Acre

Prefeitura mobiliza 50 servidores para limpeza após noites de Carnaval em Rio Branco

21 minutos atrás

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, iniciou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16) uma força-tarefa de limpeza nas áreas centrais da capital, após as noites de Carnaval. As equipes atuam principalmente na Praça da Revolução e em vias adjacentes, com o objetivo de garantir a organização e a limpeza dos espaços públicos utilizados durante a folia.

Equipes atuam principalmente na Praça da Revolução e em vias adjacentes (Foto: Secom)

De acordo com o secretário Tony Roque, os trabalhos contemplam a Praça da Revolução e arredores, incluindo a avenida Getúlio Vargas, rua Floriano Peixoto, rua Marechal Deodoro, a Gameleira e o Calçadão da região central.

“Todo o perímetro está inserido na programação especial de limpeza pós-Carnaval”, destacou o secretário”.

Cerca de 50 servidores participam diariamente da operação, entre garis, coletores, motoristas e encarregados. (Foto: Secom)

Cerca de 50 servidores participam diariamente da operação, entre garis, coletores, motoristas e encarregados. Os serviços começam entre 6h30 e 7h e seguem até às 11h. As equipes realizam varrição, catação e retirada de resíduos, principalmente lixo leve, descartado durante as festividades. Após essa etapa inicial, caminhões compactadores da coleta regular do município entram em ação para recolher o material acumulado.

Prefeitura destaca que a ação faz parte do planejamento para manter a cidade limpa e organizada durante todo o período festivo. (Foto: Secom)

Além da área central, a prefeitura também atuou de forma específica no bairro Tucumã, onde houve programação carnavalesca no domingo (15). Segundo a secretaria, aproximadamente 40 trabalhadores foram mobilizados desde às 6h30 exclusivamente para a limpeza do local. A meta é concluir os trabalhos até às 11h30.

Após a finalização do serviço no Tucumã, as equipes retornam para reforçar a limpeza na região da Praça da Revolução, onde a programação de Carnaval segue até terça-feira. A Prefeitura destaca que a ação faz parte do planejamento para manter a cidade limpa e organizada durante todo o período festivo.

Acre

Desfile do Bloco Urubu Cheiroso marca a terceira noite do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco

2 minutos atrás

16 de fevereiro de 2026

O tradicional Bloco Urubu Cheiroso abriu a terceira noite do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco, neste domingo, animando foliões de todas as idades. O prefeito Tião Bocalom, o vice-prefeito Alysson Bestene e as primeiras-damas, Kely Bocalom e Roberta Lins, acompanharam o bloco pela avenida e também caíram no samba.

O prefeito destacou a relevância de resgatar o Carnaval para as famílias, reforçando que a festa deve ser alegre e segura. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito ressaltou a importância do resgate do Carnaval voltado para as famílias, destacando que a festa deve ser marcada por alegria e segurança.

“Eu estou muito feliz. Pessoas vieram agradecer pelo resgate desse carnaval da cidade e das famílias. Graças à organização, todos podem brincar à vontade, crianças, idosos e cadeirantes, sem riscos. Isso me alegra o coração.”

Para o diretor-presidente da Fundação Gabibaldi Brasil, Klowsbey Pereira, a novidade deste ano foi a eliminação dos camarotes, aproximando ainda mais o público da festa. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Para o diretor-presidente da Fundação Gabibaldi Brasil, Klowsbey Pereira, a principal novidade deste ano foi a ausência de camarotes, trazendo o povo ainda mais próximo da folia:

“Toda a estrutura deste ano foi pensada para o povo. A avenida está lotada, sambando e pulando o carnaval no chão.”

O vice-prefeito Alysson Bestene destacou que trazer de volta o Carnaval tradicional valoriza a cultura local e celebra a alegria de toda a população de Rio Branco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O vice-prefeito Alysson Bestene reforçou que o resgate do Carnaval tradicional é símbolo da alegria do povo de Rio Branco:

“Essa festa popular na Praça da Revolução foi feita com muito amor e carinho. A gestão do prefeito Tião Bocalom coloca as famílias em primeiro lugar, garantindo um Carnaval seguro, alegre e inclusivo. Queremos uma cidade cada vez mais moderna e desenvolvida para todos.”

A festa de Momo continua nesta segunda-feira, a partir das 18h30, com o desfile dos blocos de samba.

Acre

Academia da Saúde leva energia da terceira idade para terceira noite de carnaval

19 minutos atrás

16 de fevereiro de 2026

A terceira noite do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026, realizada neste domingo (15), foi marcada por muita animação, inclusão e cuidado com a saúde. A ação contou com a participação do grupo da Academia da Saúde da Policlínica Barral y Barral, formada majoritariamente por idosos e idosas, que marcaram presença na folia com disposição, alegria e exemplo de qualidade de vida. A noite foi dedicada especialmente ao Carnaval das crianças e dos idosos, fortalecendo o caráter familiar e intergeracional do evento.

