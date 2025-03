Prefeitura entrega trator agrícola para produtores da comunidade do Porvir e fortalece agricultura familiar

Equipamento adquirido com recursos municipais será usado de forma coletiva; iniciativa inclui treinamentos para manejo adequado e técnicas sustentáveis

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou nesta semana a entrega de um trator agrícola para os produtores rurais da comunidade do Porvir. A iniciativa tem como objetivo modernizar as técnicas de cultivo, aumentar a produtividade e fortalecer a agricultura familiar na região. O equipamento, adquirido com recursos municipais, será utilizado de forma coletiva pelos agricultores, que comemoraram a chegada do maquinário.

“Esse trator vai facilitar muito o nosso trabalho. Antes, a gente dependia de máquinas alugadas ou do trabalho manual, que é mais lento e cansativo. Agora, vamos poder preparar a terra com mais eficiência e em menos tempo”, destacou o produtor rural Manoel, um dos beneficiados pela ação.

O secretário de Agricultura, José Antonio (Nego), ressaltou a importância do investimento em maquinários para o desenvolvimento do setor agrícola no município. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores, e a entrega desse trator é mais um passo para apoiar o trabalho desses agricultores, que são fundamentais para a economia local. Queremos garantir que eles tenham acesso às ferramentas necessárias para produzir com qualidade e competitividade”, afirmou.

Além da entrega do trator, a Secretaria de Agricultura oferecerá treinamentos aos produtores, com foco no manejo adequado do equipamento e em técnicas de agricultura sustentável. A expectativa é que, com o apoio da Prefeitura, a comunidade do Porvir possa ampliar sua produção e melhorar a renda das famílias envolvidas.

O prefeito Sérgio Lopes destacou que a ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. “Nosso compromisso é com o fortalecimento da agricultura familiar, que é a base da economia de muitas comunidades. Estamos trabalhando para garantir que os produtores tenham acesso a insumos, equipamentos e assistência técnica, porque acreditamos no potencial da nossa terra e no trabalho dos nossos agricultores”, concluiu.

A entrega do trator foi acompanhada por membros da comunidade, lideranças locais e representantes da Prefeitura, que celebraram a parceria entre o poder público e os produtores rurais. A expectativa é que, nos próximos meses, novas ações sejam realizadas para continuar apoiando o setor agrícola no município, garantindo mais desenvolvimento e qualidade de vida para as famílias do campo.

