Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE REABERTURA

Polícia Civil cumpriu mandado de internação contra menor que, armado, participou de roubo ao lado de outro adolescente; crime ocorreu em junho deste ano

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, cumpriu na terça-feira (5) o mandado de internação provisória contra o adolescente L. T. de A., acusado de ato infracional análogo ao crime de roubo. O jovem é um dos envolvidos no assalto a um posto de combustíveis ocorrido no dia 22 de junho de 2025, por volta das 22h, no município de Xapuri.

Segundo as investigações, L. T. de A. e outro menor, identificado como P. R. O. S., invadiram o estabelecimento armados, renderam o frentista e anunciaram o assalto. Durante a ação, os adolescentes subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 310 em dinheiro.

Após o crime, o delegado Luccas Vianna determinou a instauração do inquérito e mobilizou sua equipe para identificar e localizar os autores. Com a apuração concluída, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela internação dos adolescentes. A solicitação foi aceita e os mandados foram expedidos.

O mandado contra L. T. de A. foi cumprido por agentes da Delegacia de Xapuri, sob coordenação do chefe do núcleo de investigação, Eurico Feitosa. Já o comparsa, P. R. O. S., havia sido apreendido anteriormente no âmbito de outra investigação criminal.

Os adolescentes devem permanecer internados à disposição da Justiça enquanto aguardam os desdobramentos do processo.

