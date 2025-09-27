fbpx
Prefeitura, ICMBio, Incra e Exército Brasileiro levam serviço itinerante para a zona rural de Brasiléia

Publicado

5 minutos atrás

em

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, reafirmou seu compromisso com a população da zona rural ao participar de uma grande ação itinerante realizada nesta sexta-feira (26), no km 59 + 25 do ramal no Seringal Triunfo, localizada Reserva Extrativista Chico Mendes.

A iniciativa contou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.

A missão foi garantir que serviços públicos essenciais chegassem até a comunidade, situada a mais de 80 km da zona urbana. Ao longo do dia, foram ofertados atendimentos médicos e odontológicos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacinas e orientações sobre programas sociais, incluindo o Bolsa Família.

Moradores elogiaram a iniciativa, ressaltando a relevância de receber atendimento sem a necessidade de longos deslocamentos até a cidade.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação conjunta:

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Essa união entre Prefeitura, governo federal, estadual e Exército mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos chegar até onde a população mais precisa, garantindo dignidade e cidadania às famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes”, afirmou.

A mobilização resultou em centenas de atendimentos, fortalecendo a integração entre as instituições e levando mais qualidade de vida aos moradores da região.

Prefeito em Exercício realiza visita técnica ao Mercado Aziz Abucater

Publicado

10 horas atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Visita técnica ao Mercado Aziz Abucater avalia demandas e necessidades urgentes

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, realizou na manhã desta sexta-feira (26), uma visita técnica ao Mercado Aziz Abucater, com o objetivo de ouvir os concessionários e avaliar as necessidades mais urgentes do local. A ação, que foi determinada pelo prefeito Tião Bocalom, teve a participação de diversos secretários municipais e equipes técnicas da prefeitura.

Segundo Bestene, a visita faz parte da estratégia de manter um olhar sensível e atento às demandas dos trabalhadores e frequentadores do mercado. Durante o encontro, o prefeito em exercício conversou diretamente com os concessionários e acompanhou a situação da estrutura do mercado de perto.

Segundo Bestene, a visita faz parte da estratégia de manter um olhar sensível e atento às demandas dos trabalhadores e frequentadores do mercado. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“A pedido do nosso prefeito Tião Bocalom, estamos acompanhados das secretarias da SDTI, com o coronel Bino, nosso secretário, que é responsável pelos concessionários aqui do Mercado Aziz Abucater, também com o nosso secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, e toda a equipe da prefeitura. Viemos aqui justamente para ver e garantir as melhores condições, promovendo a limpeza do local”, destacou Alysson Bestene.

(Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, também participou da visita e aproveitou para destacar os esforços contínuos da secretaria para garantir um ambiente limpo e organizado no centro de Rio Branco.

(Foto: Val Fernandes/Secom)

“Esse nosso planejamento é de domingo a domingo. Temos uma equipe de 40 colaboradores, entre margaridas e garis, que fazem a varrição, além da Limpebras, que também realiza a higienização das caixas de coleta. Portanto, a área central da cidade, por determinação do prefeito Tião Bocalom, deve ser mantida sempre limpa”, informou Tony Roque.

Além das melhorias nas condições de higiene, está sendo feito um levantamento detalhado das necessidades do mercado. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além das melhorias nas condições de higiene, está sendo feito um levantamento detalhado das necessidades do mercado para garantir melhores condições de trabalho para os concessionários e um atendimento de qualidade à população.

A visita reflete o compromisso da gestão municipal em melhorar a infraestrutura dos espaços públicos e promover um ambiente mais adequado tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta o Mercado Aziz Abucater.

Polícia Federal deflagra operação contra rede de imigração ilegal na fronteira do Acre com o Peru

Publicado

19 horas atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Operação Milagros” cumpre mandados em Foz do Iguaçu (PR) e investiga grupo suspeito de facilitar entrada clandestina de estrangeiros e falsificar documentos

 

Foto: captada 

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Milagros para investigar uma rede suspeita de facilitar a entrada irregular de estrangeiros pela fronteira do Brasil com o Peru, no Acre. A investigação começou após a interceptação de três migrantes em situação irregular pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) em Assis Brasil.

De acordo com a PF, a análise de objetos apreendidos com os migrantes revelou indícios de uma atuação organizada para criar rotas migratórias clandestinas, com falsificação de documentos e obtenção de vantagem econômica. Com base nas provas coletadas, a Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão em endereços de Foz do Iguaçu (PR).

As diligências visam coletar novos elementos para identificar outros envolvidos e elucidar a extensão das atividades ilegais.

A PF reforçou em nota seu compromisso com o “enfrentamento aos crimes transfronteiriços e à proteção da soberania nacional”, especialmente em áreas sensíveis como a faixa de fronteira amazônica. As investigações continuam em andamento.

Operação Milagros

Educação em Foco! Prefeitura realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano

Publicado

1 dia atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 24 e 25 de setembro a II Jornada Pedagógica, voltada para professores e mediadores que atuam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental.

O evento foi conduzido pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação — Ivanderlene Pires, Elias Chaves e Everaldo Nunes — em parceria com a coordenadora de ensino Nilcilene Eduíno, responsáveis pela organização de atividades de estudo, reflexões e oficinas práticas que proporcionaram momentos de troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.

Com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a programação incluiu análises, estudos de caso e debates sobre metodologias que podem contribuir para um aprendizado mais efetivo. O objetivo central foi estimular a reflexão crítica e oferecer subsídios para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula.

A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Eunice Maia, que ressaltou o compromisso da gestão em valorizar os profissionais da rede. Em sua fala, destacou a relevância da formação continuada como ferramenta de transformação educacional:

“Momentos como este fortalecem o trabalho dos nossos educadores, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou a secretária.

A II Jornada Pedagógica reafirma o empenho da Prefeitura de Epitaciolândia em investir na formação e valorização dos professores, reconhecendo que são eles os protagonistas no processo de construção do conhecimento e no futuro da educação do município.

