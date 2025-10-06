Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 03/10/2025 à 20/10/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
DATA DA ABERTURA: 21 de outubro de 2025.
Horário: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de serviço de transporte escolar terrestre (pessoa física e jurídica), com condutor e com monitor de alunos, destinado a atender os alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Epitaciolândia/AC.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal das Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 03 de outubro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 20 de outubro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 03/10/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
Brasiléia/AC, 02 de Outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Adolescente de 15 anos é morto a tiros em frente à casa do pai em Brasiléia
Crime ocorreu no bairro Eldorado; polícia investiga execução ligada a grupos rivais na fronteira
Um adolescente identificado como Thauan Lucas Araújo, de 15 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (5) na Rua João Jovino, bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, nas proximidades da Escola Menino Jesus.
Segundo informações apuradas, Thauan estava na casa do pai quando um homem chegou ao local e o chamou pelo nome. Ao sair para atender, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. O jovem foi atingido por três tiros — um no peito e dois nas costas, enquanto tentava correr para se salvar.
Thauan ainda chegou a correr alguns metros, mas caiu logo à frente e morreu no local. O autor dos disparos fugiu em seguida, tomando rumo desconhecido.
A Polícia Militar do 5º Batalhão isolou a área até a chegada da Polícia Técnica da Polícia Civil, que realizou a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), localizado no hospital de Brasiléia.
De acordo com as autoridades, o crime tem características de acerto entre grupos criminosos rivais que atuam na região de fronteira. Buscas pelo suspeito estão sendo realizadas nas redondezas do bairro.
PM prende foragido armado com possível envolvimento em duplo homicídio em Epitaciolândia
Homem portava pistola 9mm e tentou fugir de cerco policial; mulher também foi presa com munições e celulares
Uma operação policial realizada na noite de sábado (4), no Ramal Fontenele de Castro, zona rural de Epitaciolândia, resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de uma arma de fogo, munições e celulares. A ação faz parte das diligências relacionadas ao Inquérito Policial nº 5977/2025, que já havia levado à prisão de outro suspeito armado dias antes.
Durante o patrulhamento intensificado na região, a equipe policial recebeu informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades do km 7 do ramal. Ao chegar ao local, por volta das 23h, os agentes avistaram um homem à beira da estrada que, ao perceber a presença da polícia, fugiu em direção a uma propriedade rural.
No interior da residência, os policiais detiveram uma mulher identificada como Geele Marques, que portava em uma bolsa sete munições calibre 9mm e dois aparelhos celulares. Durante a ação, a guarnição identificou o homem em fuga como Wisley Lima, considerado de alta periculosidade e com mandado de prisão em aberto.
Após horas de buscas em área de mata densa e de difícil acesso, o suspeito foi localizado já ao amanhecer, por volta das 5h30, quando invadiu uma nova residência. Mesmo após anunciar que se entregaria, Wisley tentou fugir novamente, sendo contido após resistência à prisão.
Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9mm, municiada com 13 munições intactas, além de um carregador sobressalente com mais cinco munições.
Segundo a polícia, Wisley é apontado como autor de diversos crimes na região, incluindo roubos de veículos e homicídios tentados e consumados, entre eles o de uma criança de dois anos atingida na cabeça, que perdeu a visão de um dos olhos.
Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais, incluindo o cumprimento do mandado de prisão e a lavratura do flagrante.
