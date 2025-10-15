Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.E. e D.O.U. de 01/10/2025. Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105). Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.
Brasiléia/AC, 15 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC – Renovação Licença de Instalação – LI
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC
Renovação Licença de Instalação – LI
ILDA RABELO DE ASSIS
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação Licença de Instalação – LI, nº 163/2019, para Atividade EXECUÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DO LOTEAMENTO FRANCISCO PEIXOTO, localizado á Rodovia BR 317 Km 01, no Munícipio de Brasiléia – AC.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025
- OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, con-forme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Início da sessão de disputa de preço: 30 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco- Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
- RETIRADA DO EDITAL
O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected].
4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.
Rio Branco/AC, 15 de outubro de 2025.
VÍDEO: Jovem vítima de acidente em Epitaciolândia passa por exames e cirurgia na cabeça
O adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, que sobreviveu ao grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, foi transferido de ambulância para o Pronto-Socorro de Rio Branco e chegou à capital no início da noite.
De acordo com o médico Antônio Ilsanio, que acompanhou o transporte, o quadro clínico do jovem é extremamente delicado, e os exames realizados no hospital irão confirmar a real condição neurológica do paciente. “A situação do jovem está na resposta dos exames que serão feitos no pronto-socorro”, explicou o profissional.
Rixon sofreu múltiplos traumas pelo corpo, com destaque para uma lesão grave na cabeça, o que impossibilitou a transferência aérea. Por conta disso, o deslocamento até Rio Branco foi feito em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) — uma espécie de UTI móvel — equipada para garantir o suporte necessário durante o trajeto de aproximadamente 240 km.
Segundo o médico, o adolescente chegou estável, mas foi aberto o protocolo de exames de Morte Encefálica (M.E.) para verificar a atividade cerebral e determinar o estado clínico real. Os resultados não foram divulgados.
Era por volta das 23 horas, quando foi decidido que o jovem deveria passar por cirurgia em caráter de urgência na cabeça. O procedimento não teria um tempo de término, por ser considerado de extrema delicadeza.
O acidente ocorreu em frente ao estádio municipal de Epitaciolândia. O pai de Rixon, o caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de 43 anos e nacionalidade boliviana, morreu no local. A mãe, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo, e o filho mais novo, de 6 anos, sofreram ferimentos leves.
A família é de origem boliviana e residia na região de fronteira.
Mais informações a qualquer momento.
