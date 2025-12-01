Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 – COMPRAS.GOV 90024/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 02/12/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90024/2025 (UASG 980105), para Aquisição de um Semirreboque Carrega Tudo (Prancha), conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 12/12/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 01 de dezembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 16 de dezembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 02/12/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
Brasiléia/AC, 01 de dezembro de 2025.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
Justiça concede à polícia acesso a dados da tornozeleira de suspeito de matar professor em Epitaciolândia
Victor Oliveira da Silva está preso desde o dia 1º de outubro e é o principal suspeito de matar Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia. Ele era monitorado eletronicamente devido a outro crime
Por Victor Lebre
A Justiça do Acre autorizou a Polícia Civil a ter acesso aos dados da tornozeleira eletrônica de Victor Oliveira da Silva, principal suspeito de matar o professor de dança Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia, no interior do Acre.
Silva está preso desde o dia 1º de outubro. Sua vizinha, Marijane Maffi, também responde por suspeita de ajudar a esconder o carro da vítima.
Conforme a decisão da juíza de Direito Joelma Ribeiro Nogueira, a polícia pediu autorização judicial para acessar a geolocalização do suspeito, que era monitorado eletronicamente devido a outro crime, a partir da data do desaparecimento de Reggis.
Após o parecer favorável à disponibilização dos dados, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) terá 10 dias para compartilhar o que foi solicitado.
Em depoimento, Victor confessou o crime e afirmou ter atraído o professor até sua casa para um encontro, onde os dois acabaram discutindo.
Ele contou que aplicou um golpe “mata-leão”, percebeu que a vítima não tinha mais batimentos cardíacos, dormiu ao lado do corpo e enterrou o professor no dia seguinte.
Ainda segundo a investigação, Marijane teria ajudado o suspeito a tentar ocultar o crime, pois levou o carro do professor até Cobija, na Bolívia, sob o pretexto de que o veículo estava sendo vendido.
Crime
Reggis foi encontrado morto em uma cova rasa no dia 1º de outubro, seis dias após desaparecer. O caso provocou comoção entre familiares, amigos e alunos. A Polícia Civil prendeu Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, e Marijane Maffi, de 46, apontados como suspeitos de envolvimento no assassinato.
Reggis, como era conhecido, havia desaparecido na noite de 29 de setembro, quando disse à ex-esposa, Keloiza Lima Paiva, que iria fazer uma entrega. Como a maior parte dos parentes dele não mora em Epitaciolândia, foi a mulher quem registrou boletim de ocorrência.
Ele havia retornado de uma viagem a Fortaleza e chegou a falar com Keloiza pouco antes de sumir. Reggis teve o corpo localizado em um terreno entre as casas dos dois suspeitos.
Acadêmico de Educação Física, ele também era agente territorial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), coreografo e professor de dança no estilo zumba.
Ele deixou uma filha de seis anos. Após a confirmação da morte, parentes, amigos e instituições divulgaram notas lamentando o ocorrido.
Como a polícia chegou até os suspeitos?
Foi entregue aos investigadores um notebook que pertencia a Reggis. No equipamento, descobriram a conversa da vítima com Victor em um aplicativo de mensagens.
Como o suspeito já era monitorado eletronicamente pela Justiça devido um outro crime, os agentes conseguiram o endereço de uma obra onde ele estava trabalhando e o levaram para depor.
Logo que foi abordado pelos policiais, segundo a própria guarnição, ele começou a chorar e admitiu ter matado Reggis.
O suspeito também levou os policiais até o local onde o corpo do professor estava enterrado. Além disso, agentes da polícia boliviana localizaram o carro do professor e o entregaram à Polícia Civil do município vizinho.
PM cumpre mandado e apreende arma e drogas em ação conjunta no bairro Liberdade em Epitaciolandia
Em uma ação integrada realizada nesta sexta-feira, a Polícia Militar, por meio da equipe GIRO do 5º BPM de Brasiléia, com apoio da ROTAM, cumpriu um mandado de prisão no bairro Liberdade — conhecido como “Favelinha”. O alvo da operação era um indivíduo apontado como possível liderança do PCC na região de fronteira.
Durante a abordagem, além do cumprimento do mandado, os militares encontraram com o suspeito:
- 1 arma de fogo
- 9 munições
- 14 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína
- 1 pedra aparentando ser crack
- Quantia em dinheiro
O material apreendido caracteriza tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Brasiléia, onde foi apresentado para o cumprimento do mandado de prisão e autuado em flagrante pelos novos delitos. Ele já possui uma extensa ficha criminal, acumulando 34 anos de pena por crimes como assalto à mão armada e homicídio.
A ação reforça o trabalho das forças de segurança na região de fronteira, combatendo o crime organizado e reduzindo a circulação de armas e drogas na cidade.
Jovem é baleado no rosto por suspeitos encapuzados e morre no hospital em Brasiléia
Dupla encapuzada se aproximou de bicicleta, efetuou disparos e fugiu; motivação ainda é desconhecida
Uma tentativa de homicídio qualificado, que posteriormente resultou em morte, foi registrada no final do dia deste domingo (30) em Brasiléia (AC). O crime aconteceu na Rua Oscar Meia, no bairro Eldorado, ao lado de uma igreja, em um estabelecimento comercial onde a vítima estava.
Segundo informações preliminares, Alisson Venicio Ribeiro Aquino, de 22 anos, estava em um bar quando dois homens encapuzados se aproximaram em uma bicicleta e efetuaram ao menos três disparos em sua direção, sem qualquer anúncio prévio. Um dos tiros atingiu seu rosto.
Populares socorreram Alisson e o levaram ao hospital do município. Apesar de receber atendimento médico, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.
A motivação do crime ainda é desconhecida e nenhum suspeito foi identificado até o momento. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os autores conseguiram fugir logo após os disparos.
A Polícia Civil de Brasiléia conduzirá as investigações e trabalha na coleta de imagens, depoimentos e demais evidências para esclarecer o caso.
