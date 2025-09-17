Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ABERTURA COM PRAZO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE ABERTURA COM PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a Abertura do Pregão Eletrônico supracitado após revisão e resposta ao pedido de esclarecimento ao termo de referência.
Objeto: Aquisição de Material Esportivo para atender as demandas da Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.
Abertura: 06/10/2025
Horário: 09:30 (horário de Brasília)
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 19/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 17 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Criminoso brasileiro conhecido como “Calango Azul” é preso na Bolívia com com drogas e documentos falsos
Weverton Santana da Silva acumula oito mandados de prisão no Acre e é apontado como integrante de facção criminosa que atua na fronteira.
O brasileiro Weverton Santana da Silva, de apelidos “Calango Azul” e “Shangô”, foi preso na manhã de segunda-feira (16) em Riberalta, na Bolívia. Durante a abordagem, autoridades locais encontraram drogas em sua posse e descobriram que ele usava documentação falsa.
Contra o suspeito, pesam oito mandados de prisão expedidos no Acre — seis na Comarca de Plácido de Castro, um em Acrelândia e outro em Capixaba. Segundo a Polícia Civil, Weverton integra uma facção criminosa de fronteira, atuante principalmente no roubo de veículos destinados ao território boliviano.
Em Capixaba, ele é investigado por pelo menos 11 assaltos. Já em Plácido de Castro, é apontado como autor de crimes diversos, incluindo o homicídio do fazendeiro João Goiano, fato que motivou um dos últimos mandados de prisão.
O delegado Leandro Lucas informou que o documento falso usado por Weverton na Bolívia pertencia a uma vítima de roubo de quadriciclo, ocorrido em maio deste ano na zona rural de Plácido de Castro. O detalhe foi fundamental para confirmar sua identidade.
A prisão ocorreu em uma ação conjunta das forças de segurança do Brasil e da Bolívia. Segundo o delegado Aldizio Neto, da Delegacia de Capixaba, já estão em andamento tratativas para a extradição do acusado. “O objetivo é garantir que ele responda pelos crimes cometidos em território nacional”, destacou.
Com a extradição, o suspeito deverá ser transferido para o sistema prisional acreano, onde ficará à disposição da Justiça para responder por crimes como homicídio, roubo e uso de documento falso, cujas penas podem variar de 4 a 30 anos de prisão.
Polícia Civil prende jovem de 19 anos por tráfico de drogas em Xapuri
Suspeito foi flagrado vendendo entorpecentes em casa e nas proximidades; em menos de 30 dias, mais de 12 pessoas já foram presas na cidade
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (15), o jovem E. B. de A., de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Morador do bairro Laranjal, ele foi surpreendido por investigadores enquanto comercializava entorpecentes em sua residência e arredores.
Ao notar a aproximação da equipe policial, o suspeito tentou fugir levando consigo parte da droga, mas acabou detido em flagrante. Segundo a investigação, o jovem já vinha sendo monitorado por envolvimento com o tráfico no mesmo endereço.
Conduzido à Delegacia de Xapuri, ele permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou ainda que, em menos de um mês, mais de 12 pessoas foram presas na cidade em operações contra a criminalidade, reforçando o compromisso com a segurança pública local.
Para 70% dos empresários, carga tributária é o maior problema do Custo Brasil, revela pesquisa inédita da CN
Falta de qualificação de mão de obra aparece em segundo lugar (62%) entre as dificuldades que emperram a competitividade da economia brasileira
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 70% dos empresários industriais consideram honrar tributos como o principal vilão do Custo Brasil. Em seguida, aparece a dificuldade em “contratar mão de obra qualificada”, com 62%; seguido de “financiar o negócio”, 27%; “segurança jurídica e regulatória”, 24%; e “competitividade justa”, 22%. Encomendada ao Instituto de Pesquisas Nexus, a pesquisa ouviu 1.002 empresários de indústrias de pequeno médio e grande portes, das cinco regiões brasileiras, entre 14 de julho a 07 de agosto de 2025.
Confira a pesquisa:
Pesquisa Custo Brasil.pdf(1,3 MB)
Os entrevistados citaram outros entraves à performance dos negócios no Brasil, como o acesso a insumos básicos, com 20%; inovar, 14%; infraestrutura, 12%; acessar serviços públicos, 10%; integração internacional, 4%; e abrir um negócio e retomar ou encerrar o negócio com 3%.
