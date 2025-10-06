PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO



Crime ocorreu no bairro Eldorado; polícia investiga execução ligada a grupos rivais na fronteira

Um adolescente identificado como Thauan Lucas Araújo, de 15 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (5) na Rua João Jovino, bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, nas proximidades da Escola Menino Jesus.

Segundo informações apuradas, Thauan estava na casa do pai quando um homem chegou ao local e o chamou pelo nome. Ao sair para atender, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. O jovem foi atingido por três tiros — um no peito e dois nas costas, enquanto tentava correr para se salvar.

Thauan ainda chegou a correr alguns metros, mas caiu logo à frente e morreu no local. O autor dos disparos fugiu em seguida, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar do 5º Batalhão isolou a área até a chegada da Polícia Técnica da Polícia Civil, que realizou a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), localizado no hospital de Brasiléia.

De acordo com as autoridades, o crime tem características de acerto entre grupos criminosos rivais que atuam na região de fronteira. Buscas pelo suspeito estão sendo realizadas nas redondezas do bairro.

