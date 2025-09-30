Extra
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”
Origem: Secretaria Municipal de Educação
Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)
Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CEL
Dec.0329/2025
Outubro terá bandeira vermelha patamar 1
As condições de geração não são favoráveis e, por isso, é necessário o acionamento das termelétricas
Fonte: Aneel
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na sexta-feira, dia 26, a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de outubro. Isso significa que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas. Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro. Nos meses anteriores foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.
É importante ressaltar que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta.
Sobre as bandeiras tarifárias
Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias indica, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. As bandeiras mostram o custo variável da produção de energia, a partir da análise da disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.
Com as bandeiras, o consumidor ganha um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta. Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.
A ANEEL reitera a importância do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.
Confira abaixo o vídeo que explica como funciona o acionamento das bandeiras tarifárias:
Juiz Eleitoral fala sobre cassação vereadores e suplentes em Assis Brasil por candidaturas fictícias
Decisão atinge MDB, PSD e PP; dirigentes e candidatas envolvidas ficam inelegíveis por oito anos
A Justiça Eleitoral da 6ª Zona, com sede em Brasileia, julgou procedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou os diplomas de vereadores e suplentes eleitos pelos partidos MDB, PSD e PP no município de Assis Brasil, interior do Acre. A decisão foi proferida na terça-feira passada, dia 24, pelo juiz José Leite de Paula Neto.
Além da cassação, a sentença declarou a inelegibilidade por oito anos de dirigentes partidários e de candidatas envolvidas no esquema de candidaturas fictícias femininas. De acordo com a investigação, os partidos lançaram mulheres apenas para cumprir a cota mínima de 30% exigida pela legislação, sem a efetiva intenção de concorrer ao pleito.
As apurações revelaram votação inexpressiva, ausência de atos de campanha e prestações de contas com fortes indícios de irregularidade. Entre os casos citados na decisão estão:
- Ione Ferreira Barros (MDB): obteve apenas seis votos e apresentou contas zeradas;
- Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro (PSD): recebeu R$ 10 mil do fundo eleitoral e terminou com apenas dois votos;
- Maria Aparecida Pimentel Souza (PP): declarou gastos de R$ 14,4 mil em recursos públicos, mas também teve somente dois votos.
O juiz destacou que as provas reunidas demonstram “abuso e fraude no processo eleitoral”, ferindo a lisura da disputa e comprometendo a igualdade de gênero estabelecida pela legislação.
Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo.
Tenente aposentado da PM se entrega após feminicídio em Rio Branco
Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é acusado de matar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29, na frente das filhas do casal
O 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de assassinar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três disparos no último sábado (27), dentro da residência onde viviam, no bairro Mocinha Magalhães.
O crime ocorreu na presença das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade, que presenciaram a cena. Conforme a investigação, uma discussão antecedeu os disparos feitos com uma pistola calibre .40. Após o homicídio, o militar fugiu e foi visto caminhando em via pública portando a arma.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
A Justiça do Acre havia decretado a prisão temporária de Reginaldo no mesmo dia do crime, e desde então ele era procurado pelas polícias Civil e Militar.
Reginaldo se aposentou em 2018 como 2º tenente, após mais de 30 anos de serviço, mas em 2022 retornou de forma administrativa ao Quartel do Comando-Geral da PM-AC, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.
Familiares de Ionara relataram que o crime pode ter sido motivado por uma suposta traição descoberta pela vítima. O casal estava junto desde setembro do ano passado e, em novembro, passou a morar junto.
