PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

município de Brasileia recebeu um importante pacote de investimentos do governo do Acre, com a autorização de duas obras que somam mais de R$ 8,2 milhões. Em cerimônia realizada na Escola Rural Valéria Bispo Sabala, nesta segunda-feira, 22, o governador Gladson Camelí assinou as ordens de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), voltado ao atendimento de pessoas com deficiências física e intelectual, e da nova Delegacia de Polícia Civil, que vai reforçar a estrutura de segurança pública na região do Alto Acre.

O evento também marcou a entrega de mais de 100 títulos definitivos urbanos, incluindo títulos para instituições religiosas e associações de moradores, como parte dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, coordenados pelo Iteracre.

Saúde com inclusão e dignidade

Com investimento de R$ 5.594.250,00, o CER II será voltado para atendimentos de pacientes com deficiências físicas e intelectuais, fortalecendo a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. A unidade atenderá os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com uma equipe multidisciplinar composta por neuropediatra, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiro, ortopedista e assistente social.

O início das obras está previsto para o final de setembro, com prazo de 18 meses para conclusão.

“O Centro Especializado em Reabilitação de Brasileia é uma obra orçada em aproximadamente de R$ 5,6 milhões, que vai promover inclusão social e autonomia para pessoas com deficiência. Teremos uma ampliação dos serviços prestados e um atendimento multidisciplinar que vai melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes”, afirmou o governador.

Camelí também agradeceu à equipe da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em especial ao secretário Pedro Pascoal, pelo empenho em ampliar os atendimentos em todos os municípios. “A saúde é uma das áreas mais sensíveis de uma gestão pública, mas pouco a pouco temos vencido os desafios para garantir um melhor atendimento a todos os acreanos e acreanas”, disse.

A segunda assinatura foi voltada à construção da nova Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, com investimento de R$ 2.647.866,58. O projeto visa atender a uma demanda urgente por um espaço moderno e integrado que concentre os serviços da Polícia Civil e demais forças do Sistema de Segurança Pública.

“Estamos assinando a ordem de serviço para a construção de uma nova delegacia em Brasileia. Uma obra que custará cerca de R$ 2,7 milhões e que vai fortalecer os serviços de segurança pública deste município”, declarou Camelí.

O governador destacou a parceria com o Acreprevidência e agradeceu ao presidente Francisco Alves de Assis Filho pelo apoio ao projeto. Também fez questão de reconhecer o trabalho do delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, “por ajudar, através dos serviços de investigação e inteligência, a diminuir a criminalidade no nosso estado”.

Gladson Camelí ainda mencionou o apoio dos secretários Ítalo Lopes (Obras Públicas), coronel José Américo Gaia (Justiça e Segurança Pública), da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e dos vereadores municipais, reforçando que a união entre os poderes é essencial para atender aos anseios da população.

“Reunimos os mais variados setores da nossa gestão para que, unidos, possamos dar uma resposta positiva à população acreana.

Saúde mais próxima da população

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que a descentralização dos serviços é uma das principais bandeiras do governo. Segundo ele, a capital já enfrenta um fluxo intenso de pacientes em diversas especialidades, o que reforça a necessidade de ampliar o atendimento nas localidades.

“A nossa missão é colocar a saúde mais perto da população”, afirmou Pascoal durante a assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) em Brasileia. A obra tem previsão de conclusão em 18 meses. “Na verdade, já iniciamos os trabalhos e a obra começa ainda neste mês de setembro”, completou.

Pascoal também mencionou os investimentos em outros municípios da fronteira, como a construção de uma UPA em Epitaciolândia e a estruturação do Hospital Regional de Brasileia. “Queremos levar cirurgias, ginecologistas, pediatras e outras especialidades para mais perto da população do Alto Acre”, disse.

O secretário estadual de Obras, Ítalo Lopes, ressaltou os desafios enfrentados na construção do novo centro em Brasileia. “É uma obra com arquitetura hospitalar diferenciada, voltada para reabilitação, o que exige um projeto compatibilizado e específico”, explicou.

Segundo Lopes, o centro será construído com recursos de transferência fundo a fundo, o que permite maior agilidade na execução. “Essa estrutura não vai atender apenas Brasileia, mas toda a regional do Alto Acre”, afirmou. Ele agradeceu à Prefeitura de Brasileia pela doação do terreno e destacou a importância da contrapartida municipal para a rede de drenagem. “Essa intervenção é essencial para garantir que o imóvel não seja afetado por enchentes, como já fizemos em outras obras na cidade”, disse.

O secretário também enfatizou que o projeto representa um novo vetor de crescimento para Brasileia. “Estamos criando condições para que a cidade continue se desenvolvendo com segurança e infraestrutura adequada”, concluiu.

Nova delegacia em Brasileia marca avanço na Segurança Pública

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, destacou a importância da obra para a região do Alto Acre. Segundo ele, o investimento representa um marco na valorização da segurança pública e na dignidade dos profissionais da área.

“Estamos tratando de patrimônio, saúde e segurança, pilares fundamentais da sociedade que queremos ver prosperar”, afirmou Maciel.

Ele ressaltou que a nova estrutura não será apenas uma reforma, mas sim uma construção completa, fruto da parceria com a Acreprevidência.

“Essa delegacia representa dignidade para os policiais que ali trabalham e para os cidadãos que buscam seus direitos”, disse.

Maciel também lembrou que o governo tem promovido melhorias em diversas unidades da Polícia Civil, como a recente reforma da delegacia em Rodrigues Alves. “Esse é um avanço importante para Brasiléia e para toda a região do Alto Acre”, concluiu.

Ao encerrar a agenda em Brasileia, o governador Gladson Camelí teve um momentos, onde conversou com alunos e reforçou o compromisso com a educação. Em seguida, seguiu para o terreno onde está sendo construído o CER II, acompanhando de perto o andamento das obras. A visita simboliza o esforço do governo em integrar ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura para fortalecer o desenvolvimento da região do Alto Acre.

