Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

Jorge Jesus de Almeida, de 60 anos, havia saído para pescar e estava desaparecido desde o dia 11 de maio

Epitaciolândia (AC) – O corpo de Jorge Jesus de Almeida, de 60 anos, foi encontrado boiando em um açude na zona rural de Epitaciolândia, na tarde desta quarta-feira (29), após quase duas semanas de desaparecimento. A vítima havia sido vista pela última vez no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, quando saiu da casa de um sobrinho com a intenção de pescar.

Populares que pescavam no açude de um antigo balneário, localizado no km 8 do Ramal Fontenele, foram surpreendidos ao avistarem um corpo em avançado estado de decomposição boiando na água. O açude fica na propriedade ao lado do conhecido Balneário do Gaúcho.

Familiares reconheceram a vítima, que costumava alternar moradia entre casas de parentes nas redondezas. Jorge era conhecido por suas idas frequentes aos açudes da região para pescar e, segundo testemunhas, costumava deixar seus pertences às margens da água. No local, foram encontrados uma garrafa de cachaça, seus objetos pessoais e um facão ainda preso à cintura.

A Polícia Militar, peritos da Polícia Técnica e agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e se deslocaram até o local para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao hospital de Brasiléia para exames cadavéricos.

De acordo com um dos sobrinhos de Jorge, o homem sofria de pressão alta, o que levanta a suspeita de que possa ter sofrido um mal súbito e caído no açude. No entanto, somente o laudo da necrópsia poderá confirmar oficialmente a causa da morte.

As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades locais.



