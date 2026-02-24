Acre
Prefeitura intensifica manutenção na Rua Juarez Távora durante o inverno e moradores aprovam serviços
A Prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de manutenção pontual na Rua Juarez Távora, reforçando o compromisso com a infraestrutura urbana e a segurança da população, mesmo durante o período de inverno. As equipes da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) seguem atuando de forma contínua, aproveitando as janelas de estiagem para garantir a execução dos trabalhos com qualidade e agilidade.
Entre as ações realizadas estão a recuperação de trechos danificados do asfalto, tapa-buracos e o nivelamento da via, medidas essenciais para minimizar os impactos causados pelas chuvas frequentes nesta época do ano. O objetivo é assegurar melhores condições de tráfego tanto para motoristas, quanto para pedestres.
De acordo com o encarregado da obra, Francisco Sérgio, o período chuvoso exige atenção redobrada das equipes, já que a umidade e a variação de temperatura contribuem para o surgimento de fissuras e buracos na pavimentação.
“Mesmo com as condições climáticas adversas, as equipes mantêm o cronograma de manutenção, adotando técnicas adequadas para garantir a durabilidade dos reparos”, pontuou Sérgio.
A Rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, é considerada um importante corredor de circulação, concentrando fluxo diário de veículos e acesso a comércios e residências. Por isso, a intensificação dos serviços busca não apenas corrigir problemas estruturais, mas também prevenir danos maiores e reduzir transtornos à comunidade.
A administração municipal reforça que o trabalho de manutenção urbana é permanente e orienta que os moradores continuem registrando demandas pelos canais oficiais da Prefeitura, contribuindo para a identificação rápida de novos pontos que necessitem de intervenção.
Talissom Castro, morador da Rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, destacou a importância dos serviços realizados pela Prefeitura e agradeceu a atenção dada à comunidade.
“Ficou muito melhor para todo mundo. Antes, quando chovia, acumulava muita água e os buracos aumentavam. Agora, já percebemos a diferença: a rua está mais segura e organizada. Mesmo com esse período de inverno, as equipes vieram e realizaram o trabalho. Só temos a agradecer”, afirmou.
Segundo ele, a manutenção trouxe mais tranquilidade para os moradores e também para quem precisa trafegar diariamente pelo local.
“Sabemos que, nesta época, é mais difícil por causa das chuvas, mas ver que o serviço continua acontecendo demonstra compromisso com o bairro”, completou.
Mesmo diante dos desafios impostos pelo inverno, as equipes seguem mobilizadas, demonstrando que o cuidado com a cidade não para.
Prefeito Tião Bocalom participa da certificação de alunos do Ifac em Rio Branco
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou, na noite dessa segunda-feira (23), da cerimônia de entrega de certificados dos cursos de Assistente Administrativo e Assistente em Recursos Humanos, promovida pelo Instituto Federal do Acre (Ifac).
As capacitações foram ofertadas por meio do programa Formar para Incluir, iniciativa voltada à qualificação profissional e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho. A ação foi viabilizada por emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada pela deputada federal Meire Serafim.
O prefeito Tião Bocalom enfatizou a relevância da presença do Ifac em todos os municípios acreanos, destacando o impacto social da iniciativa.
“Essa é uma oportunidade concreta para quem deseja se capacitar e ampliar perspectivas profissionais. Parabenizo todos os alunos pela conquista”, declarou.
O gestor também destacou o alcance estadual do programa, que permitiu a participação de estudantes de municípios distantes.
“Alunos de cidades como Santa Rosa puderam realizar o curso e obter um diploma federal, o que representa uma conquista significativa”, completou.
Durante o evento, a parlamentar Meire Serafim destacou a importância do investimento na formação profissional da população acreana.
“Fico muito feliz em poder contribuir para contemplar moradores dos 22 municípios do Acre por meio da nossa emenda”, afirmou.
Segundo a pró-reitora do Ifac, Ana Cláudia, os cursos possuem caráter estratégico por estarem diretamente relacionados à área de gestão e rotinas administrativas, segmentos com forte demanda tanto no setor público quanto na iniciativa privada.
De acordo com a gestora, as formações atendem profissionais já inseridos no mercado de trabalho, bem como pessoas que buscam a primeira oportunidade de emprego ou recolocação profissional.
Ao todo, o programa registrou 1.140 matrículas em todo o estado. Nesta etapa, 180 alunos concluíram os cursos e receberam certificação, em formato presencial e on-line. A pró-reitora também ressaltou os resultados alcançados.
