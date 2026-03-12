PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Ação em Brasiléia atende colonos com áreas embargadas e orienta sobre acesso a crédito rural

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMA), André Hassem, destacou as ações que estão sendo realizadas na regional do Alto Acre para atender produtores rurais que enfrentam problemas relacionados a embargos ambientais.

Durante entrevista ao jornal oaltoacre.com, Hassem explicou que equipes do IMA, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema), estão realizando atendimentos nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) no município de Brasiléia.

Segundo ele, a iniciativa busca atender mais de 300 colonos da região, principalmente aqueles que possuem propriedades com embargo ambiental e precisam regularizar a situação para voltar a ter acesso a linhas de crédito e financiamentos.

De acordo com o presidente do IMAC, os produtores podem realizar o pedido de regularização ambiental e assinar o chamado termo de compromisso ambiental, etapa necessária para que a área possa ser analisada e posteriormente desembargada.

“O produtor que está com sua propriedade embargada não consegue acessar crédito ou financiamento nas instituições bancárias. Nosso objetivo é justamente ajudar essas famílias a regularizar a situação para que possam voltar a produzir e buscar apoio financeiro”, explicou.

Hassem também ressaltou que muitos dos embargos registrados na região foram feitos de forma remota por órgãos federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e que o SIMA e a Secretaria de Meio Ambiente são os órgãos responsáveis no estado pelo processo de regularização.

Durante o atendimento, as equipes técnicas também orientam os produtores sobre programas de recuperação ambiental e alternativas de produção sustentável, como o cultivo de café e outras culturas agrícolas.

Após a etapa realizada em Brasiléia, o atendimento deverá ser levado também para outros municípios da regional do Alto Acre, como Assis Brasil e Xapuri, ampliando o acesso dos produtores rurais aos serviços de regularização ambiental no estado.

