Silva destacou a importância do título para os moradores da comunidade, que agora poderão investir com segurança em suas terras. “Já pensou que você não é dono? Agora sim, com esse documento, é como se fosse o CPF da terra. Para mim não tem coisa melhor no mundo, só minha saúde”, concluiu emocionado.
Flash
Prefeitura inicia construção de duas casas de farinha para o 2º Festival da Macaxeira e Agronegócio
Comentários
Flash
Polícia Civil prende quatro homens por crimes sexuais contra crianças em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), realizou entre os dias 23 e 24 de setembro quatro prisões em Rio Branco. As ações envolveram casos de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de criança, sendo duas prisões em cumprimento de condenações judiciais e duas por mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.
O primeiro caso, ocorrido na última segunda-feira, 22, resultou na prisão de R.A.P., de 43 anos, condenado a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele foi sentenciado por abusar sexualmente de sua enteada de 11 anos, por meio de toques em partes íntimas quando ficava sozinho com a vítima. O crime veio à tona quando a criança relatou os abusos à tia durante férias escolares em Cruzeiro do Sul. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da DECAV na BR-364, e o condenado foi encaminhado à delegacia, ficando à disposição da Justiça.
Já nesta terça-feira, 23, a equipe da DECAV prendeu E.P.M., de 59 anos, servidor da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele foi sentenciado por abusar da sobrinha de sua esposa, de 11 anos, em momentos em que ficava sozinho com a criança, inclusive em uma chácara da família. A vítima relatou o ocorrido à mãe, que registrou a ocorrência. O condenado foi localizado e preso, permanecendo à disposição da Justiça.
Ainda na data desta terça-feira (23), os investigadores prenderam J.M.A., de 52 anos, suspeito de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de criança. A investigação começou quando uma professora notou que uma aluna de 11 anos chegou atrasada à escola carregando um ferro de passar roupas. Questionada, a menina revelou ter recebido o objeto em troca de favores sexuais. A denúncia foi comunicada pelo 1º Conselho Tutelar à delegacia. Com base nas investigações, a delegada Carla Fabíola representou pela prisão do suspeito, deferida pela 2ª Vara da Infância e Juventude. O mandado foi cumprido no bairro Laélia Alcântara, e o investigado foi conduzido à delegacia, ficando à disposição da Justiça.
Também registrado no dia 23 de setembro, foi preso V.N.S., de 20 anos, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com denúncia do 4º Conselho Tutelar, uma adolescente de 12 anos estaria se relacionando sexualmente com ele, que além de ser maior de idade, possui envolvimento com organização criminosa. Após a investigação da DECAV, a delegada Carla Fabíola representou pela prisão preventiva, deferida pela 2ª Vara da Infância e Juventude. O mandado foi cumprido no bairro Vila Acre, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para interrogatório, ficando também à disposição da Justiça.
“Essas prisões são resultado de um trabalho contínuo e dedicado da nossa equipe de investigação. A prioridade da DECAV é proteger crianças e adolescentes, garantindo que aqueles que cometem crimes tão graves sejam responsabilizados. Seguiremos firmes no enfrentamento a esse tipo de violência, sempre em parceria com órgãos de proteção e com a Justiça”, destacou a delegada titular da DECAV, Carla Fabíola Coutinho
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, PCAC tem intensificado suas ações no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. “Essas prisões demonstram o compromisso da instituição em não permitir a impunidade e em trabalhar incansavelmente para proteger os mais vulneráveis. A mensagem é clara: não haverá tolerância com abusadores”, enfatizou.
Comentários
Flash
Vandalismo compromete serviços de internet em Brasiléia e Epitaciolândia
Corte de cabos de fibra ótica deixa clientes sem comunicação e gera prejuízos a empresas
Moradores e empresários de Brasiléia e Epitaciolândia foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (23), com a interrupção no fornecimento de internet. O problema afetou centenas de clientes da empresa DSTelecom, responsável pelo serviço na região.
De acordo com a operadora, a falha foi causada por atos de vandalismo. Vândalos cortaram cabos de fibra ótica de alta velocidade, supostamente em busca de fios de cobre para revenda, prática comum entre usuários de drogas que buscam sustentar o vício.
