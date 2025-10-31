Conecte-se conosco

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

2 horas atrás

em

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025 – COMPRAS.GOV 90023/2025 

A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 03/11/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90023/2025 (UASG 980105), para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de climatização e eletrodomésticos em geral, com fornecimento de materiais e peças de reposição.

A sessão de abertura ocorrerá em 18/11/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.

As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Brasiléia/AC, 30 de outubro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

 

 

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2025

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição eventual de cestas básicas para distribuição as famílias carentes em atendimento e/ou acompanhados pelos serviços socioassistenciais, que no momento precisam ser atendidas por Benefícios Eventuais – Auxílio Alimentação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

Data da Abertura: 14 de novembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada, a partir de 03 de novembro de 2025, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasiléia/AC, ou através do e-mail [email protected] e endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.

Brasileia/AC, 30 de novembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Prefeito Sérgio Lopes busca novas emendas para Epitaciolândia em agenda parlamentares em Brasília

Publicado

18 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

O Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cumpriu uma extensa  agenda oficial em Brasília (DF), onde manteve uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de novos investimentos e parcerias para o município.

Nesta quarta-feira, 29 de outubro, o gestor se reuniu com o Senador Sérgio Petecão, oportunidade em que tratou da destinação de novas emendas parlamentares e agradeceu o apoio constante que o senador tem oferecido a Epitaciolândia ao longo dos últimos anos.

Somente em 2025, o município foi contemplado com R$ 5,3 milhões em emendas do senador, voltadas para o fortalecimento da saúde e para a aquisição de maquinários, como uma PC e uma pá carregadeira  equipamentos que vêm sendo fundamentais no apoio ao produtor rural, especialmente na construção de tanques para criadores de suínos e produtores de café.

Durante o encontro, o prefeito recebeu ainda uma excelente notícia: no início de 2026, Epitaciolândia será contemplada com um trator de esteira, fruto de mais uma emenda do senador Sérgio Petecão.

Além disso, o prefeito apresentou novas propostas de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2026, com foco em ampliar os investimentos em infraestrutura, produção rural e qualidade de vida da população epitaciolandense.

“Viemos agradecer o senador Petecão pela parceria e pelo carinho com Epitaciolândia. Ele é um verdadeiro amigo do nosso município, sempre disposto a ajudar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

O Senador Sérgio Petecão também elogiou o trabalho do gestor municipal:

“O prefeito Sérgio Lopes tem feito uma gestão exemplar, comprometida e voltada para o povo. É muito gratificante poder contribuir com Epitaciolândia e ver o resultado positivo das nossas ações”, afirmou o senador.

Durante a agenda em Brasília, o prefeito também esteve no gabinete do deputado federal José Adriano, para agradecer a emenda destinada à aquisição de um trator agrícola para o município. Na ocasião, foram apresentadas novas demandas e reivindicações para o próximo ano, reforçando a parceria em prol do desenvolvimento local.

O deputado José Adriano reafirmou o compromisso com Epitaciolândia e destacou o trabalho da gestão municipal no beneficiamento dos ramais, no incentivo à produção agrícola e na geração de renda.

Ainda em Brasília, o prefeito manteve reunião com o deputado Coronel Ulysses, fortalecendo o diálogo e a cooperação institucional. O encontro permitiu discutir novas propostas e projetos estratégicos voltados à ampliação de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e agricultura.

Com diálogo, parcerias e trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia segue buscando mais recursos, oportunidades e crescimento para todos os epitaciolandenses.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO

Publicado

20 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Início da sessão de disputa de preço: 07 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).

Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-

Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.

3. RETIRADA DO EDITAL

O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail: [email protected].

4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.

Rio Branco/AC, 30 de outubro de 2025.

Prefeitura de Rio Branco reforça apoio ao produtor rural durante VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental

Publicado

20 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Gestão municipal reafirma compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e da pecuária leiteira

A Prefeitura de Rio Branco esteve presente, na manhã desta quinta-feira (30), na abertura do VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, realizado no auditório do Sebrae/AC, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção de leite no município.

Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom destacou o trabalho desenvolvido pela gestão municipal em prol dos produtores rurais e lembrou a experiência iniciada ainda em 1993, quando implantou, em Acrelândia, uma associação de pecuaristas que hoje reúne mais de 400 cooperados.

“O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade”, destacou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Eu sempre entendi que café com leite é a saída para a agricultura familiar. O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade. Estamos implementando em Rio Branco o mesmo projeto que deu certo em Acrelândia, com assistência técnica, abertura de ramais, fornecimento de calcário, apoio na colheita e incentivo à mecanização”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, ressaltou que o objetivo da gestão é assegurar que o homem do campo permaneça produzindo, com condições adequadas e suporte técnico.

“Estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens”, disse Eracides. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Hoje já temos 52 produtores cadastrados na bacia leiteira. Com o apoio da prefeitura, estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens. A produção de leite garante boa renda, mesmo em pequenas áreas, e mantém o produtor no campo”, destacou.

A produtora rural Maria Ducarmo Oliveira é um dos exemplos dos resultados do programa de incentivo. Ela comemora os avanços obtidos com o apoio do município.

“Graças a Deus, temos recebido muito apoio. Conseguimos calcário, melhoramos o solo e agora vamos iniciar o plantio do café. Também fizemos inseminação das vacas, tudo com o acompanhamento técnico da prefeitura. O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou.

“O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou Maria. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O médico veterinário e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Francisco Lopes Dantas, elogiou a parceria entre a Prefeitura e a universidade, destacando os benefícios do aprimoramento genético.

“É essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou Francisco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“A atividade leiteira é uma das mais rentáveis para o pequeno produtor. A parceria entre a Prefeitura e a Ufac tem garantido assistência técnica e inseminação artificial, o primeiro passo para o melhoramento genético, mas é essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou.

O Congresso, que reuniu acadêmicos, veterinários e especialistas do Acre, Peru e Bolívia, contou ainda com o apoio do Sebrae, Embrapa e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).

