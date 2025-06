PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO

Grupo atuava entre Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil; animais eram levados clandestinamente para frigoríficos em Cobija

A Polícia Civil de Brasiléia, no interior do Acre, desarticulou, no início desta semana, uma quadrilha responsável por furtos de gado em propriedades rurais localizadas na região de fronteira com a Bolívia. A ação foi coordenada por agentes da Delegacia Geral do município e resultou no indiciamento de três suspeitos por furto qualificado e associação criminosa.

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma organizada nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, com foco em fazendas às margens da BR-317 — principal rodovia que conecta a zona rural acreana ao país vizinho. O líder da quadrilha, segundo a polícia, era o proprietário de um caminhão boiadeiro utilizado para transportar os animais furtados até a divisa com a Bolívia.

Ainda segundo os investigadores, o gado era entregue a receptadores bolivianos e encaminhado a um frigorífico na cidade de Cobija, onde era rapidamente abatido, dificultando a identificação e a recuperação dos animais.

Em um dos casos denunciados à Delegacia de Brasiléia, um fazendeiro informou o furto de mais de 20 bois prontos para o abate, ocorrido no último dia 21. A equipe policial conseguiu rastrear o trajeto do caminhão utilizado no crime e confirmou que os animais cruzaram a fronteira.

A polícia segue com as diligências para localizar possíveis cúmplices e identificar outras vítimas da quadrilha, que já vinha atuando há vários meses na região.

A Delegacia de Brasiléia orienta os produtores a redobrarem a atenção e denunciarem qualquer movimentação suspeita na faixa de fronteira.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 181.

