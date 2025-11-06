PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO

Suspeito foi amarrado por populares até a chegada da Polícia Militar; ele possui registros de ocorrências em vários estados

Moradores da comunidade do km 66 da BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasiléia, contiveram um homem identificado como Juan Carlos Soares Evangelista, de 37 anos, após ele fazer ameaças de morte e de violência sexual contra mulheres da região. O caso ocorreu entre a tarde de quarta-feira (5) e a manhã de quinta-feira (6).

Segundo relatos de moradores, o suspeito chegou à comunidade pedindo comida e, ao se deparar com mulheres sozinhas nas residências, passou a proferir ameaças, com falas desconexas, incluindo menções a abusos sexuais e morte. Uma das vítimas acionou vizinhos por telefone, momento em que o homem se afastou do local.

Após as denúncias, moradores realizaram buscas e descobriram que o suspeito havia passado a noite em uma casa abandonada na região. Mesmo após contato com as autoridades, segundo os relatos, não houve comparecimento policial no momento inicial.

Na manhã seguinte, o homem voltou a abordar residências, novamente pedindo alimentos e repetindo as ameaças. Diante do risco iminente, moradores decidiram imobilizá-lo e amarrá-lo, até que um policial que reside na comunidade presenciou a situação, verificou os fatos e acionou reforço.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, realizou a condução do suspeito e o apresentou na delegacia para os procedimentos legais. Em consulta preliminar ao sistema nacional, foi constatado que o homem já possui registros de ao menos 10 boletins, com registros de ocorrência em Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e, agora, no Acre.

Há também relatos de episódios semelhantes atribuídos a ele em comunidades rurais do Polo (km 5 de Brasiléia) e no município de Assis Brasil.

Moradores da região pedem providências urgentes das autoridades de segurança e do Judiciário, alegando insegurança e episódios recorrentes de importunação e ameaças nas localidades rurais.

O caso segue sob investigação.

