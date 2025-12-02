Prefeitura inicia tratativas com diretoria do Rio Branco F. C. para revitalização do Centro da cidade

Para fortalecer o ambiente de negócios e preparar o Acre para competir com mais força no mercado internacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios (Anac), realizou nesta terça-feira, 2, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, o curso Comércio Exterior — Importação e Exportação. A atividade foi realizada de forma gratuita e contou com diversas palestras da área.

A ação, promovida em parceria com a Fieac e com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, congregou dezenas de empreendedores, trabalhadores da área, estudantes de diversas instituições de ensino superior, servidores do Estado e representantes dos mais variados segmentos produtivos que buscaram se qualificar para atuar no mercado global, ampliando competitividade do mercado local nos países e abrindo novas rotas de oportunidades.

Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita destacou que o Acre vive um ciclo de crescimento consistente, com avanço da pauta exportadora. “Fomos o estado que mais cresceu em termos de PIB [Produto Interno Bruto] nos últimos anos. Esse cenário nos leva ao desafio de formar capital humano para sustentar esse processo. A integração político-institucional avança, a Rota Quadrante Rondon consolida nossa posição estratégica e, agora, qualificamos para fortalecer ainda mais esse ambiente que o Acre está criando. Este curso é o pontapé inicial de uma agenda contínua”, disse.

A presidente da Anac, Waleska Bezerra, ressaltou a crescente participação dos empresários locais em agendas internacionais. “O evento reuniu empreendedores e profissionais que se prepararam para expandir seus negócios e aproveitar novas oportunidades no mercado internacional. O conteúdo apresentado trouxe orientações práticas e atualizadas. A participação ativa de todos mostra que estamos construindo um ambiente cada vez mais preparado, competitivo e pronto para crescer. Seguimos firmes na missão de impulsionar o desenvolvimento do Acre”, pontuou ela.

Responsável pela ministração do conteúdo, o especialista em comércio internacional e palestrante Rafael Lopes contextualizou a importância da qualificação técnica para quem deseja atuar no setor. “Abordamos temas como a habilitação no Syscomex, processos de importação e exportação, regimes especiais, atuação profissional e estratégias para que empresas acreanas possam competir no mercado global. Informação sólida é o primeiro passo para internacionalizar negócios e atrair investimentos. O governo acreano está de parabéns por ter uma visão tão importante como essa.”

Fabrícia Alves, gerente de vendas da empresa Bebidas Quinari, avaliou positivamente a iniciativa. Para ela, é essencial que os empreendimentos de todo o estado estejam preparados para a internacionalização, o que ocasiona o aumento de demanda e de vagas de emprego. “Achei os conteúdos muito interessantes. Estamos no processo inicial de exportação e ainda temos muitas dúvidas. O curso esclareceu pontos essenciais e ajudou muito nesse momento. Vai acrescentar tanto no meu know-how profissional quanto no desenvolvimento da nossa empresa. Foi ótimo”.

Já o empresário Júlio Ponce, da Laju Produtos de Limpeza, reforçou que ações como esta dão segurança e horizonte para quem deseja ingressar no comércio exterior. “Esse evento trouxe muito conhecimento dentro do que esperamos da exportação, especialmente para mercados vizinhos, como o Peru. O governo tem dado apoio e acompanhado nossos avanços, com cursos, orientações e o trabalho. Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas tudo o que estamos aprendendo aqui nos prepara para crescer. Isso agrega demais para acessar o mercado externo.”

