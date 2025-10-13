Extra
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2025
OBJETO: ‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL”
Origem: Secretaria Municipal de Saúde
Data da Abertura: 24.10.2025 as 09:00h
Retirada do Edital: 10/10/2025 à 24/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected], Horário: de Segunda à sexta-feira de 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 10 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº290/2025
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2025
OBJETO: ‘’CONTRATAÇÃO DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, COM INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET COM BANDA COMPARTILHADA (BANDA LARGA), COM INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL”
Origem: Secretaria Municipal de Administração
Data da Abertura: 23.10.2025 as 09:00h
Retirada do Edital: 10/10/2025 à 23/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected], Horário: de Segunda à sexta-feira de 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 10 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº290/2025
Comentários
Extra
Facções dividem cidade acreana na tríplice fronteira e impõem clima de medo à população
Com efetivo policial reduzido, Assis Brasil enfrenta aumento da violência e avanço do crime organizado nas comunidades urbanas e rurais
A cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, a cerca de 330 quilômetros de Rio Branco, vive um dos períodos mais críticos em relação à segurança pública. Com pouco mais de 8 mil habitantes, segundo o IBGE, o município, de perfil majoritariamente rural, tem sido palco de um crescimento alarmante da criminalidade, marcado pela atuação de facções que disputam território e poder local.
Moradores relatam que a cidade está dividida por grupos criminosos, que passaram a ditar regras e impor a chamada “lei do silêncio”, ameaçando quem tenta circular em áreas dominadas por facções rivais. Casos de atentados a tiros e execuções têm se tornado mais frequentes, ampliando o clima de insegurança entre os moradores.
Recentemente, um homem com mandado de prisão em aberto foi executado dentro de casa, após criminosos se passarem por policiais e invadirem o imóvel. Outro caso sob investigação envolve uma tentativa de homicídio contra uma mulher, também atribuída a disputas entre facções.
Na madrugada de sábado (11), um homem supostamente ligado a um desses grupos procurou atendimento no posto de saúde da cidade após passar mal. A situação exigiu escolta da Polícia Militar, já que membros de uma facção rival souberam da presença dele no local e teriam planejado retaliação dentro da própria unidade de saúde.
A falta de efetivo policial agrava o cenário. O município conta com apenas 15 policiais militares, sendo que 10 se revezam no patrulhamento urbano, limitado até a meia-noite. Na esfera civil, há um único delegado responsável por duas cidades da regional, com um efetivo inferior a 10 agentes, entre escrivães, investigadores e atendentes.
Sem a presença constante do Estado, as facções ganham espaço, recrutando jovens, inclusive de etnias locais, para atuar como “soldados do crime”. Enquanto isso, a população de Assis Brasil vive sob o medo crescente e a sensação de abandono diante da escalada da violência.
Comentários
Extra
Acreano Ramon Dino faz história e conquista o título da Classic Physique no Olympia 2025
“Dinossauro Acreano” derrota Mike Sommerfeld e garante o primeiro título para o Brasil na “Copa do Mundo do Fisiculturismo”
O Brasil tem um novo campeão mundial no fisiculturismo. Ramon Dino fez história neste sábado (11), em Las Vegas, ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025. O “Dinossauro Acreano” se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a prestigiada competição, considerada a Copa do Mundo do fisiculturismo, e embolsou 100 mil dólares (cerca de R$ 552 mil). Mike Sommerfeld terminou no segundo lugar, seguido de Terrence Ruffin, Josema Muñoz e Niall Darwen.
Dino havia feito uma grande apresentação nas prévias, realizadas na manhã deste sábado. Ele encerrou o pré-julgamento dos juízes no centro do palco – na primeira colocacao -, em um confronto com o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.
Com um cenário bem otimista para o Brasil, o top 3 parecia definido após as prévias. As finais serviram para definir o campeão. Ramon, Mike e Ruff estiveram no call-out principal. Durante os confrontos, os três estiveram no centro do palco em algum momento. Dino mostrou uma linha muito sólida, com destaque para as poses de costas, e ficou com o título
Esta é uma conquista inédita para o fisiculturismo masculino brasileiro. Antes, o Brasil só havia ganhado títulos do Olympia com as mulheres: ao todo, eram 14 medalhas de ouro, já contando as três obtidas nesta edição, com Natália Coelho (Women’s Physique) e com Eduarda Bezerra (Wellness).
Ramon Dino tem 30 anos de idade e é natural de Rio Branco, no Acre. Ele cresceu em uma zona periférica da capital acreana e era adepto da calistenia antes de começar na musculação.
Dino começou a se dedicar ao fisiculturismo em 2016 e obteve seu cartão profissional em 2018. No entanto, passou a competir em grandes eventos somente em 2021, ano em que conseguiu sua primeira qualificação para o Olympia.
Logo na estreia do principal palco do mundo, o acreano ficou na quinta colocação da Classic Physique. Desde então, não saiu mais do top 5: foi vice-campeão em 2022 e em 2023 (atrás de CBum) e foi quarto colocado em 2024.
Atualmente, Dino é casado com a também fisiculturista Vitória Viana e tem dois filhos. Ele é treinado por Fabrício Pacholok, um dos treinadores mais prestigiados do mundo, tem André Pierin como coach de poses e o experiente Chris Aceto como coach nutricional.
Comentários
Extra
Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é executado a tiros em Rio Branco
Vítima de 26 anos foi assassinado com disparos na boca e no peito ao chegar em casa; Polícia Civil investiga o caso
O monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com dois tiros na noite deste sábado (11), quando chegava à própria residência, localizada na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, Daniel havia acabado de chegar em casa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Após uma breve conversa, ele tentou correr para dentro do apartamento, mas foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um na boca e outro no peito. Em seguida, os criminosos fugiram do local.
O proprietário do imóvel relatou ter ouvido ao menos três tiros e acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito da vítima.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, e o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.
Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e coletaram as primeiras informações. O caso segue sob investigação.
Conforme registros policiais, Daniel respondia a processo por tráfico de drogas.
Você precisa fazer login para comentar.