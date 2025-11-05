Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025 – COMPRAS.GOV 90023/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público o adiamento da sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 90023/2025 (UASG 980105), em razão da ausência de publicação no Diário Oficial da União, tendo ocorrido apenas a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre nº 14.140, de 03/11/2025.
As propostas serão recebidas a partir de 07/11/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br.
A sessão de abertura ocorrerá em 26/11/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos permanecem inalterados, conforme descritos no Edital e seus anexos, disponíveis nos sites: https://www.gov.br/compras/pt-br.
Brasiléia/AC, 05 de novembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Comentários
Extra
Deputado Tadeu Hassem cobra atenção à segurança pública no Alto Acre durante sessão na Aleac
Durante os trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (5), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) chamou atenção para a situação da segurança pública nos municípios do Alto Acre, especialmente Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.
O parlamentar destacou que, em Brasiléia, a delegacia da Polícia Civil está fechada há quase dois anos, e que, apesar do projeto para construção de uma nova unidade, a antiga ainda não foi reaberta.
“Assis Brasil vive um momento difícil, com o aumento da criminalidade. As autoridades precisam olhar com mais atenção para as forças de segurança, unir esforços e combater o crime organizado”, afirmou o deputado.
Tadeu Hassem reforçou que, embora os índices oficiais mostrem avanços, a sensação de insegurança ainda é presente entre os moradores da região. Ele reiterou apoio às ações do Governo do Estado, mas pediu celeridade nas medidas que garantam mais tranquilidade e proteção às famílias acreanas.
Comentários
Extra
Novembro é penúltimo mês para regularizar débitos de água com até 100% de desconto no Saneacre
O mês de novembro marca a reta final para que os clientes do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) regularizem seus débitos em condições especiais. A campanha de renegociação segue até dezembro e oferece até 100% de desconto sobre juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 35 vezes, conforme os critérios estabelecidos pela Agência Reguladora do Serviços Públicos no Acre (Ageac).
Para ter acesso às melhores condições, o cliente deve estar cadastrado no CadÚnico. Já os demais consumidores também podem negociar suas pendências, mas com parcelamentos de até 30 vezes.
Segundo o presidente do Saneacre, José Bestene, a campanha é uma oportunidade para que os consumidores fiquem em dia e, ao mesmo tempo, contribuam para o fortalecimento do sistema de abastecimento no estado. “O intuito é conscientizar todos que o pagamento mensal da fatura de água ajuda a autarquia a investir no saneamento do Acre. Os desafios são muitos, mas cada contribuição faz diferença para que mais famílias tenham acesso à água tratada. Para usuários de baixa renda, criamos a Tarifa Social; os cadastrados no benefício ganham até 50% de desconto na fatura”, destaca.
Regularizar as dívidas é essencial para o equilíbrio financeiro do Saneacre e para a ampliação dos investimentos. Somente no último ano, a autarquia implantou mais de 14 km de novas redes de abastecimento, grande parte com recursos próprios provenientes da arrecadação.
O impacto dessas ações é sentido por moradores como José dos Santos, residente há mais de dez anos na Rua São Rafael, no Bujari, que comemorou a chegada da água potável à sua comunidade, após a implantação de mais de mil metros de rede de abastecimento. “É muito importante para nossa comunidade. Esperava tanto por essa hora e agora tá chegando. Parabéns, água é vida e esperança”, disse à época.
Ainda que o Saneacre não gerencie mais o saneamento de Rio Branco, os usuários da capital podem renegociar débitos anteriores a 2022 (período em que autarquia era detentora do sistema), enquanto os moradores dos demais 21 municípios podem regularizar dívidas de qualquer ano. A quitação de débito também facilita eventuais processos de venda de imóvel por parte do usuário.
O programa de regularização vai até 31 de dezembro. Os clientes podem procurar a agência do Saneacre em seus municípios de segunda a sexta, das 7h às 14h. A autarquia também disponibiliza atendimento nas OCAs de Rio Branco, Xapuri, Brasileia e Cruzeiro do Sul, nos dias úteis da semana, das 7h30 às 13h30.
A autarquia alerta ainda que a inadimplência de três meses resulta no cancelamento automático do parcelamento e que a não renegociação pode gerar corte no fornecimento e inscrição na dívida ativa do Estado.
Alinhamento com o Marco Legal do Saneamento
O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) estabeleceu metas de universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 31 de dezembro de 2033. O Saneacre tem buscado alinhar suas ações e estratégias a essas metas, ampliando o acesso à água potável em todos os municípios acreanos. Para alcançar esses objetivos, é fundamental a colaboração da população.
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 21/2025
1. OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de lavagem a seco, com fornecimento de mão de obra qualificada, insumos e produtos conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br; Término do prazo para envio de propostas: 14 de novembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 14 de novembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 05 de novembro de 2025.
Você precisa fazer login para comentar.