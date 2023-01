PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO 

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 30, no estacionamento do complexo Arena da Floresta, Segundo Distrito da Capital, o lançamento oficial do Carnaval da Família 2023, onde se espera um público de até 45 mil foliões durante cinco noites, após dois anos sem os festejos devido à pandemia da covid-19.

Durante encontro com a imprensa, foi apresentada a programação oficial do evento, que contou com a participação de autoridade, gestores públicos, ativistas culturais e da comunidade em geral.

Estiveram presentes no lançamento da programação, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, e do diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Pedro Henrique Aragão, dos comandantes da Polícia Militar do Acre, Bombeiros e Polícia Civil, Secretários de Estado e do Município, além de representantes da Assembleia Estadual e da Câmara Municipal e convidados.

O tema: “Carnaval da Família” chama a atenção para a parceria do poder público estadual e municipal.

“União é a palavra de ordem para a realização dessa grande festa popular. Temos que destacar a relevância deste momento. Fico muito feliz que tudo está sendo realizado da melhor maneira possível. São dois anos se carnaval, por essa razão, os foliões podem ter certeza: esse será um dos melhores carnavais de todos os tempos, com público estimado de mais de 40 mil pessoas por noite. É um momento de harmonia de confraternização. O carnaval em parceria com o governo veio para coroa esse ano”, disse o prefeito Tião Bocalom.

O secretário de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), Assurbanipal Mesquita, representou o governo do Estado no evento. O gestor falou da emoção em realizar a abertura do Carnaval 2023. “Serão noites de muita folia e diversão para a população de Rio Branco e também para visitantes de outros locais. O governador Gladson está muito satisfeito com a parceria feita com o Executivo municipal”, destacou o gestor.

Programação

Atividades artísticas diversificadas já terão início no próximo domingo, 5, com a seletiva da realeza do Carnaval. Na lista de atividades está inclusa a Banda do Senadinho, onde o baile da Melhor Idade estará no Casarão e deve agitar muitos foliões. Na Concha Acústica e na Av. Getúlio Vargas também terá atrações e atividades culturais na noite dos desfiles dos bailes carnavalescos.

Nas noites de carnaval, as crianças também poderão se divertir já que os organizadores pensaram num dia para um baile infantil.

