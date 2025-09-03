Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou nesta quarta-feira, 3, a operação “Desmonte”, com o objetivo de desarticular duas organizações criminosas atuantes na capital e em outras regiões do estado. A ação mobilizou diversas delegacias especializadas e contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), unidade de elite da Polícia Civil.

Até o momento, a operação resultou na prisão de uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de vários mandados de busca e apreensão em diferentes pontos de Rio Branco. Durante as diligências, os policiais apreenderam R$ 7 mil em espécie e uma motocicleta. De acordo com a PCAC, a operação está em andamento e novas prisões podem ocorrer, assim como a apreensão de objetos adquiridos por meio de atividades criminosas.

Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã desta quarta-feira para detalhar a operação e apresentar um balanço parcial dos trabalhos. Participaram da coletiva o delegado Leonardo Santa Bárbara, titular da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), o delegado Pedro Paulo Buzolin, coordenador da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC), o delegado Gustavo Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e o delegado Yvens Dixon, integrante da DCORE.

“Hoje conseguimos cumprir mandados fundamentais para o avanço das investigações. Essa operação não se limita a prender executores; nosso foco é atingir toda a cadeia, inclusive os responsáveis por financiar e dar suporte às atividades criminosas. Esse é um passo essencial para reduzir a atuação dessas organizações no Acre”, destacou.

O delegado Yvens Dixon, por sua vez, comentou sobre outra ação da PCAC ao longo da semana, envolvendo a apreensão de dois menores suspeitos de um assalto a residência.

“Cumprimos os mandados de internação de dois adolescentes envolvidos em um assalto ocorrido recentemente. O trabalho integrado das nossas equipes foi decisivo para localizar e apreender esses menores, reforçando nosso compromisso com a proteção da sociedade e o enfrentamento à criminalidade”, enalteceu.