Equipes técnicas foram acionadas e localizaram o ponto da ocorrência em Brasiléia. Os cabos danificados começaram a ser substituídos ainda durante a manhã, em uma tentativa de restabelecer o serviço o mais rápido possível.
O episódio volta a expor a fragilidade da rede de comunicação da fronteira do Acre diante de ações criminosas recorrentes, que geram prejuízos tanto para moradores quanto para empresas que dependem da internet para manter suas atividades.
Comentários
Flash
Com apoio do governo, mais de 100 famílias de Brasileia conquistam o direito à terra e Acre segue avançando na regularização fundiária
A Escola Rural Valéria Bispo Sabala, em Brasileia, foi palco de um momento histórico para dezenas de famílias acreanas nesta segunda, 22. O governador Gladson Camelí cumpriu mais uma etapa do programa de regularização fundiária promovido pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), com a entrega de 102 Títulos Definitivos Urbanos, incluindo títulos para instituições religiosas e associações de moradores.
Com investimento de R$ 600 mil, a ação integra os programas “Minha Terra de Papel Passado” e “Igreja Legal”, que visam garantir segurança jurídica, dignidade e desenvolvimento às comunidades beneficiadas.
Segundo o governador, cada título é o reconhecimento do direito à terra e a realização de um sonho que há décadas era aguardado por muitas famílias.
“Estamos realizando o sonho de milhares de pais e mães de famílias acreanas que, a partir desses títulos definitivos, podem ter um pedaço de terra para chamar de seu. Isso é cidadania e fomento para a nossa economia”, declarou o governador.
Ele também destacou o papel fundamental do Iteracre na condução técnica e social do processo. “Quero agradecer à presidente do Instituto de Terras do Acre, Gabriela Câmara, e a toda a sua equipe pelo empenho em realizar as pesquisas e as documentações para essas entregas”, afirmou.
O governador reforçou que essa ação é parte de um esforço contínuo que já passou por outros municípios. “Já estivemos em Plácido de Castro e Acrelândia entregando títulos definitivos. Em toda a história do Acre, nenhum governo entregou tantos títulos definitivos rurais, urbanos e para entidades religiosas como o nosso. Foram milhares nos 22 municípios do estado”, disse Camelí.
Em tom firme, o chefe do Executivo estadual reafirmou seu compromisso com a população: “Tenho sido um governador democrático que sempre coloca as pessoas em primeiro lugar e os interesses da população acreana à frente de interesses políticos.”
A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes das instituições beneficiadas. O evento é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e a Prefeitura Municipal de Brasileia, consolidando o compromisso interinstitucional com a transformação social por meio da regularização fundiária.
A entrega dos títulos definitivos é mais um passo na construção de um Acre mais justo, onde o direito à terra se transforma em oportunidade, estabilidade e esperança para o futuro. A meta do Iteracre é entregar mais de 10 mil documentos somente este mês.
A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, afirmou que a meta definida pelo governador Gladson Camelí para a região do Alto Acre é a entrega de 2.500 títulos de propriedade apenas no mês de setembro.
“Aqui no município de Brasileia, vamos entregar mais de 100 títulos nesta primeira etapa, com investimento de R$ 600 mil”, declarou.
Ela também anunciou que uma segunda etapa está prevista para os próximos meses, contemplando o bairro Eldorado, onde serão entregues mais 408 títulos, com aporte superior a R$ 3 milhões.
Segundo a presidente, a regularização fundiária tem sido um dos pilares da atual gestão. “Além de garantir segurança jurídica, ela valoriza o imóvel, permite acesso a crédito bancário, possibilita reformas e até a transmissão do bem como herança familiar”, explicou. Para a presidente, esses benefícios são fundamentais para impulsionar a economia local.
O representante dos moradores do KM 26, Sebastião da Silva, conhecido como Poconé, expressou sua emoção ao receber o título definitivo de sua terra após anos de espera. Segundo ele, foram 12 anos de luta pela regularização fundiária. “Eu tenho o sentimento de alegria, porque nós estávamos lutando com esse título aqui há 13 anos. Agora vamos conseguir”, afirmou.
Ele relembrou que, anteriormente, havia recebido um documento sem validade, o que gerava insegurança. “Eu tenho um aqui, que foi entregue, mas não tem validade. Esse agora tem. É uma alegria muito grande para mim e para o pessoal da vila”, disse.
Você precisa fazer login para comentar.