A pesquisa integra a nova campanha Custo Brasil que a CNI lança nesta segunda-feira (15). O objetivo é mostrar o impacto do Custo Brasil na rotina dos brasileiros e possíveis caminhos para superar os problemas de ineficiência. O termo foi criado no fim da década de 1990 para identificar conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudica o ambiente de negócios, encarece os custos das empresas, atrapalha investimentos e compromete a competitividade do país.
“Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano. Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?”, avalia o presidente da CNI, Ricardo Alban.
Custo Brasil cresceu nos últimos anos e tem grande impacto para o consumidor
De acordo com o levantamento, a maioria dos empresários industriais (77%) acredita que o Custo Brasil aumenta os preços finais pagos pelos consumidores. A percepção é maior no Nordeste: para 93% dos respondentes o Custo Brasil resulta em aumento expressivo nos preços, seguido pelas regiões Sul (87%), Sudeste (78%), Norte/Centro Oeste (76%).
Para 64% dos empresários, o impacto do Custo Brasil cresceu nos últimos três anos, refletindo no aumento nos preços. Portanto, 78% dos entrevistados acreditam que reduzir o Custo Brasil é prioridade estratégica para as empresas.
O que mais encarece o Custo Brasil
Comparado com países ricos, a pesquisa mostra que honrar tributos (66%), financiar o negócio (66%), retomar ou encerrar o negócio (60%) são os fatores que mais encarecem a competitividade internacional na percepção do empresariado.
“Precisamos reduzir o Custo Brasil para promover a competitividade da indústria e um ambiente de negócios mais eficiente, estimulando a indústria brasileira tanto no mercado interno quanto externo. Isso faz com que os brasileiros possam acessar produtos mais baratos e melhorar sua qualidade de vida”, explica o vice-presidente da CNI, Léo de Castro.
Sobre as consequências da inércia em relação ao Custo Brasil, o cenário mais temido é o aumento de falências e fechamento de empresas (24%), seguido de possibilidade de crise e a recessão econômica (19%), além da perda de competitividade (10%).
Juros menores impulsionariam investimentos
Em um cenário com o Custo Brasil reduzido, 77% dos empresários industriais afirmaram que aumentariam o nível de investimento em sua empresa caso a taxa de juros aplicada a empréstimos para pessoas jurídicas fosse reduzida pela metade. Entre esses, 31% indicam que o investimento “aumentaria muito” e 46% que “aumentaria”.
A maioria dos entrevistados (56%) também afirma que a redução de processos trabalhistas impulsionaria a contratação de mão de obra. Além disso, 46% afirmaram que adotariam a estratégica de empregar mais trabalhadores e aumentar o investimento simultaneamente.
“A pesquisa revela um forte consenso no setor empresarial: a redução dos processos trabalhistas e taxas de juros são um gatilho direto para um ciclo virtuoso de crescimento econômico, impactando positivamente tanto a geração de empregos quanto o investimento privado”, ressalta o vice-presidente da CNI.
Campanha Custo Brasil
A Confederação Nacional da Indústria traz a campanha Custo Brasil para mostrar como os vilões desse impacto financeiro atuam para encarecer tudo, travar a competitividade industrial e frear o desenvolvimento econômico e sustentável do país.
De forma lúdica, a CNI apresenta seis personagens que são os principais fatores para a conta de R$ 1,7 trilhão por ano desperdiçados no Brasil, de acordo com dados do Observatório Custo Brasil (OCB). Jurássio, o monstro que representa a alta taxa de juros; a Infradonha, com o custo das obras paradas e as consequências da ausência de ampliação e diversificação da matriz logística; o Burocratus, com a morosidade da burocracia; Custo Circuito, que representa o valor da energia para lares e empresas; o Tributácio, mostrando que os tributos estão por todos os lados; e o Baiacusto, que reúne o peso de todos eles, representando as perdas do Custo Brasil.
A campanha mostra como cada vilão, embora invisíveis, impactam a vida dos brasileiros e sufocam a economia. Para vencê-los, a CNI traz caminhos de como evitar esse desperdício que tanto pesa no bolso e que reduz, anualmente, 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Para conhecer a campanha, acesse o site e veja como combater esses monstrinhos e como esse dinheiro gasto com o Custo Brasil poderia ser investido em benefícios para a população.
