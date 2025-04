Prefeitura e SEE realizam abertura dos Jogos Estudantis 2025 em fase municipal em Epitaciolândia.

Neste sábado, 26, a Prefeitura Municipal através do prefeito Sérgio Lopes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Assessoria de Desporto Estudantil, promoveu a cerimônia de abertura da fase municipal dos Jogos Estudantis 2025. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro, marcou o início das competições que reúnem alunos de escolas estaduais e municipais em diversas modalidades esportivas.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais na pessoa do Sr. Marcelo Galvão Secretário Municipal de Esportes, Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, Professora Edileusa, Núcleo de Educação, e Thiago Menezes, representando a coordenação estadual do Jeac2025. Gestores escolares, professores, atletas e a comunidade prestigiaram o desfile das delegações. Os jogos promovem a união por meio do esporte.

Os Jogos Estudantis têm como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os alunos e revelar novos talentos. A fase municipal classificará os melhores atletas para as etapas regionais e estaduais, representando o município em busca de medalhas e experiências enriquecedoras. Epitaciolândia será cidade sede na fase estadual nas modalidades Futsal, Judô e Wrestling.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários