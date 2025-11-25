Extra
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 005/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL, CONFORME CONVENIO 965300/2024.”
Origem: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural – SEMOIUR
Data da Abertura: 17.12.2025 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 25/11/2025 à 16/12/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de segunda-feira das 07:00 horas às 12:00 horas e de sexta-feira das 07:00 horas às 13:00 horas.
Assis Brasil -AC, 24 de novembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Extra
Vídeo: DSTelecom garante acesso à internet no Hospital Regional do Alto Acre
A empresa de telecomunicações DSTelecom, sediada em Epitaciolândia, irá disponibilizar serviço de internet para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. A iniciativa atende a uma demanda antiga da unidade, que desde sua construção enfrenta dificuldades de sinal móvel e conexão em diversos setores.
Atualmente, a ausência de internet compromete rotinas administrativas, como envio de relatórios e prestação de contas em plataformas nacionais, obrigando servidores a se deslocarem dentro do prédio em busca de sinal. Pacientes e acompanhantes também relatam transtornos ao tentar realizar chamadas, solicitar apoio externo ou comunicar familiares.
A melhoria será possível por meio de articulação que contou com apoio do deputado estadual André Vale (Podemos), responsável pelo pedido de autorização junto ao secretário de Saúde, Pedro Pascoal, que autorizou a implantação. O vereador Almir Andrade (PP) destacou ainda o respaldo dos parlamentares da Câmara Municipal de Brasiléia e agradeceu a parceria com a DSTelecom.
“Sempre fomos cobrados por esse serviço no hospital. Até mesmo nós, jornalistas, enfrentávamos dificuldades para realizar coberturas por falta de conexão. Agradeço aos colegas, ao deputado André Vale e à DSTelecom, que estará fornecendo internet em 100% do hospital Raimundo Chaar”, afirmou o vereador.
Já o deputado usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para abordar dois temas: a melhoria dos serviços no Hospital Regional de Brasileia.
O parlamentar relatou a visita realizada na semana passada ao hospital, após solicitações de servidores, usuários e lideranças locais. Segundo ele, a unidade hospitalar enfrentava um problema básico e grave: não havia internet disponível para pacientes, acompanhantes e profissionais.
André Vale destacou que, a partir de um pedido do vereador Almir Andrade, foi possível articular uma parceria com a empresa DS Telecom, que se dispôs a instalar o serviço de forma totalmente gratuita.
A expectativa é que o serviço melhore o fluxo de comunicação interna, facilite atendimentos e traga mais comodidade aos usuários.
Extra
MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 020/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 25/11/2025 à 08/12/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
DATA DA ABERTURA: 09 de dezembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de
Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação, sob demanda, de empresa Especializada em sitio (jornal) online e contratação de rádio para veiculação de spots e locação de horas com o objetivo de divulgar informações de interesse público além de contratação de pessoa física ou jurídica para alugar sistema de aparelhagem de som de pequeno porte além de serviços de carro volante, visando atender a demanda da Prefeitura de Epitaciolândia/AC.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected] e [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 25 de novembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025 – COMPRAS.GOV 90023/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público o adiamento da sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 90023/2025 (UASG 980105), em razão de retificação do edital e seus anexos.
As propostas serão recebidas a partir de 25/11/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br.
A sessão de abertura ocorrerá em 09/12/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos permanecem inalterados, conforme descritos no Edital e seus anexos, disponíveis nos sites: https://www.gov.br/compras/pt-br.
Brasiléia/AC, 24 de novembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
