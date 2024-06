PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE REABERTURA

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 03/2024

1. OBJETO

Fornecimento de mão de obra terceirizada, sob demanda, para a prestação de serviços de apoio administrativo e de atividades auxiliares, de acordo com as condições, quantidades e especificações neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 11 de julho de 2024 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 11 de julho de 2024 às 11h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 28 de junho de 2024.

Pregão Eletrônico SRP nº 12/2024

1. OBJETO

Registro de preços para intermediação de mão de obra para eventos, sob demanda, a serem realizados pelo órgão gerenciador do registro de preços, nos municípios do estado do acre, de acordo com as condições, quantidades e especificações neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 08 de julho de 2024 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 08 de julho de 2024 às 11h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 28 de junho de 2024.