“A procura foi positiva, mas o destaque maior foi a permanência dos alunos. Conseguimos atingir o objetivo esperado”, avaliou.
A iniciativa reforça o papel da educação profissional como ferramenta de inclusão, geração de renda e desenvolvimento regional.
Prefeito de Rio Branco recebe superintendente da CGU e apoia a realização do projeto Integridade Itinerante
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu, na manhã desta terça-feira (24), em seu gabinete, o superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Acre (CGU-AC), Osmar Nilo. A reunião teve como objetivo alinhar ações para a realização do projeto Integridade Itinerante no município.
Durante o encontro, foram discutidos os detalhes da organização do evento, programado para ocorrer entre os dias 6 e 8 de abril, em Rio Branco. A iniciativa contará com a participação de gestores e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU), vindos de Brasília, que irão ministrar palestras e promover debates sobre governança, transparência e integridade na gestão pública.
O prefeito destacou a relevância da temática para o fortalecimento da administração pública e reafirmou o compromisso da gestão municipal com práticas voltadas à ética e à transparência.
“A integridade na gestão pública é fundamental. Este é um evento de abrangência nacional, que vem sendo promovido em todas as capitais. Em Rio Branco, além do município, reuniremos representantes de todas as prefeituras acreanas. Como presidente da AMAC, já determinei à diretoria que providencie os convites aos prefeitos e às equipes municipais. Trata-se de uma iniciativa de grande importância para o aperfeiçoamento da gestão pública”, afirmou Tião Bocalom.
O superintendente da CGU-AC, Osmar Nilo, ressaltou que a visita institucional teve como finalidade fortalecer a parceria com o município e ampliar a mobilização dos gestores públicos.
“O projeto Integridade Itinerante integra a agenda nacional da CGU e tem como objetivo fomentar a cultura da integridade, da prevenção à corrupção e das boas práticas administrativas. A colaboração da Prefeitura de Rio Branco é essencial para ampliarmos o alcance da iniciativa e garantirmos a participação dos gestores municipais”, destacou.
O projeto Integridade Itinerante faz parte das ações estratégicas da Controladoria-Geral da União voltadas ao fortalecimento das políticas de integridade e ao aprimoramento da gestão pública nos estados e municípios. A expectativa é reunir representantes de diversas prefeituras acreanas, promovendo a troca de experiências e o alinhamento de boas práticas.
Produção de pitaya ganha destaque e apoio da Prefeitura em Rio Branco
A produção de pitaya em Rio Branco começa a ganhar força e visibilidade, impulsionada pelo apoio da Prefeitura de Rio Branco. Na tarde desta segunda-feira (23), o prefeito Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, visitou um dos primeiros plantios da fruta na capital acreana, localizado às margens da AC-40, no km 08.
A área pertence à produtora rural Ivanira Arruda, que apostou no cultivo da pitaya — conhecida como fruta-do-dragão — e plantou dois hectares com cerca de quatro mil pés já em produção. A iniciativa representa um marco para a diversificação da agricultura local e reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor produtivo rural.
Durante a visita, o prefeito destacou a importância de incentivar novas culturas e parabenizou a produtora pela iniciativa e visão empreendedora.
“Nosso compromisso é apoiar quem produz, incentivar a diversificação e fortalecer cada vez mais a agricultura familiar. A pitaya é uma fruta com grande potencial e pode abrir novas oportunidades de renda para os produtores de Rio Branco”, afirmou o gestor.
As primeiras colheitas de 2026 foram realizadas no início desta semana e devem abastecer parte do comércio da capital. Ivanira Arruda agradeceu o suporte técnico e o acompanhamento oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, ressaltando que o incentivo foi fundamental para o sucesso do cultivo.
A pitaya é uma fruta exótica e nutritiva, rica em vitaminas e antioxidantes. Seu cultivo exige preparo adequado do solo, espaçamento correto entre as plantas e a instalação de suportes para sustentação. Trata-se de uma cultura perene, com potencial produtivo que pode chegar a 15 anos, tornando-se uma alternativa promissora para a geração de renda no campo.
O secretário Eracides Caetano enfatizou que a gestão municipal tem priorizado ações voltadas à valorização do homem do campo e à inovação na produção agrícola.
“A gestão municipal tem pautado suas ações na valorização do homem do campo e no incentivo a novas culturas, promovendo alternativas que gerem renda, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da economia local”, destacou.
A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em políticas públicas que ampliam oportunidades no meio rural, incentivando a diversificação produtiva e contribuindo para o crescimento sustentável da economia acreana.
