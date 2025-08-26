fbpx
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO

Publicado

34 minutos atrás

em

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025

A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para retificação do termo de referência, considerando pedido de esclarecimento.

Objeto: Aquisição de Material Esportivo para atender as demandas da Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.

O Edital Retificado e seus anexos serão divulgados após a devida retificação:

https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e  https://www.brasileia.ac.gov.br/.

Brasiléia/AC, 26 de agosto de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO E PRORROGAÇÃO

Publicado

25 minutos atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 17/2025

1. OBJETO

Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrônico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.

Sem climatização e com falhas na infraestrutura, hospital de Brasiléia volta a viver o fantasma do abandono

Publicado

7 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Com uma sensação térmica que parece beirar os 38 graus, servidores do Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, reclamam da falta de funcionamento dos condicionadores de ar. O setor de atendimento, ambulatório, sala de sutura, sala de pequenos procedimentos, maternidade e as salas de observação não possuem climatização. Plantonistas, grávidas e outros pacientes são obrigados a ficar no calor.

Com a falta de funcionamento do ar-condicionado central, o pronto-socorro é mantido com uma ventilação precária, dependendo de um equipamento que não consegue dar conta de todo o ambiente. A situação se agrava ao se olhar para o teto, que apresenta infiltrações, fissuras e rachaduras, dando a impressão de que a estrutura pode estar comprometida.

O forro de gesso da semi-intensiva também apresenta falhas que causam receio de acidentes na equipe que trabalha no local. O mesmo ambiente possui um espaço improvisado para o repouso de médicos, enquanto a sala de higienização também se transforma em uma copa.

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizou duas visitas técnicas ao hospital, uma em 27 de abril e outra em 16 de agosto, tendo enviado relatórios ao Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Medicina e Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Os documentos apontam ainda a sobrecarga de trabalho.

Ainda se constatou a falta de medicamentos, a ausência de prontuário eletrônico, além da carência de itens básicos, como colchões, lençóis e cadeiras quebradas, bem como falhas como a ausência de plantonistas na ultrassonografia, no raio-x e na tomografia durante o período noturno.

“Pelas omissões recorrentes, vale a pena questionar a possibilidade de responsabilização dos gestores que têm conhecimento das falhas, mas não realizam as mudanças necessárias”, finalizou a diretora Cibele Brígido.

Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

Publicado

8 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos. O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.

Autoridades presentes

Compuseram o dispositivo de honra:

  • ⁠ ⁠Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;
  • ⁠ ⁠Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
  • ⁠ ⁠Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;
  • ⁠ ⁠Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;
  • ⁠ ⁠Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;
  • ⁠ ⁠Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;
  • ⁠ ⁠Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;
  • ⁠ ⁠Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.
  • ⁠ ⁠Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.

Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.

A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.

  • ⁠ ⁠Tema e objetivos

Neste ano, a conferência teve como tema:

“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”

O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.

Discursos e destaques

Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.

O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:

“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”

Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde  destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”

Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:

“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”

O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.

Espaço de diálogo

A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.

O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.

