PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISOS E PUBLICAÇÕES

Por Fernando Oliveira

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (10) os agentes comunitários de saúde Gleiça Azevedo e Willis Cavalcante, que foram selecionados para participar da 2ª Mostra de Trabalhos do Programa Mais Saúde com Agente.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, e o presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Tibúrcio.

O programa Mais Saúde com Agente é ofertado através de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A iniciativa tem como missão capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), fortalecendo o trabalho da atenção primária e da vigilância em saúde nos municípios.

Com o tema “Mapeando vidas, fortalecendo cuidados”, os agentes Gleiça Azevedo e Willis Cavalcante tiveram seus trabalhos selecionados para representar Brasiléia na 2ª Mostra Mais Saúde com Agente.

Para o prefeito Carlinhos do Pelado, a seleção dos profissionais é motivo de honra para o município. “É uma grande alegria ver nossos agentes sendo reconhecidos nacionalmente. Isso mostra que o trabalho realizado em Brasiléia na atenção básica tem qualidade e compromisso com a população. Eles representam muito bem o esforço da nossa equipe de saúde”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, também ressaltou a importância da participação no evento nacional.

“Esse reconhecimento mostra a dedicação dos nossos agentes comunitários, que estão diariamente nas comunidades cuidando das famílias. Ter trabalhos selecionados para uma mostra nacional fortalece ainda mais a saúde pública do nosso município”, afirmou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Tibúrcio, parabenizou os profissionais pela conquista.

“Os agentes comunitários têm um papel fundamental na prevenção e no acompanhamento das famílias. Ver profissionais de Brasiléia sendo escolhidos para apresentar suas experiências em Brasília é motivo de orgulho para todo o nosso município”, disse.

Representando os profissionais selecionados, a agente comunitária Gleiça Azevedo destacou a importância do reconhecimento do trabalho realizado nas comunidades.

“Para nós é uma grande satisfação poder representar Brasiléia em um evento nacional. Nosso trabalho é feito diretamente com as famílias, visitando casas e acompanhando a saúde da comunidade. Ter essa experiência reconhecida é muito gratificante”, ressaltou.

Ao todo, foram selecionadas 200 experiências desenvolvidas por agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o país, que serão apresentadas em um encontro nacional em Brasília, nos dias 18 e 19 de março de 2026. O evento é organizado pelo CONASEMS e custeará passagem, hospedagem e alimentação dos autores dos trabalhos selecionados.

No Acre, apenas dois municípios terão representantes na mostra nacional: Brasiléia e Feijó, destacando o trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde no estado.

