Geral

Prefeitura institui brasão do Gabinete Militar como símbolo oficial em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

Decreto assinado por prefeito torna obrigatório o uso do emblema em uniformes, viaturas e materiais institucionais

A Prefeitura de Rio Branco instituiu oficialmente nesta quinta-feira (25) o brasão do Gabinete Militar (GABMIL) como símbolo institucional do órgão responsável pela segurança do chefe do Executivo municipal. A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 310, assinado pelo prefeito Tião Bocalom (PL).

De acordo com o texto, o Gabinete Militar exerce funções estratégicas ligadas à segurança institucional, à proteção de autoridades e ao apoio às ações integradas de segurança pública no âmbito municipal. A criação do brasão busca conferir identidade visual própria, oficial e padronizada ao órgão, reforçando sua missão e sua vinculação direta ao prefeito.

O decreto estabelece que o brasão é composto por elementos heráldicos que simbolizam tradição, disciplina e força da atividade militar, além de representar a identidade histórica, territorial e administrativa de Rio Branco. O documento também destaca a subordinação hierárquica do GABMIL à estrutura do Poder Executivo Municipal.

A descrição detalhada do símbolo — incluindo cores, versões oficiais e normas de aplicação — consta no Manual de Aplicação do Brasão, anexado ao decreto. O uso passa a ser obrigatório em uniformes, insígnias, viaturas, equipamentos institucionais, dependências físicas e materiais gráficos e digitais do Gabinete Militar.

O texto ainda proíbe a utilização do brasão para fins particulares, político-partidários ou comerciais, bem como em desacordo com as normas estabelecidas. Caberá ao próprio Gabinete Militar zelar pela aplicação, guarda e preservação do símbolo, além de autorizar, quando necessário, seu uso por outros órgãos da administração municipal.

Geral

Mensagens sobre suposto sequestro geram alerta e mobilizam moradores em Acrelândia

Publicado

1 hora atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

Relatos circulam nas redes sociais no início do ano letivo; autoridades ainda não confirmam ocorrências

A circulação de mensagens sobre um suposto sequestro e tentativas de rapto mobilizou moradores de Acrelândia, no interior do Acre, nesta segunda-feira (23), período que coincide com o início do ano letivo de 2026. Os relatos passaram a ser compartilhados principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens.

De acordo com informações divulgadas por moradores, um jovem teria sido levado durante o fim de semana e mantido em um possível cativeiro. A liberação teria ocorrido após familiares pagarem cerca de R$ 16 mil. O caso se espalhou rapidamente pela cidade e gerou preocupação entre a população.

Outro episódio foi relatado por uma mulher nas redes sociais. Ela afirmou que a filha quase foi levada por ocupantes de um veículo modelo Fiat Uno branco, onde estariam dois homens. Segundo a publicação, a mãe percebeu a movimentação, retirou a criança do local e a colocou dentro de casa, impedindo a suposta ação.

Com a volta das aulas nas escolas públicas e particulares, pais e responsáveis passaram a acompanhar os filhos até as unidades de ensino ou organizar deslocamentos em grupo nos horários de entrada e saída. Em aplicativos de mensagens, moradores também compartilham avisos e orientações de segurança.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte das forças de segurança sobre os fatos divulgados. A recomendação é que qualquer situação suspeita seja informada imediatamente à Polícia Militar para averiguação e adoção das providências cabíveis.

Geral

MPF instaura inquérito para apurar supostas irregularidades em seleção do DSEI Alto Rio Purus

Publicado

1 hora atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

Denúncias apontam ausência de edital formal e divulgação apenas por meio de redes sociais

Foto: Google Maps

A Procuradoria da República no Estado do Acre instaurou inquérito civil para apurar possíveis irregularidades no processo seletivo simplificado para bolsistas promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus, em Rio Branco.

A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 1/PR/AC/GABPR3, assinada pelo procurador da República Ricardo Alexandre Souza Lagos.

O procedimento tem como base manifestações encaminhadas à Sala de Atendimento ao Cidadão, que relatam falhas na condução do certame. Entre as principais reclamações estão a suposta inexistência de edital formal com regras claras e previamente estabelecidas, divulgação apenas por meio de material publicitário em formato de folder, ausência de publicação das listas de inscritos — tanto deferidos quanto indeferidos — e inexistência de canal institucional permanente para acompanhamento das etapas do processo.

Segundo a portaria, ao ser questionado, o DSEI Alto Rio Purus informou que o processo teria sido regido por edital elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O órgão também afirmou que as informações foram divulgadas por meio de publicações temporárias na rede social Instagram, no formato “stories”.

Para o Ministério Público Federal, a utilização de publicações efêmeras como principal meio de divulgação pode comprometer princípios constitucionais da administração pública, como publicidade, transparência e controle social, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

O inquérito civil tem como objetivo verificar a regularidade do processo seletivo, especialmente quanto à existência e validade de edital formal, à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da conformidade dos critérios adotados.

Geral

Governo e Prefeitura de Manoel Urbano alinham ações para a Operação Verão 2026

Publicado

2 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), se reuniu nesta terça-feira, 24, com a Prefeitura de Manoel Urbano para definir as ações da Operação Verão 2026 no município. Na reunião, foram tratados acerca dos serviços de recuperação de ramais, de manutenção de ruas, de apoio com máquinas do Estado e da organização das frentes de trabalho.

Planejamento antecipado define prioridades de infraestrutura em Manoel Urbano. Foto: Luy Andriel/Deracre

A Operação Verão ocorre durante o período de estiagem, quando as condições das estradas permitem a execução dos serviços de recuperação e manutenção. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o encontro serviu para levantar as prioridades apresentadas pela prefeitura e organizar a atuação das equipes.

“Esse planejamento antecipado é para que, quando o verão começar, as equipes já saibam onde atuar primeiro. A recuperação dos acessos garante o deslocamento das comunidades e o escoamento da produção rural”, afirmou.

O prefeito Toscano Velozo destacou que, sem o apoio do Estado, o município não possui estrutura suficiente para atender todas as localidades.

“O apoio do Deracre permite ampliar o atendimento para que os benefícos alcancem as comunidades que mais precisam. Isso melhora o acesso dos moradores e também o transporte escolar”, disse.

Na reunião, tanto a disponibilidade de equipamentos quanto a programação das equipes que deverão atuar no município ao longo do verão fizeram parte da pauta. Com o levantamento das demandas concluído, o Deracre vai organizar a programação das máquinas e iniciar os atendimentos no município dentro da Operação Verão 2026.

