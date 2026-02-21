Acre
Prefeitura intensifica ações de urbanização neste sábado com frentes de recapeamento e manutenção
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização, (Emurb), intensificou neste sábado (21) uma série de serviços em diferentes pontos da cidade. As equipes atuam simultaneamente em frentes de recapeamento asfáltico, manutenção de drenagens e intervenções pontuais para melhoria da infraestrutura urbana.
De acordo com a administração municipal, a mobilização reforça o compromisso com a conservação das vias públicas e a melhoria da mobilidade urbana, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população.
O trabalho concentrado aos fins de semana tem como objetivo acelerar o cronograma de obras e reduzir impactos no trânsito durante os dias úteis.
Entre as ações executadas, o recapeamento asfáltico contemplou trechos com desgaste avançado, na Avenida Ceará, proporcionando melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres. Paralelamente, as equipes técnicas realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas de drenagem, medida essencial para evitar alagamentos e preservar a pavimentação, especialmente em períodos de chuva.
Também está sendo realizadas manutenções pontuais em áreas estratégicas, incluindo reparos emergenciais e ajustes estruturais em vias e espaços públicos.
O Diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Abdel Derze, destacou a importância da atuação integrada.
“Estamos trabalhando de forma planejada e intensiva para atender diferentes regiões da cidade ao mesmo tempo. Nosso objetivo é garantir mais segurança viária, melhorar o escoamento das águas pluviais e oferecer uma infraestrutura mais adequada para a população”, afirmou.
A gestão municipal destaca que as ações devem continuar ao longo das próximas semanas, ampliando o atendimento em diferentes bairros e reforçando o compromisso com uma cidade mais organizada, segura e preparada para atender às necessidades da população.
Prefeitura de Rio Branco esclarece caso suspeito de Mpox e tranquiliza a população
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (21), uma coletiva de imprensa para informar sobre um caso suspeito de Mpox registrado na capital. O objetivo do encontro foi esclarecer a situação e tranquilizar a população, reforçando que todos os protocolos de vigilância e assistência estão sendo cumpridos.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o caso envolve uma mulher de 40 anos que procurou a rede municipal de saúde ao apresentar sintomas compatíveis com a infecção. Os exames já foram coletados e a expectativa é que o resultado seja divulgado até a próxima quarta-feira.
“Durante essa semana conseguimos identificar um caso suspeito. De pronto, a equipe acolheu a paciente e deu todos os encaminhamentos necessários para o fechamento do diagnóstico. A nossa equipe da vigilância está acompanhando a paciente e ela segue cumprindo todos os protocolos de isolamento para evitar uma possível contaminação”, afirmou o gestor.
Cabe destacar que a Mpox não se trata de uma infecção recente, motivo pelo qual o município já possui experiência no manejo da doença. Entre os anos de 2022 e 2026, foram registrados 46 casos suspeitos, dos quais apenas dois foram confirmados.
“Toda a rede municipal de saúde tem conhecimento da doença e os protocolos estão bem estabelecidos. Estamos preparados para lidar com essa situação e não há motivo de pânico para a população”, reforçou Biths.
Entre os principais sintomas da Mpox estão febre, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar, cansaço e o aumento dos gânglios linfáticos, além do surgimento de lesões na pele, que podem se espalhar por diferentes partes do corpo, inclusive na região genital. A recomendação é que, ao perceber qualquer um desses sinais, a pessoa procure imediatamente uma unidade de saúde da rede municipal ou estadual.
A rede municipal de saúde encontra-se preparada para acolher e orientar a população, assegurando o acompanhamento adequado dos casos suspeitos e a adoção de todas as medidas necessárias à proteção coletiva. O Município segue monitorando a situação de forma contínua e reafirma seu compromisso com a transparência das informações e com a segurança da saúde pública na capital.
Prefeitura de Rio Branco realiza visita técnica nas obras do Polo Agroindustrial, Indústria de Leite de Soja e Viaduto Mamedio Bittar
Rio Branco vive um momento de transformação, marcado por projetos que têm o poder de mudar não apenas o panorama urbano, mas também o futuro econômico da cidade. Com esse intuito de desenvolvimento, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizou na manhã deste sábado (21), uma visita técnica às obras do Polo Agroindustrial, na indústria de leite de soja conhecida como “Vaca Mecânica”, e no Viaduto Mamedio Bittar.
Estiveram nesta visita o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Cid Ferreira, que acompanhou a equipe técnica da Secretaria nas obras. A visita contou com a presença também do diretor de Ações do Gabinete do Prefeito, Jesus de Oliveira Cruz, do consultor Sérgio Silva e do secretário especial de Comunicação, Ailton Oliveira.
Polo Agroindustrial: Fase de intensificação dos trabalhos
Cid Ferreira destacou o avanço das obras no Polo Agroindustrial, que já se encontra com 80% a 85% de sua execução concluída. “Os galpões estão prontos, as moegas também, que são as estruturas onde serão instaladas as máquinas de beneficiamento de arroz, feijão e milho. A instalação desses equipamentos começa já na segunda-feira”, explicou o secretário.