Ação faz parte das iniciativas da Prefeitura de Rio Branco e destaca a importância de se manter ativo em todas as etapas da vida, especialmente na melhor idade. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforçando a importância de manter-se ativo em todas as fases da vida, especialmente na terceira idade. Além de prestigiar o evento carnavalesco, a Saúde Municipal também esteve presente com orientações sobre a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV.

Terceira idade 2
De acordo com o profissional de educação física Fabiano Rodrigues, responsável pelo grupo da Academia da Saúde da Policlínica Barral y Barral, ações como essa são fundamentais para estimular hábitos saudáveis.

“A importância, como eu sempre falo, é sair do sedentarismo, sair de casa e aproveitar a vida. Quem teve a sorte de envelhecer precisa que esse processo seja feito com saúde, praticando exercício físico e tendo bons hábitos. O carnaval é uma ótima oportunidade, um evento organizado, tranquilo e seguro. A gente traz o grupo para curtir e também para espalhar a energia boa que eles têm, fruto da prática regular de atividade física”, destacou.

Para a aposentada Valdenora Teixeira, de 65 anos, frequentar a Academia da Saúde mudou sua rotina e trouxe mais qualidade de vida. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Para a aposentada Valdenora Teixeira, de 65 anos, participar da Academia da Saúde transformou a rotina e a forma de viver.

“É muito bom, porque a gente está sempre na ativa, fazendo atividade física, e isso melhora a nossa saúde. A Academia da Saúde Barral y Barral é tudo de bom, o professor entende a gente, é muito legal”, relatou.

Participação dos idosos junto às crianças e famílias reforça o compromisso da prefeitura com a saúde, o envelhecimento ativo e a convivência entre todas as gerações. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A presença dos idosos, ao lado das crianças e das famílias, reforça o compromisso do município com a promoção da saúde, do envelhecimento ativo e da prevenção, consolidando o evento como um espaço de convivência, cuidado e alegria para todas as gerações.

Acre

Prefeito e vice-prefeito participam do tradicional Baile Vermelho e Branco do Rio Branco Futebol Clube

1 hora atrás

16 de fevereiro de 2026

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o vice-prefeito Alysson Bestene participaram, neste domingo (15), do tradicional Baile Vermelho e Branco, uma das celebrações mais simbólicas da história do Rio Branco Futebol Clube.

O evento reuniu torcedores, dirigentes, autoridades e representantes da sociedade acreana em uma noite marcada por confraternização e valorização das raízes esportivas da capital.

O presidente Gerson Boaventura destacou que o baile marca o começo de uma nova fase da diretoria, que busca resgatar a tradição do Vermelho e Branco e renovar o entusiasmo da torcida. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Durante a programação, o presidente do clube, Gerson Boaventura, destacou que o baile representa o início de uma nova fase administrativa. Segundo ele, a atual diretoria trabalha para resgatar a tradição do Vermelho e Branco e reacender o entusiasmo da torcida.

“Estamos resgatando o vermelho e branco que fez tanto sucesso no passado e que animou a sociedade acreana. Com essa nova diretoria, queremos aproximar novamente o torcedor, fortalecer o clube e devolver ao Rio Branco o protagonismo que sempre teve. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental. O prefeito já nos ajudou com equipamentos e tem sido um grande parceiro nesse processo. Estamos muito felizes com esse apoio”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou o papel histórico do clube na identidade de Rio Branco e reforçou o compromisso da gestão em apoiar o desenvolvimento da agremiação. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância histórica do clube para a identidade de Rio Branco e reforçou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento institucional da agremiação.

“Participar do resgate do nosso querido Rio Branco é algo muito importante para mim e para o Alysson, que é rio-branquense. Estamos falando de um time que escreveu uma linda história, mas que estava um pouco esquecido. Com essa parceria entre a Prefeitura e o clube, queremos contribuir para que ele se transforme em um time mais estruturado, com perfil de organização moderna e visão de negócio. Tenho certeza de que todos nós ainda teremos muito orgulho do nosso Rio Branco”, declarou o prefeito.

“Fazer parte desse momento é motivo de orgulho. Queremos uma cidade cada vez melhor e um Rio Branco vitorioso”, destacou o vice-prefeito Alysson Bestene. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O vice-prefeito Alysson Bestene também enfatizou o momento de reconstrução vivido pelo clube e relacionou esse processo ao desenvolvimento da capital.

“Fazer parte desse momento é motivo de orgulho. Assim como a cidade vem crescendo e se modernizando, o Rio Branco também está sendo resgatado por essa nova diretoria. Com parcerias e planejamento, poderemos realizar grandes eventos e fortalecer ainda mais o centro da cidade, que já vem passando por melhorias importantes. Queremos uma cidade cada vez melhor e um Rio Branco vitorioso, representando nossa capital Brasil afora”, destacou.

A noite foi encerrada em clima de celebração, ao som da bateria e com o público dançando, reafirmando o espírito de união e tradição que marca a história do Rio Branco Futebol Clube.

