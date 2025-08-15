Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N.º 001/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 15/08/2025 à 01/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
DATA DA ABERTURA: 02 de setembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município de Epitaciolândia/AC – Contrato de Repasse nº 953966/2023.
01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão de Contratação, no endereço acima.
02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de o todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia – Acre, 15 de agosto de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação
Decreto n° 072/2025

Homem de 36 anos morre afogado em igarapé próximo à Cidade do Povo
Vítima se banhava com amigos após consumo de bebidas alcoólicas; perícia descarta sinais de violência
Weverton Santana da Silva, de 36 anos, morreu afogado na tarde desta quinta-feira (14) no igarapé Judia, localizado nas proximidades do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, a vítima estava com amigos consumindo bebidas alcoólicas quando decidiu entrar na água. Pouco tempo depois, moradores que também estavam no local encontraram o corpo boiando e o retiraram do manancial.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que confirmou não haver sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.
Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil também estiveram no local colhendo informações. Caso surjam indícios de crime, um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias da morte.

Corpo de Bombeiros do Alto Acre intensifica alerta diante do aumento de queimadas
Focos irregulares em áreas rurais e urbanas preocupam autoridades; IMAC suspende licenças para queima controlada
Com Almir Andrade
O verão amazônico de 2025 trouxe um cenário preocupante para a regional do Alto Acre — formada por Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri — com aumento expressivo nos registros de queimadas, tanto no campo quanto nas áreas urbanas.
Em Brasiléia e Epitaciolândia, os focos de fogo têm mobilizado o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, responsável por atender três municípios e, em casos emergenciais, também atuar em Cobija, na Bolívia. O jornalista Almir Andrade visitou áreas atingidas em Brasiléia, onde extensas faixas de vegetação foram destruídas. Em Epitaciolândia, também houve registro de queimadas irregulares.
Segundo o comandante do 5º Batalhão, capitão Ricardo Moura, a corporação tem recebido chamados quase diários para combater incêndios em vegetação. “Estamos recebendo reforços da capital para o programa Fogo Controlado. Temos uma equipe de pronto emprego na fronteira e outra em Assis Brasil, com apoio da Prefeitura para atender aquela região”, explicou.
Como medida preventiva, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) suspendeu, nesta semana, todas as licenças para a prática de queima controlada. O baixo nível do rio Acre, abaixo da média para o período, aliado à escassez de chuvas, reforça o alerta das autoridades para os riscos ambientais e de saúde causados pela fumaça e pelo clima seco.

Polícia Militar salva bebê engasgado na zona rural de Acrelândia
Ação rápida de guarnição garantiu a sobrevivência da pequena Emilly, de poucos dias de vida
Na manhã desta quinta-feira (14), uma ação rápida da Polícia Militar de Acrelândia salvou a vida de um recém-nascido no ramal Campo Novo, linha 7, área rural do município.
A guarnição, formada pelo tenente Correia, 3º sargento Jonathan e soldado Ruiz, foi acionada por familiares desesperados após a bebê Emilly se engasgar. Sem conseguir contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os pais buscaram socorro imediato junto à PM.
Ao chegar ao local, o 3º sargento Jonathan executou com precisão a manobra de desengasgo, restabelecendo a respiração da criança. O soldado Ruiz garantiu a segurança e preparou a viatura para possível deslocamento, enquanto o tenente Correia controlava a situação e acalmava os familiares, especialmente o pai, senhor Wagner, visivelmente em estado de choque.
A bebê foi levada ao hospital de Acrelândia, onde recebeu atendimento médico. O pai agradeceu emocionado, destacando que a filha sobreviveu graças à pronta resposta e ao preparo técnico da equipe policial.
O caso reforça o papel da Polícia Militar não apenas na segurança pública, mas também no atendimento emergencial, evidenciando o compromisso da corporação com a proteção e o bem-estar da comunidade.
