PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

A saúde do Acre deu mais um passo importante com a entrega das obras de manutenção do centro cirúrgico da Fundhacre, realizada nesta terça-feira (11) pelo governador Gladson Cameli. A reforma, que vai garantir mais segurança para pacientes e profissionais, contou com R$ 250 mil em emenda parlamentar do deputado Manoel Moraes, além de outros investimentos estaduais, e recursos da própria Fundhacre.

As melhorias incluem a renovação da rede elétrica e de gases, além da modernização das oito salas cirúrgicas e leitos, permitindo um aumento na realização de cirurgias eletivas e ajudando a reduzir a fila de espera.

Como líder do governo na Aleac, Manoel Moraes reforçou seu compromisso com a saúde pública. “Nosso objetivo é garantir um atendimento mais digno e eficiente para a população. Esse investimento vai fortalecer ainda mais a rede hospitalar e trazer mais qualidade de vida para quem precisa”, afirmou o deputado.

