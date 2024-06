PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO 

Buscando levar saúde e bem estar em sintonia com a escola e a família, a Prefeitura de Brasileia realizou durante este final de semana 21 e 22, ação Itinerante do primeiro atendimento de terapias, voltado para as crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os atendimentos acontecem na Escola Municipal Menino Jesus e contam com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Tadeu Hassem.

Participaram da abertura dos atendimentos além dos pacientes e familiares, prefeita Fernanda Hassem, deputado estadual Tadeu Hassem, vereador João Rocha e a Secretária de Saúde do Município Alissandra Santos e Geissson Morares- Terapeuta Ocupacional.

A equipe multidisciplinar de mais de 20 profissionais especializados, somados mais 15 da saúde local empenhada na ação, conta ainda com fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Foram 103 crianças com laudo ou diagnóstico do Transtorno de Aspecto Autista atendida.

Vale destacar que, as crianças autistas que fazem acompanhamento especializado conseguem obter avanços, muitas vezes, expressivos, pois experimentam uma experiência educacional única e específica, através de um currículo escolar adequado as suas necessidades.

Para a prefeita Fernanda Hassem em uma fala emocionada disse ser uma grande conquista para Brasileia a realização desse atendimento para as crianças com TEA. “É um momento histórico de alegria e emoção para todos nós do município por que após três anos de muita luta conseguimos hoje com apoio de emenda parlamentar do deputado estadual Tadeu Hassem trazer uma equipe multidisciplinar de especialista para atendimentos aqui em Brasileia de nossas crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA), com mais de quatro especialidades dentre eles fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional é de verdade grande sonho realizado e uma grande conquista. Esse é um atendimento voltado para essas famílias também que têm seu filho ou filha com algum espectro autista. Não é gasto, é investimento na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. E esse atendimento não é passageiro é permanente. Esse é o meu compromisso e de nossa gestão.” Destacou.

