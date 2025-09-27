Flash
Prefeitura, ICMBio, Incra e Exército Brasileiro levam serviço itinerante para a zona rural de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, reafirmou seu compromisso com a população da zona rural ao participar de uma grande ação itinerante realizada nesta sexta-feira (26), no km 59 + 25 do ramal no Seringal Triunfo, localizada Reserva Extrativista Chico Mendes.
A iniciativa contou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.
A missão foi garantir que serviços públicos essenciais chegassem até a comunidade, situada a mais de 80 km da zona urbana. Ao longo do dia, foram ofertados atendimentos médicos e odontológicos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacinas e orientações sobre programas sociais, incluindo o Bolsa Família.
Moradores elogiaram a iniciativa, ressaltando a relevância de receber atendimento sem a necessidade de longos deslocamentos até a cidade.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação conjunta:
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Essa união entre Prefeitura, governo federal, estadual e Exército mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos chegar até onde a população mais precisa, garantindo dignidade e cidadania às famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes”, afirmou.
A mobilização resultou em centenas de atendimentos, fortalecendo a integração entre as instituições e levando mais qualidade de vida aos moradores da região.
Comentários
Flash
Prefeito em Exercício realiza visita técnica ao Mercado Aziz Abucater
Comentários
Flash
Polícia Federal deflagra operação contra rede de imigração ilegal na fronteira do Acre com o Peru
Operação Milagros” cumpre mandados em Foz do Iguaçu (PR) e investiga grupo suspeito de facilitar entrada clandestina de estrangeiros e falsificar documentos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Milagros para investigar uma rede suspeita de facilitar a entrada irregular de estrangeiros pela fronteira do Brasil com o Peru, no Acre. A investigação começou após a interceptação de três migrantes em situação irregular pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) em Assis Brasil.
De acordo com a PF, a análise de objetos apreendidos com os migrantes revelou indícios de uma atuação organizada para criar rotas migratórias clandestinas, com falsificação de documentos e obtenção de vantagem econômica. Com base nas provas coletadas, a Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão em endereços de Foz do Iguaçu (PR).
As diligências visam coletar novos elementos para identificar outros envolvidos e elucidar a extensão das atividades ilegais.
A PF reforçou em nota seu compromisso com o “enfrentamento aos crimes transfronteiriços e à proteção da soberania nacional”, especialmente em áreas sensíveis como a faixa de fronteira amazônica. As investigações continuam em andamento.
Comentários
Flash
Educação em Foco! Prefeitura realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 24 e 25 de setembro a II Jornada Pedagógica, voltada para professores e mediadores que atuam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental.
O evento foi conduzido pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação — Ivanderlene Pires, Elias Chaves e Everaldo Nunes — em parceria com a coordenadora de ensino Nilcilene Eduíno, responsáveis pela organização de atividades de estudo, reflexões e oficinas práticas que proporcionaram momentos de troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.
Com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a programação incluiu análises, estudos de caso e debates sobre metodologias que podem contribuir para um aprendizado mais efetivo. O objetivo central foi estimular a reflexão crítica e oferecer subsídios para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula.
A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Eunice Maia, que ressaltou o compromisso da gestão em valorizar os profissionais da rede. Em sua fala, destacou a relevância da formação continuada como ferramenta de transformação educacional:
“Momentos como este fortalecem o trabalho dos nossos educadores, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou a secretária.
A II Jornada Pedagógica reafirma o empenho da Prefeitura de Epitaciolândia em investir na formação e valorização dos professores, reconhecendo que são eles os protagonistas no processo de construção do conhecimento e no futuro da educação do município.
Você precisa fazer login para comentar.