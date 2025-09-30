fbpx
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

30 minutos atrás

em

Estado do Acre

Prefeitura Municipal de Assis Brasil

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”

Origem: Secretaria Municipal de Educação

Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)

Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025

Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes  no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/  e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.

 

Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.

Cleiton Araújo Wolstein

Comissão Permanente de Licitação – CEL

Dec.0329/2025

Outubro terá bandeira vermelha patamar 1

Publicado

16 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

As condições de geração não são favoráveis e, por isso, é necessário o acionamento das termelétricas

Fonte: Aneel

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na sexta-feira, dia 26, a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de outubro. Isso significa que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas. Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro. Nos meses anteriores foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.

É importante ressaltar que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta.

Sobre as bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias indica, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. As bandeiras mostram o custo variável da produção de energia, a partir da análise da disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Com as bandeiras, o consumidor ganha um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta. Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.

A ANEEL reitera a importância do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.

Confira abaixo o vídeo que explica como funciona o acionamento das bandeiras tarifárias:

https://youtu.be/N5N1y0zWpjs

Juiz Eleitoral fala sobre cassação vereadores e suplentes em Assis Brasil por candidaturas fictícias

Publicado

18 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Decisão atinge MDB, PSD e PP; dirigentes e candidatas envolvidas ficam inelegíveis por oito anos

A Justiça Eleitoral da 6ª Zona, com sede em Brasileia, julgou procedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou os diplomas de vereadores e suplentes eleitos pelos partidos MDB, PSD e PP no município de Assis Brasil, interior do Acre. A decisão foi proferida na terça-feira passada, dia 24, pelo juiz José Leite de Paula Neto.

Além da cassação, a sentença declarou a inelegibilidade por oito anos de dirigentes partidários e de candidatas envolvidas no esquema de candidaturas fictícias femininas. De acordo com a investigação, os partidos lançaram mulheres apenas para cumprir a cota mínima de 30% exigida pela legislação, sem a efetiva intenção de concorrer ao pleito.

As apurações revelaram votação inexpressiva, ausência de atos de campanha e prestações de contas com fortes indícios de irregularidade. Entre os casos citados na decisão estão:

  • Ione Ferreira Barros (MDB): obteve apenas seis votos e apresentou contas zeradas;
  • Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro (PSD): recebeu R$ 10 mil do fundo eleitoral e terminou com apenas dois votos;
  • Maria Aparecida Pimentel Souza (PP): declarou gastos de R$ 14,4 mil em recursos públicos, mas também teve somente dois votos.

O juiz destacou que as provas reunidas demonstram “abuso e fraude no processo eleitoral”, ferindo a lisura da disputa e comprometendo a igualdade de gênero estabelecida pela legislação.

Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo.

Tenente aposentado da PM se entrega após feminicídio em Rio Branco

Publicado

22 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é acusado de matar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29, na frente das filhas do casal

O 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de assassinar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três disparos no último sábado (27), dentro da residência onde viviam, no bairro Mocinha Magalhães.

O crime ocorreu na presença das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade, que presenciaram a cena. Conforme a investigação, uma discussão antecedeu os disparos feitos com uma pistola calibre .40. Após o homicídio, o militar fugiu e foi visto caminhando em via pública portando a arma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Justiça do Acre havia decretado a prisão temporária de Reginaldo no mesmo dia do crime, e desde então ele era procurado pelas polícias Civil e Militar.

Reginaldo se aposentou em 2018 como 2º tenente, após mais de 30 anos de serviço, mas em 2022 retornou de forma administrativa ao Quartel do Comando-Geral da PM-AC, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.

Familiares de Ionara relataram que o crime pode ter sido motivado por uma suposta traição descoberta pela vítima. O casal estava junto desde setembro do ano passado e, em novembro, passou a morar junto.

