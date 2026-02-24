Prefeitura intensifica manutenção na Rua Juarez Távora durante o inverno e moradores aprovam serviços

A Prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de manutenção pontual na Rua Juarez Távora, reforçando o compromisso com a infraestrutura urbana e a segurança da população, mesmo durante o período de inverno. As equipes da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) seguem atuando de forma contínua, aproveitando as janelas de estiagem para garantir a execução dos trabalhos com qualidade e agilidade.

Entre as ações realizadas estão a recuperação de trechos danificados do asfalto, tapa-buracos e o nivelamento da via, medidas essenciais para minimizar os impactos causados pelas chuvas frequentes nesta época do ano. O objetivo é assegurar melhores condições de tráfego tanto para motoristas, quanto para pedestres.

De acordo com o encarregado da obra, Francisco Sérgio, o período chuvoso exige atenção redobrada das equipes, já que a umidade e a variação de temperatura contribuem para o surgimento de fissuras e buracos na pavimentação.

“Mesmo com as condições climáticas adversas, as equipes mantêm o cronograma de manutenção, adotando técnicas adequadas para garantir a durabilidade dos reparos”, pontuou Sérgio.

A Rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, é considerada um importante corredor de circulação, concentrando fluxo diário de veículos e acesso a comércios e residências. Por isso, a intensificação dos serviços busca não apenas corrigir problemas estruturais, mas também prevenir danos maiores e reduzir transtornos à comunidade.

A administração municipal reforça que o trabalho de manutenção urbana é permanente e orienta que os moradores continuem registrando demandas pelos canais oficiais da Prefeitura, contribuindo para a identificação rápida de novos pontos que necessitem de intervenção.

Talissom Castro, morador da Rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, destacou a importância dos serviços realizados pela Prefeitura e agradeceu a atenção dada à comunidade.

“Ficou muito melhor para todo mundo. Antes, quando chovia, acumulava muita água e os buracos aumentavam. Agora, já percebemos a diferença: a rua está mais segura e organizada. Mesmo com esse período de inverno, as equipes vieram e realizaram o trabalho. Só temos a agradecer”, afirmou.

Segundo ele, a manutenção trouxe mais tranquilidade para os moradores e também para quem precisa trafegar diariamente pelo local.

“Sabemos que, nesta época, é mais difícil por causa das chuvas, mas ver que o serviço continua acontecendo demonstra compromisso com o bairro”, completou.

Mesmo diante dos desafios impostos pelo inverno, as equipes seguem mobilizadas, demonstrando que o cuidado com a cidade não para.

