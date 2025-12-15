PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE RETIFICAÇÃO

Mais de 600 pessoas foram atendidas em 12 especialidades médicas durante a 10ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, realizado na escola Menino Jesus, bairro Eldorado.

Com apoio de emendas destinadas pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), o município de Brasiléia realizou, na manhã deste sábado (13), um doe maiores mutirões de saúde no município.

Presente durante os atendimentos, o senador destacou a importância de levar a saúde para perto da população e ressaltou o trabalho conjunto com as lideranças locais. “É a união que faz a diferença na vida do nosso povo, reduzindo o tempo de espera e evitando deslocamentos até a capital, especialmente para especialidades que não são ofertadas no município. É muito bom ver nossa emenda possibilitando que a prefeitura realize a maior edição do Saúde em Ação na Comunidade”, afirmou Alan Rick.

O prefeito Carlinhos do Pelado (PP) destacou que a ação marca um momento histórico para o município. “Temos a honra e a satisfação de realizar, com a emenda enviada pelo senador Alan Rick, o maior mutirão itinerante da história de Brasiléia, com mais de 15 especialidades, atendendo a população do bairro e de toda a cidade, fechando o ano com a 10ª edição desse trabalho”, declarou.

Também participaram da ação a ex-prefeita Fernanda Hassem, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçando a parceria institucional em favor da saúde pública no município.

Acompanhe os números dessa 10° Edição do programa Saúde em Ação na Comunidade:

Local: Escola de ensino infantil Menino Jesus e Unidade básica de saúde Francisco de Assis

Consultas

150 Clínica Médica

19 Psiquiatria

13 Endocrinologia

22 Pediatria

22 Nutrição

89 Ortopedia/ Traumatologia

36 Mastologia

42 Ginecologia/ Obstetrícia

78 Oftalmologia

62 Fonoaudiologia

11 Gatroenterologia

82 Otorrinolaringologia

Total de consultas 604

Exames

19 Colposcopia

22 Bioimpedância

13 Eletroencefalograma

10 Espirometria

3 Holter

112 Ultrassonografias

314 Exames de Oftalmologia

32 Endoscopia Digestiva Alta

230 Exames e procedimentos de fonoaudiologia

59 Exames e procedimentos de otorrinolaringologia

Total de exames e procedimentos 810

Total de atendimentos 1.414

