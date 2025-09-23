Prefeitura inicia construção de duas casas de farinha para o 2º Festival da Macaxeira e Agronegócio

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), realizou entre os dias 23 e 24 de setembro quatro prisões em Rio Branco. As ações envolveram casos de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de criança, sendo duas prisões em cumprimento de condenações judiciais e duas por mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

O primeiro caso, ocorrido na última segunda-feira, 22, resultou na prisão de R.A.P., de 43 anos, condenado a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele foi sentenciado por abusar sexualmente de sua enteada de 11 anos, por meio de toques em partes íntimas quando ficava sozinho com a vítima. O crime veio à tona quando a criança relatou os abusos à tia durante férias escolares em Cruzeiro do Sul. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da DECAV na BR-364, e o condenado foi encaminhado à delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Já nesta terça-feira, 23, a equipe da DECAV prendeu E.P.M., de 59 anos, servidor da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele foi sentenciado por abusar da sobrinha de sua esposa, de 11 anos, em momentos em que ficava sozinho com a criança, inclusive em uma chácara da família. A vítima relatou o ocorrido à mãe, que registrou a ocorrência. O condenado foi localizado e preso, permanecendo à disposição da Justiça.

Ainda na data desta terça-feira (23), os investigadores prenderam J.M.A., de 52 anos, suspeito de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de criança. A investigação começou quando uma professora notou que uma aluna de 11 anos chegou atrasada à escola carregando um ferro de passar roupas. Questionada, a menina revelou ter recebido o objeto em troca de favores sexuais. A denúncia foi comunicada pelo 1º Conselho Tutelar à delegacia. Com base nas investigações, a delegada Carla Fabíola representou pela prisão do suspeito, deferida pela 2ª Vara da Infância e Juventude. O mandado foi cumprido no bairro Laélia Alcântara, e o investigado foi conduzido à delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Também registrado no dia 23 de setembro, foi preso V.N.S., de 20 anos, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com denúncia do 4º Conselho Tutelar, uma adolescente de 12 anos estaria se relacionando sexualmente com ele, que além de ser maior de idade, possui envolvimento com organização criminosa. Após a investigação da DECAV, a delegada Carla Fabíola representou pela prisão preventiva, deferida pela 2ª Vara da Infância e Juventude. O mandado foi cumprido no bairro Vila Acre, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para interrogatório, ficando também à disposição da Justiça.

“Essas prisões são resultado de um trabalho contínuo e dedicado da nossa equipe de investigação. A prioridade da DECAV é proteger crianças e adolescentes, garantindo que aqueles que cometem crimes tão graves sejam responsabilizados. Seguiremos firmes no enfrentamento a esse tipo de violência, sempre em parceria com órgãos de proteção e com a Justiça”, destacou a delegada titular da DECAV, Carla Fabíola Coutinho

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, PCAC tem intensificado suas ações no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. “Essas prisões demonstram o compromisso da instituição em não permitir a impunidade e em trabalhar incansavelmente para proteger os mais vulneráveis. A mensagem é clara: não haverá tolerância com abusadores”, enfatizou.

