhos e sustenta famílias: o murumuru. Dessa riqueza natural, elas garantem renda digna e resistência para centenas de lares.
Em passos firmes e apressados, cruzam trilhas conhecidas da floresta com a precisão de quem sabe o destino e o sentido da colheita. Na cabeça, lenços ou chapéus protegem do sol enquanto os olhos atentos vasculham em busca do caroço de que se extrai o óleo que chegou às prateleiras das maiores indústrias de cosméticos do país, levando o nome do Acre para muito além de suas fronteiras.
A série de reportagens, realizada no Vale do Juruá, tinha a proposta de mostrar diferentes modelos da bioeconomia do Acre que vêm crescendo e ganhando destaque nacional e internacional.
Para Pedro Devani, com mais de três décadas de atuação na profissão, o reconhecimento no Prêmio Ampla representa a consagração de uma missão que abraçou desde o início da carreira: retratar a Amazônia em toda sua complexidade, revelando seus múltiplos ângulos e nuances, e dando voz a quem vive e sustenta a floresta.
“São muitas reportagens em que conseguimos dar visibilidade e protagonismo às pessoas da região. Acredito que a fotografia é uma escrita feita com luz e sensibilidade, ela completa o trabalho jornalístico com a missão de tocar quem vê. E a imagem premiada retrata justamente mulheres que representam a essência de viver na Amazônia, enfrentando desafios, com orgulho e propósito, mantendo a floresta viva e tirando dela o sustento”, destaca Devani.
Pelo segundo ano consecutivo, a Agência de Notícias do Acre figura entre os destaques do Prêmio Ampla de Jornalismo. Em 2024, o portal conquistou o terceiro lugar na categoria Digital com a reportagem “Entrega de tablets em escolas indígenas fortalece educação e preserva cultura: ‘Internet veio para somar’”.
O conteúdo foi produzido pela jornalista Tácita Muniz, com vídeo de Pedro Devani e fotos de Marcos Vicentti, falecido no ano passado, e evidenciou o impacto da tecnologia na valorização da cultura indígena e no fortalecimento da educação nas comunidades.
A secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa, destacou o simbolismo da imagem premiada e o papel da reportagem na valorização das mulheres amazônicas. “Essa matéria revela a força e a resistência das mulheres que vivem na Amazônia. A foto vencedora retrata o cotidiano dessas mulheres, seja coletando coquinhos, lavando roupas ou colhendo açaí, atividades que expressam a essência de quem vive e sustenta a floresta”, afirmou.
A gestora frisou também que Devani tem uma trajetória marcada pela sensibilidade e pelo compromisso em mostrar a Amazônia em sua diversidade. “É uma grande alegria para o governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação e da Agência de Notícias, poder publicar um material tão rico. E, agora, colher os frutos desse esforço com uma premiação tão relevante é motivo de orgulho para todos nós”, avaliou.
Sobre o Prêmio
O Prêmio Ampla de Jornalismo é uma iniciativa da Rede Ampla de Comunicação Pública da Amazônia Legal, que reconhece produções jornalísticas voltadas à valorização da região. A premiação destaca conteúdos que abordam temas como meio ambiente, bioeconomia, cultura, direitos humanos e o protagonismo de comunidades tradicionais.
Voltado para profissionais da comunicação pública, comunitária e popular, o prêmio contempla diversas categorias, como Fotojornalismo, Jornalismo Digital, Rádio, TV e Impresso, e busca fortalecer narrativas locais, promovendo o olhar sensível e comprometido de quem vive e comunica a Amazônia.
A iniciativa também integra formações, oficinas e produção colaborativa de conteúdos, com apoio de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outras organizações que atuam na defesa da cidadania e da comunicação regional.
Detento monitorado por tornozeleira é executado a tiros no Belo Jardim II, em Rio Branco
Crime ocorreu no Segundo Distrito; vítima foi atingida por ao menos sete disparos e polícia apura relação com conflito entre facções
O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Pedro Alves da Silva Neto, de 27 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10), na Rua Soscibene, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, Pedro deixava uma residência quando foi surpreendido por criminosos armados. Eles efetuaram cerca de 15 disparos, dos quais pelo menos sete atingiram a vítima nas costas, braço esquerdo, ombro e pernas. Após o ataque, os suspeitos fugiram e não foram identificados.
Ao ouvir os tiros, um pastor que estava nas imediações foi até o local e encontrou a vítima ferida. Pedro ainda chegou a ser levado à frente de uma casa próxima, onde caiu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas confirmou a morte dele no local.
Policiais do 2º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia, e diligências foram realizadas na região, porém sem prisões até o momento.
A namorada de Pedro relatou às autoridades que ele havia cumprido dois anos de prisão por roubo de motocicleta e estava em liberdade condicional há sete meses.
A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que o crime tenha ligação com a disputa entre organizações criminosas no estado.
O caso foi atendido inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumirá as investigações.
Forças de segurança interceptam barco e apreendem quase 250 kg de skunk no rio Juruá
Carga foi abandonada por criminosos que fugiram para a mata após cerco aéreo e fluvial montado por GOE/PM e Gefron
Uma operação integrada das forças de segurança do Acre resultou na apreensão de 248 quilos de skunk – droga derivada da maconha e de alta potência – na região do Juruá, nesta segunda-feira (10). O entorpecente era transportado em uma embarcação pelo rio Juruá, com destino ao município de Cruzeiro do Sul.
Segundo informações das equipes envolvidas, o setor de inteligência identificou previamente a movimentação suspeita do barco, que navegava havia dias pela região, possivelmente transportando drogas oriundas do Peru.
O cerco foi montado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Militar, que se preparou para interceptar a embarcação pelo rio, enquanto o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) reforçou a ação com apoio aéreo, utilizando helicóptero para monitoramento e bloqueio de rota.
Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos aportaram às margens do rio e fugiram para a mata, abandonando o barco e a carga. Com o apoio do helicóptero, os agentes localizaram o carregamento, que foi apreendido e levado ao comando militar em Cruzeiro do Sul para pesagem e registro da ocorrência.
A apreensão representa um dos maiores impactos recentes ao tráfico na região, segundo as autoridades, causando significativo prejuízo que pode passe de dois milhões de reais às organizações criminosas.
Buscas seguem em andamento na área de selva na tentativa de localizar os envolvidos. O caso foi formalizado e segue sob investigação das forças de segurança.
Veja vídeo.
