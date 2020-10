ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 025/2020

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 025/2020, cujo objeto Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S) destinados a atender a Secretaria Municipal De Assistência Social no enfrentamento a Pandemia do Novo Coronavírus, que ocorreria no dia de 28 de outubro de 2020 às 09:00 horas. A nova data da abertura será dia 29 de outubro de 2020 às 09:00 horas.

Brasileia/AC, 19 de outubro de 2020.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 026/2020

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 026/2020, cujo objeto Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de cestas básicas visando atender aos alunos matriculados na Rede Pública do Município de Brasileia/AC, que ocorreria no dia de 28 de outubro de 2020 às 11:00 horas. A nova data da abertura será dia 29 de outubro de 2020 às 11:00 horas.

Brasileia/AC, 19 de outubro de 2020.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

