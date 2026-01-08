Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para revisão e retificação do termo de referência.
Objeto: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
O pregão será suspenso para resposta e análise jurídica de impugnação recebida.
Brasiléia/AC, 05 de janeiro de 2026.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
Idoso morre após colisão com caminhonete na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco
Motociclista tentou ultrapassar uma S10, colidiu no retrovisor e acabou sendo atropelado; vítima morreu no local
Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta resultou na morte do idoso Eliezer Clemente dos Santos, de 65 anos, na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Chico Mendes, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC), no bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relatos de testemunhas, Eliezer conduzia uma Honda CG 150 Fan, de cor preta, no sentido centro–bairro, quando tentou ultrapassar uma Chevrolet S10 branca e acabou colidindo com o retrovisor do veículo. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi atropelado pela própria caminhonete. O motorista permaneceu no local após o acidente.
A vítima sofreu múltiplas fraturas e entrou em parada cardiorrespiratória ainda na via pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica realizou manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve na área, isolou o local para os trabalhos da perícia e registrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.
A motocicleta foi retirada do local por um guincho. As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades competentes.
GEFRON apreende cocaína avaliada em R$ 674 mil e prende jovem em Senador Guiomard
Droga estava escondida dentro de botija de gás em táxi que vinha da Bolívia para Rio Branco
Uma ação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de uma carga de cocaína avaliada em aproximadamente R$ 674 mil e na prisão de uma jovem de 19 anos, na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h40, na Base de Operações do grupo, em Senador Guiomard, no interior do Acre.
A suspeita foi identificada como Tais Barbosa de Oliveira, de 19 anos. Ela foi detida durante a abordagem de um táxi, quando os policiais perceberam que uma botija de gás transportada no veículo apresentava peso acima do normal, o que levantou suspeita imediata.
Diante da situação, o recipiente foi encaminhado a uma serralheria para ser aberto. No interior da botija, os agentes localizaram uma grande quantidade de cloridrato de cocaína.
Em depoimento preliminar, a jovem confessou que buscou a droga na Bolívia, onde o material foi entregue em uma praça da cidade de Cobija. Segundo ela, o entorpecente seria levado até Rio Branco, onde receberia novas instruções por telefone para realizar a entrega a outro integrante da organização criminosa.
Conforme estimativa das autoridades, a carga apreendida está avaliada em cerca de R$ 674.400,00, o que representa um prejuízo significativo ao tráfico internacional de drogas que atua na região de fronteira.
A suspeita foi conduzida à autoridade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia destacou que a apreensão reforça o papel estratégico do GEFRON no enfrentamento ao narcotráfico nas rotas usadas para o escoamento de drogas da Bolívia para o Brasil.
SINCOBRAS – EDITAL DE PROCLAMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
EDITAL DE PROCLAMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
Visando o cumprimento do estabelecido no art. 12, §2º do Regulamento Eleitoral, a Comissão Eleitoral TORNA PÚBLICO, que às 10h do dia 05 de janeiro de 2026, na sede da entidade, situada na Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, CEP: 69.932-970, Brasiléia/AC, foi realizado o pleito eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, CNPF n° 18.519.615/0001-94 e Declarado Eleitos o Presidente, Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação junto ao CR/Fecomércio, para o quadriênio 21 de junho de 2026 a 20 de junho de 2030. Informa ainda que durante o processo de votação e apuração de votos não houve impugnação ou incidente de qualquer ordem e que foi eleita por unanimidade à chapa denominada “ATUAÇÃO”, encabeçada pelo empresário José Luiz Revollo Junior, com a seguinte composição: Diretoria: PRESIDENTE: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49 ; VICE-PRESIDENTE: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78; 1° DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Maria Olindina Lima de Castro, CPF nº 293.***.***-91; 2º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Gustavo de Souza Castro, CPF nº 926.***.***-20; CONSELHO FISCAL EFETIVOS: Ruthimose Souza Cavalcante, CPF nº 893.***.***-00; Adriano de Souza Castro, CPF nº 715.***.***-53; Angela Maria Santos do Nascimento Silva, CPF n° 435.***.***-44; SUPLENTE CONSELHO FISCAL: Elane Araujo Batista da Silva, CPF nº 217.***.***-72; DELEGAÇÃO SINDICAL: REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/AC: Efetivo: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; Suplente: Ducival Barroso Archanjo, CPF nº 618.***.***-78. Ademais, informamos que será encaminhado para o Diário Oficial do Estado do Acre e publicado no dia sete de janeiro de dois mil e vinte e seis. Brasiléia (AC), cinco de janeiro de dois mil e vinte e seis.
Jose Luiz Revollo CPF: 734.***.***-15
Presidente da Comissão Eleitoral
Cayo Castro Revollo CPF: 681.***.***-00
Secretário
Patrícia Bezerra Feijão Revollo CPF: 814.***.***-68
Secretária
