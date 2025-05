PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS

Após horas de angústia e buscas intensas, o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre localizou na tarde desta segunda-feira (19) o corpo do adolescente Kelvis Durans, de 15 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Acre durante a manhã, nas proximidades da conhecida “Praia do Urubu”, em Brasiléia, interior do Acre.

Segundo informações repassadas pelo padrasto do jovem, Osvaldo Mendes, Kelvin teria saído de casa dizendo que iria passear com a namorada na companhia de amigos, sem mencionar que pretendia ir ao rio. De acordo com o relato, o adolescente não sabia nadar com segurança e acabou pulando em uma área considerada perigosa, o que resultou no afogamento.

A Praia do Urubu, localizada no bairro Sumaúma I, é um ponto de lazer popular da cidade, mas também é conhecida por sua profundidade e correntezas traiçoeiras, características que já causaram outros acidentes fatais.

O corpo do adolescente foi resgatado pelos mergulhadores dos bombeiros e entregue à equipe da Polícia Técnica da Polícia Civil. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Regional Raimundo Chaar. A expectativa é de que os procedimentos periciais sejam realizados ainda na região, sem a necessidade de transferência para Rio Branco.

A mãe de Kelvin não teve condições emocionais de acompanhar os trabalhos no local do resgate. A tragédia causou comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade, reacendendo o alerta sobre os riscos de banhos em áreas não supervisionadas.



