Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

Dois suspeitos foram presos em flagrante após tentativa de fuga; prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 1,5 milhão.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e em ação conjunta com o 7º Batalhão da Polícia Militar, prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (27), dois indivíduos que transportavam cerca de 50,7 quilos de cloridrato de cocaína em um veículo, em Tarauacá.

A operação integra o programa Protetor das Divisas e Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Estado do Acre, reforçando o trabalho de combate aos crimes transfronteiriços e o fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pela área de vegetação, mas foram alcançados e detidos. Segundo a SEJUSP, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1.579.000,00 ao crime organizado.

As forças de segurança destacam que ações coordenadas como esta ampliam a eficácia no enfrentamento às organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

