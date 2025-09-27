Prefeitura, ICMBio, Incra e Exército Brasileiro levam serviço itinerante para a zona rural de Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, reafirmou seu compromisso com a população da zona rural ao participar de uma grande ação itinerante realizada nesta sexta-feira (26), no km 59 + 25 do ramal no Seringal Triunfo, localizada Reserva Extrativista Chico Mendes.

A iniciativa contou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.

A missão foi garantir que serviços públicos essenciais chegassem até a comunidade, situada a mais de 80 km da zona urbana. Ao longo do dia, foram ofertados atendimentos médicos e odontológicos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacinas e orientações sobre programas sociais, incluindo o Bolsa Família.

Moradores elogiaram a iniciativa, ressaltando a relevância de receber atendimento sem a necessidade de longos deslocamentos até a cidade.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação conjunta:

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Essa união entre Prefeitura, governo federal, estadual e Exército mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos chegar até onde a população mais precisa, garantindo dignidade e cidadania às famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes”, afirmou.

A mobilização resultou em centenas de atendimentos, fortalecendo a integração entre as instituições e levando mais qualidade de vida aos moradores da região.

