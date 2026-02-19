Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2025 – COMPRAS.GOV 90025/2025
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, com retificação do edital, publicada
no D.O.U nº 25 de 05/02/2026.
Entrega das Propostas: a partir de 20/02/2026 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04/03/2026, às 09h30h (horário de Brasília) no
site www.comprasnet.gov.br.
Objeto: Pregão Eletrônico – Aquisição de Material Médico Hospitalar.
Brasiléia/AC, 19 de fevereiro de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
Pregão Eletrônico nº 02/2026
AVISO DE LICITAÇÃO
- OBJETO
Aquisição de móveis conforme especificações técnicas e quantidades constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 27 de fevereiro de 2026 às 15h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 27 de fevereiro de 2026 às 16h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 19 de fevereiro de 2026.
Comentários
Extra
Prefeitura de Brasiléia alerta para golpe com e-mails falsos solicitando dados de empresas
Responsável pelo setor de contratações orienta fornecedores a não clicarem em links e a buscarem apenas canais oficiais
A Prefeitura de Brasiléia emitiu um alerta aos fornecedores do município sobre um golpe que utiliza e-mails falsos em nome da administração pública para solicitar dados de empresas sob o pretexto de cotação de preços.
A responsável pelo setor de contratação do município, Thaisa Monteiro, informou que pessoas estão se passando pela prefeitura por meio de endereços eletrônicos não oficiais, enviando mensagens com pedidos de informações e dados cadastrais de empresas prestadoras de serviços.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, a servidora orienta que os fornecedores não respondam às mensagens suspeitas, não cliquem em links e não façam download de arquivos anexados. Segundo ela, o objetivo pode ser a invasão de sistemas e o roubo de dados empresariais.
“A sua empresa poderá ser hackeada. Não cliquem nos links e não baixem os arquivos enviados. Isso é golpe e é coisa séria”, alertou.
A prefeitura reforça que todos os pedidos oficiais de cotação são publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e na página institucional do município. A orientação é que qualquer dúvida seja esclarecida diretamente nos canais oficiais.
O município também pede que a informação seja compartilhada entre fornecedores, como forma de prevenção contra possíveis prejuízos.
Comentários
Extra
Idoso morre após sofrer descarga elétrica ao manusear bomba d’água em Brasiléia
Vítima foi encontrada por familiares em açude na zona rural; caso é tratado inicialmente como fatalidade
Um idoso de 75 anos foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (18), na zona rural de Brasiléia, no km 59 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico. A vítima foi identificada como Raimundo Cardoso dos Santos, conhecido na região como “Seu Raimundo Fogo”.
De acordo com informações repassadas por familiares e confirmadas no hospital do município, o idoso teria ido sozinho até o açude de sua propriedade para manusear uma bomba d’água. Durante o procedimento, ele teria sofrido uma descarga elétrica.
Após algum tempo sem notícias, familiares estranharam a demora e decidiram ir até o local. Raimundo foi encontrado caído e desacordado às margens do açude. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância saiu ao encontro do veículo que transportava o idoso.
A interceptação ocorreu nas proximidades do km 47 da rodovia, mas, segundo relatos, a vítima já estava sem sinais vitais e apresentava início de rigidez cadavérica, indicando que o acidente teria ocorrido horas antes.
Após a constatação do óbito, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica, passando pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal (IML) de Brasiléia para os procedimentos legais.
O caso será avaliado pelas autoridades competentes e, inicialmente, é tratado como uma fatalidade.
Você precisa fazer login para comentar.