Extra
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 006/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LOCALIZADA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL/AC.”
Origem: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
Data da Abertura: 22.12.2025 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 28/11/2025 à 19/12/2025
Horário: de Segunda-feira das 07:00 horas às 12:00 horas e de sexta-feira das 07:00 horas às 13:00 horas.
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected]
Assis Brasil -AC, 28 de novembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Comentários
Extra
Ação integrada do GEFRON e 7º BPM resulta na apreensão de mais de 50 kg de cocaína na fronteira do Acre
Dois suspeitos foram presos em flagrante após tentativa de fuga; prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 1,5 milhão.
A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e em ação conjunta com o 7º Batalhão da Polícia Militar, prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (27), dois indivíduos que transportavam cerca de 50,7 quilos de cloridrato de cocaína em um veículo, em Tarauacá.
A operação integra o programa Protetor das Divisas e Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Estado do Acre, reforçando o trabalho de combate aos crimes transfronteiriços e o fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança.
Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pela área de vegetação, mas foram alcançados e detidos. Segundo a SEJUSP, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1.579.000,00 ao crime organizado.
As forças de segurança destacam que ações coordenadas como esta ampliam a eficácia no enfrentamento às organizações criminosas que atuam na região de fronteira.
Comentários
Extra
Idoso morre após ser atropelado por caminhonete ao tentar atravessar BR em Brasiléia
Vítima de 73 anos sofreu múltiplos ferimentos graves e não resistiu após horas de internação
O idoso Joaquim Ferreira Iumbo, de 73 anos, morreu na noite desta quinta-feira (27) após sofrer um grave acidente no km 01 da BR-317, em Brasiléia. A colisão ocorreu no início da tarde, quando ele trafegava de bicicleta e teria tentado acessar o Bairro Alberto Castro, na parte alta da cidade.
Segundo as primeiras informações, Joaquim tentava cruzar a rodovia quando foi atingido por uma caminhonete RAM, placas SHA3E20. O motorista, identificado apenas como Eucário, não conseguiu parar a tempo. O impacto lançou o idoso ao asfalto, deixando-o inconsciente.
Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local e o encaminharam ao Hospital Regional do Alto Acre. A vítima apresentava traumatismo craniano grave, pneumotórax e hemorragia interna, sendo entubada e mantida na UTI. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu horas após o incidente.
O condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. O acidente será investigado, e o laudo pericial deve sair em até 30 dias.
Comentários
Extra
Taxista e passageiros escapam de sequestro na fronteira; dois suspeitos são presos e dois seguem foragidos
Uma tentativa de sequestro envolvendo um táxi lotação mobilizou forças policiais do Brasil e da Bolívia na tarde desta quarta-feira (26), na região de fronteira entre Epitaciolândia (AC) e Cobija (BO). Quatro homens que estavam no veículo teriam anunciado o assalto e obrigado o motorista, identificado apenas como Gadelha, a atravessar a ponte em direção ao território boliviano.
Ao chegar à barreira de controle em Cobija, o taxista conseguiu acionar as autoridades locais, que interceptaram o veículo ainda sobre a ponte internacional. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos suspeitos é detido por policiais bolivianos, enquanto o motorista aparece visivelmente abalado após a ação.
De acordo com as primeiras informações, dois envolvidos fugiram em direção à mata. Um deles foi capturado no meio da ponte após apoio de policiais da Rotam, que estavam próximos ao local e foram acionados com rapidez. Dois participantes do crime conseguiram escapar e continuam sendo procurados.
Os suspeitos foram identificados preliminarmente como:
- Caio, 19 anos
- Jeuso, 24 anos
- Willian, 26 anos
- Júlio, 23 anos
O motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e conseguiram deixar o carro em segurança. O detido foi entregue às autoridades brasileiras e encaminhado para a delegacia de Epitaciolândia, onde o caso será formalmente investigado.
As circunstâncias da ação criminosa, bem como a motivação, ainda estão sendo apuradas.
Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Você precisa fazer login para comentar.