PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISOS E PUBLICAÇÕES

MUNICÍPIO DE BRASILÉIA
AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2025 – COMPRAS.GOV 90025/2025
Comunicamos a reabertura de prazo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 90025/2025 (UASG 980105), publicada no D.O.U nº 25 de 05/02/2026.
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar.
Entrega das Propostas: a partir de 11/03/2026 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 25/03/2026, às 09h30 (horário de Brasília) no site
www.comprasnet.gov.br.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [email protected]
Brasiléia/AC, 11 de março de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
MUNICÍPIO DE BRASILÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2026 – COMPRAS.GOV 90001/2026
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de combustíveis automotivos, para abastecimento da frota e de equipamentos da Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 24 de março de 2026, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/03/2026 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br, Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 11 de março de 2026.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
Agentes Comunitários de Saúde de Brasiléia são selecionados para mostra nacional do programa Mais Saúde com Agente
Por Fernando Oliveira
Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (10) os agentes comunitários de saúde Gleiça Azevedo e Willis Cavalcante, que foram selecionados para participar da 2ª Mostra de Trabalhos do Programa Mais Saúde com Agente.
Também participaram do encontro o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, e o presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Tibúrcio.
O programa Mais Saúde com Agente é ofertado através de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A iniciativa tem como missão capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), fortalecendo o trabalho da atenção primária e da vigilância em saúde nos municípios.
Com o tema “Mapeando vidas, fortalecendo cuidados”, os agentes Gleiça Azevedo e Willis Cavalcante tiveram seus trabalhos selecionados para representar Brasiléia na 2ª Mostra Mais Saúde com Agente.
Para o prefeito Carlinhos do Pelado, a seleção dos profissionais é motivo de honra para o município. “É uma grande alegria ver nossos agentes sendo reconhecidos nacionalmente. Isso mostra que o trabalho realizado em Brasiléia na atenção básica tem qualidade e compromisso com a população. Eles representam muito bem o esforço da nossa equipe de saúde”, destacou.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, também ressaltou a importância da participação no evento nacional.
“Esse reconhecimento mostra a dedicação dos nossos agentes comunitários, que estão diariamente nas comunidades cuidando das famílias. Ter trabalhos selecionados para uma mostra nacional fortalece ainda mais a saúde pública do nosso município”, afirmou.
O presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Tibúrcio, parabenizou os profissionais pela conquista.
“Os agentes comunitários têm um papel fundamental na prevenção e no acompanhamento das famílias. Ver profissionais de Brasiléia sendo escolhidos para apresentar suas experiências em Brasília é motivo de orgulho para todo o nosso município”, disse.
Representando os profissionais selecionados, a agente comunitária Gleiça Azevedo destacou a importância do reconhecimento do trabalho realizado nas comunidades.
“Para nós é uma grande satisfação poder representar Brasiléia em um evento nacional. Nosso trabalho é feito diretamente com as famílias, visitando casas e acompanhando a saúde da comunidade. Ter essa experiência reconhecida é muito gratificante”, ressaltou.
Ao todo, foram selecionadas 200 experiências desenvolvidas por agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o país, que serão apresentadas em um encontro nacional em Brasília, nos dias 18 e 19 de março de 2026. O evento é organizado pelo CONASEMS e custeará passagem, hospedagem e alimentação dos autores dos trabalhos selecionados.
No Acre, apenas dois municípios terão representantes na mostra nacional: Brasiléia e Feijó, destacando o trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde no estado.
Polícia Militar lança projeto voltado à saúde mental de policiais no Alto Acre
Iniciativa busca fortalecer o bem-estar emocional da tropa com palestras e acompanhamento psicológico
A Polícia Militar do Acre, por meio do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, iniciou nesta quarta-feira (11) o Projeto Fortalecer, uma iniciativa voltada ao cuidado com a saúde mental e à qualidade de vida dos policiais militares que atuam na região do Alto Acre.
A primeira ação ocorreu no município de Assis Brasil e contou com atividades voltadas ao fortalecimento emocional do efetivo policial.
O projeto foi idealizado pelo comandante do batalhão, Tales Rafael, em parceria com a neuropsicóloga e psicóloga clínica Ozileide Oliveira de Paiva. A proposta é promover momentos de reflexão, orientação e escuta psicológica dentro da corporação.
Durante a atividade, foram realizadas palestras reflexivas, rodas de conversa e atendimentos voltados ao acolhimento dos policiais, criando um espaço de diálogo sobre os desafios enfrentados no dia a dia da profissão.
Segundo o major Tales Rafael, a iniciativa busca valorizar os profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública. “Cuidar da saúde mental do policial militar é fortalecer a tropa e valorizar quem protege a população”, destacou.
A psicóloga Ozileide Oliveira de Paiva também reforçou a importância da iniciativa. “Quem protege a sociedade também precisa ser cuidado”, afirmou.
Após o lançamento em Assis Brasil, o Projeto Fortalecer será levado também para os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, ampliando o alcance das ações de apoio psicológico aos policiais da região.
Deputado Adailton Cruz afirma arquivamento definitivo de terceirização do Hospital Regional do Alto Acre
Parlamentar defende contratação de especialistas e critica politização do debate sobre a saúde pública
O deputado estadual Adailton Cruz esteve na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para tratar de pautas relacionadas à saúde pública, ao funcionalismo estadual e também comentar articulações políticas no estado.
Antes do pronunciamento, o parlamentar concedeu entrevista ao portal oaltoacre.com e falou sobre a situação do Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasiléia. Segundo ele, o processo que previa a terceirização da unidade hospitalar foi definitivamente arquivado.
De acordo com o deputado, a proposta previa repassar cerca de R$ 80 milhões para que uma empresa privada assumisse a gestão do hospital, que possui 102 leitos e cerca de 300 servidores. Para Adailton, a medida não seria adequada diante da necessidade de ampliar o quadro de especialistas na unidade.
“O processo de terceirização está definitivamente arquivado. O hospital continua sob gestão pública, com seus servidores, e agora o foco precisa ser a contratação de especialistas em áreas como cardiologia, neurologia, ortopedia, anestesia e ginecologia”, afirmou.
O parlamentar destacou que é favorável à contratação de profissionais especializados, inclusive por meio de modalidades específicas de terceirização, mas reforçou que a gestão da unidade deve permanecer pública.
Durante a entrevista, Adailton Cruz também criticou a politização do debate sobre a saúde. Segundo ele, o tema não deve ser usado como ferramenta de disputa partidária.
“O debate sobre saúde precisa deixar de lado bandeiras políticas. O que precisa estar em primeiro lugar é a vida das pessoas e o atendimento digno para a população”, ressaltou.
O deputado ainda destacou que o hospital atende moradores de toda a regional do Alto Acre, incluindo os municípios de Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, e defendeu melhorias no atendimento e na estrutura da unidade.
Segundo ele, o investimento em saúde no estado aumentou significativamente nos últimos anos, o que, na avaliação do parlamentar, deve permitir avanços na contratação de especialistas e na ampliação dos serviços oferecidos à população.
