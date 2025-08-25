PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO

As autoridades policiais do município de Xapuri, estão buscando mais informações para concluir o relatório sobre um acidente envolvendo uma caminhonete modelo Mitsubishi, placas NAD1C04, que capotou no ramal do Assentamento Tupá, por volta das 23 horas deste sábado, dia 23.

Segundo informações colhidas na delegacia de Xapuri, aconteceu uma festa entre famílias na localidade, até o momento que o grupo resolveu retornar para casa. O motorista da caminhonete (não identificado) estaria sob efeito de bebida alcoólica e no retorno, perdeu o controle do veículo.

A caminhonete saiu do ramal e capotou ficando com as rodas para cima. Ao todo, seria cerca de sete pessoas na caminhonete. Infelizmente, Nilberto Rodrigues De Alencar, de 42 anos, teria sido jogado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber os primeiros socorros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), foram acionadas para o local, resgatando os feridos e levando para o hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, distante cerca de 30km do local, para serem avaliados pela equipe médica de plantão.

Equipes da Polícia Técnica e Civil, foram até o local para coletar informações, junto com a Polícia Militar. Foi informado que o motorista foi conduzido à delegacia por apresentar sintomas de embriagues alcoólica, ficando à disposição do delegado daquela Comarca.

Nas primeiras horas deste domingo (24), uma criança de 8 anos, identificada pelas iniciais, M. B. A., foi transferida para o setor de pediatria do HUERB na Capital, para receber cuidados. O segundo a ser transferido, seria Cícero Rodrigues Almeida, de 54 anos, com várias fratura pelo corpo.

O estado de saúde da crianção não foi informado e os demais envolvidos ficaram em observação.

Mais informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.

