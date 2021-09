Prefeitura leva serviços de saúde para a comunidade do Laranjeiras

Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou a 14ª edição do Programa Saúde na Comunidade, levando atendimento médico e assistência social aos moradores da Laranjeira no Ramal do Porto Rico.

O prefeito Sérgio Lopes esteve na comunidade acompanhado do vereador José Antônio (Nego) e de Sérgio Mesquita, Secretário Municipal de Saúde, para acompanhar de perto mais essa edição do Programa que tem levado serviços de saúde e políticas públicas e assistência social para as comunidades rurais de Epitaciolândia.

O prefeito falou da satisfação em poder atender as comunidade rurais com serviços de melhorias de ramais e saúde para todos.

“Estamos aqui hoje na comunidade da Laranjeira com a 14ª edição do Programa Saúde na Comunidade, estamos trazendo serviços de saúde, remédios e também as melhorias nos ramais, estamos atendendo todos os moradores, sem exceção, pois sabemos que fomos eleitos para trabalhar e servir nossa população é isso que estamos fazendo com muita alegria.” Destacou Sérgio Lopes.

Atendimento realizado na comunidade Laranjeira 18/09/2021

✅ Atendimento Médico: 85

✅ Proc. Odontológico: 126

✅Teste rápido: 7

✅ Vacina covid: 40

✅ Vacina Rotina: 25

✅ Vacina antirrábica: 32

✅ Coleta PCCU: 03

✅ Maquiagem: 8

✅ Proc. Enfermagem: 109

✅ Cortes de cabelo:41

✅ Dispensação medicamentos: 83

✅ Atendimento/ Abordagem Psicológica: 54

✅ Atendimento CRAS: 36

✅ Atendimento NASF: 27

✅Bolsa família: 08

✅ Palestras Educativas:05

Total de atendimentos: 689