Ferreira também mencionou que o trabalho no local tem sido intenso e que as obras de infraestrutura, como os secadores e a instalação de duas subestações, estão em andamento.
“A perspectiva é que o Polo esteja pronto para inauguração na primeira segunda-feira de março, conforme determinação do prefeito Tião Bocalom”, afirmou Cid Ferreira.
Indústria de Leite de Soja “Vaca Mecânica” em fase final
Em relação à indústria de leite de soja, Cid Ferreira também trouxe boas notícias. “Todos os equipamentos já estão disponíveis no local. Vamos iniciar a instalação da parte de produção nesta segunda-feira (23)”, disse o secretário.
A expectativa é que, dentro de 10 a 15 dias, a instalação seja concluída, permitindo que a unidade entre em funcionamento. A indústria, conhecida popularmente como “Vaca Mecânica”, é um importante marco para a economia local, trazendo inovação e geração de empregos para a região.
Viaduto Mamedio Bittar: Obras de embelezamento e urbanismo
A visita também incluiu o Viaduto Mamedio Bittar, que já está pronto, mas ainda passa por ajustes no acabamento e no trabalho de urbanismo. Ferreira destacou que, assim como no Viaduto Beth Bocalom, o objetivo é transformar o espaço não só funcionalmente, mas também visualmente.
“Não é apenas concreto e aço. Tem que ser bonito. O prefeito sempre fala que estamos transformando Rio Branco em uma capital que se orgulha de sua estética”, declarou.
No momento, a equipe trabalha na instalação de espelhos d’água sob o viaduto e no detalhamento do paisagismo da área. “A previsão é de que essa parte inferior do viaduto esteja pronta em 20 a 25 dias. Além disso, a pintura da ferragem e a instalação do ACM (Acrílico Composto de Metal) vão contribuir para a durabilidade e beleza do viaduto”, explicou Ferreira.
Legado para a Capital
Cid Ferreira também comentou sobre o legado que o prefeito Tião Bocalom está deixando para Rio Branco. “Essas obras são fundamentais para o futuro da cidade. O prefeito determinou que sejam entregues em seu mandato e essas melhorias vão ser um marco duradouro para nossa capital”, disse o secretário.
Com o ritmo acelerado das obras, as entregas esperadas para o mês de março representam um importante avanço para a infraestrutura de Rio Branco, impactando diretamente o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos cidadãos.
Prefeitura de Rio Branco recebe terreno da União para ampliar abastecimento de água e garantir direitos básicos da população
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), segue fortalecendo parcerias institucionais com foco em uma das principais prioridades da atual gestão: assegurar os direitos básicos da população, especialmente o acesso à água de qualidade. Como parte desse compromisso, o município avança em alternativas de abastecimento por meio da perfuração de poços em diferentes regiões da capital.
Dentro dessa estratégia, a Prefeitura recebeu da União a cessão gratuita de um terreno localizado na Via Chico Mendes, área estratégica que permitirá a conclusão de estudos hidrogeológicos e geofísicos, fundamentais para viabilizar a perfuração de quase cem poços artesianos.
A assinatura do termo de cessão ocorreu na tarde desta sexta-feira (20), no gabinete da Prefeitura, com a presença do prefeito Tião Bocalom; do superintendente do Patrimônio da União no Acre (SPU), Tiago Mourão; e do diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira.
A área, com aproximadamente três mil metros quadrados, foi cedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, e será destinada exclusivamente à realização de estudos e à prospecção hídrica.
O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da parceria e reforçou o compromisso da gestão com a melhoria dos serviços essenciais à população.
“Quero agradecer ao Tiago, da SPU, que tem sido um grande parceiro da Prefeitura de Rio Branco. Sabemos dos desafios históricos no abastecimento de água e estamos buscando soluções concretas. A perfuração de poços é uma alternativa importante para ampliar a produção e garantir mais segurança hídrica para a nossa população”, afirmou.
O superintendente da SPU no Acre, Tiago Mourão, ressaltou que a cessão do terreno atende diretamente às demandas da população e reforça o papel social dos bens da União.
“A Prefeitura nos apresentou a necessidade de uma área já identificada como potencial para captação de água. Prontamente atendemos, pois essa é uma ação que beneficia diretamente a população, especialmente os moradores do Segundo Distrito”, destacou.
Saerb realizará estudos rasos e profundos na área.
O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, explicou que o espaço permitirá o avanço dos estudos técnicos necessários para a implantação dos poços.
“Trata-se de uma área estratégica onde será possível realizar estudos rasos e profundos, etapa essencial para garantir a viabilidade da perfuração e ampliar o sistema de abastecimento de água no município”, pontuou.
A iniciativa representa mais um avanço da gestão municipal na busca por soluções eficientes e duradouras, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em assegurar direitos fundamentais e melhorar a qualidade de vida da população.
