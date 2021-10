Prefeitura irá ofertar curso preparatório 100% gratuito em Epitaciolândia

Na tarde desta terça-feira (5), a pedido do prefeito Sérgio Lopes, o vice prefeito Antonio Soares se reuniu com a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim , com a Coordenadora de Ensino do Município Nilcilene, o Coordenador do Curso Preparatório Sempre+ Erodilson Souza e o Gestor da Escola de Ensino Médio Belo Porvir Professor Ikaro Bruno .

O objetivo da reunião foi a implantação de um pré-concurso para preparar a populaçãopara o concurso do ISE, com inscrições abertas recentemente. O pré-concurso será oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Epitaciolândia e pela Sempre+ Cursos Preparatório em Parceria com a Escola Belo Porvir a todos os interessados em realizar ocurso preparatório sendo ele morador do Municipio.

O vice prefeito Antonio Soares falou da oportunidade única que os participantes terão. “Queremos proporciona aos participantes uma oportunidade única para se prepararem,garantindo assim sua aprovação no concurso e um trabalho efetivo aos nossos munícipes.

Os interessados terão apenas o dia 07 de outubro, das 08 às 17 horas, para efetuarem suas inscrições no Pré-concurso. O local para as inscrições será a Escola Belo Porvir. As aulas serão ministradas de segunda-feira à sábado das 19h às 22h e a aula inaugural será no dia 13 de outubro das 19h às 22h.