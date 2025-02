PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AVISO INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – PRESENCIAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025

Torna-se público que o Município Brasiléia/AC, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, realizará Dispensa de Licitação, do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “por item”, em conformidade com o art. 75, inciso VIII, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 088/2023 e exigências estabelecidas neste Aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, quanto a demanda do Demandante, para a Contratação de serviço de locação de veículo coletor compactador de lixo domiciliar para atender à necessidade do município Brasiléia/AC.

Item Quant. Unid. Descrição 01 03 Mês Locação de caminhão com coletor compactador de lixo acoplado de no mínimo 14m³ metros cúbicos) de capacidade; 12 toneladas; quilometragem livre; ano e modelo de fabricação partir de 2014, com a manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada e o combustível (diesel) por conta da contratante, sem motorista e sem auxiliares. Equipado com todos os equipamentos necessários para a realização de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos (coleta, compactação e transporte), devidamente conservados, lubrificados e excelente estado de funcionamento.

DATA LIMITE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 14/02/2025 LOCAL: Avenida Prefeito Rolando Moreira, 198, Centro E-MAIL PARA PARTICIPAÇÃO: [email protected] EXCLUSIVO ME/EPP: (X) SIM ( ) NÃO PREFERÊNCIA LOCAL/REGIONAL: (X) SIM ( ) NÃO HORÁRIO: 7 ÀS 13 HORAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: A prestação dos serviços será no endereço Av. Dr. Manoel Marinho Monte nº 925 – Eldorado. Para a prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto pedido, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art.62 da Lei nº 14.133/2021.

Brasiléia/AC, 11 de fevereiro de 2025.

Josué de Oliveira Elias

Secretário Municipal de Obras

Portaria n° 006/2025

