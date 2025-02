Prefeitura inicia reforma da Escola Raimunda da Cunha Aires

Após um primeiro mês de intensa mobilização em Xapuri, a gestão Construindo o Futuro inicia uma nova etapa. O início do governo exigiu uma verdadeira “operação de guerra” para organizar a administração e cumprir compromissos inadiáveis, como a realização da maior festa religiosa do estado. Agora, o prefeito Maxsuel Maia estabelece um novo ritmo: menos urgência, mais planejamento.

Nas primeiras semanas, ações emergenciais foram realizadas em diversas frentes. O destaque foi para a infraestrutura, com a recuperação de ruas na zona urbana e ramais na zona rural. Além disso, serviços essenciais foram restabelecidos, como a reabertura de unidades de saúde que estavam paralisadas. Para viabilizar essas ações, a gestão contou com o apoio do Governo do Acre e do gabinete do deputado estadual Manoel Moraes, cuja parceria foi fundamental para garantir que a população percebesse, desde o primeiro momento, a chegada de um novo ciclo administrativo.

Com essa etapa concluída, o prefeito reafirma um princípio fundamental: eficiência na gestão pública não pode ser confundida com correria ou decisões improvisadas. “Ouvi de alguém que, quando a gente planeja, às vezes dá certo”, declarou, enfatizando que uma administração bem-sucedida se constrói com estratégia e organização. A orientação agora é clara: substituir a urgência pela previsibilidade e executar ações dentro de um cronograma estruturado.

Como parte dessa transição, Maxsuel Maia determinou uma revisão do planejamento dos primeiros 100 dias de governo, garantindo que todas as secretarias estejam alinhadas às metas traçadas. Seu compromisso é transformar Xapuri com ações bem planejadas e resultados concretos.

Nesse sentido, a gestão já avança em novas frentes. O prefeito se prepara para uma agenda em Brasília, onde buscará recursos junto à bancada acreana e aos ministérios para impulsionar projetos estratégicos. Enquanto isso, a equipe municipal trabalha na organização do Carnaval popular e na atualização do plano de contingência para possíveis cheias do Rio Acre.

Diante de todos os desafios que a nova gestão de Xapuri ousou enfrentar para promover a transformação do município, há a convicção de que o caminho está traçado: construir o futuro com planejamento, eficiência e compromisso com o desenvolvimento de Xapuri.

