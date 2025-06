Prefeitura e Governo se preparam para realizar projeto “Esporte Estudantil nas Escolas Rurais de Brasiléia

Na tarde da última quinta-feira, 5, uma operação integrada entre as Polícias Civis do Acre por meio da delegacia de Sena Madureira e do Amazonas resultou na prisão de A. C. B. dos S., no Seringal São Miguel, às margens do Rio Purus, no estado do Amazonas. O homem foi detido por descumprir medida protetiva e por porte ilegal de arma de fogo.

A medida judicial, emitida anteriormente, visava proteger a companheira do acusado e os filhos do casal. Segundo as investigações, mesmo ciente da ordem judicial, o suspeito continuava a ameaçar e aterrorizar a família, causando sérios danos psicológicos às vítimas, especialmente às crianças.

Durante a abordagem policial, os agentes encontraram uma espingarda calibre 28 escondida debaixo de um colchão na residência do suspeito, o que resultou na prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A ação conjunta reforça o compromisso das forças de segurança dos dois estados em proteger as vítimas de violência doméstica, garantir o cumprimento das decisões judiciais e manter a ordem em regiões de difícil acesso como o Seringal São Miguel.

As Polícias Civis do Acre e do Amazonas destacam a importância da cooperação interestadual para o enfrentamento de crimes que colocam em risco a integridade física e emocional das vítimas, especialmente em áreas remotas onde o alcance das autoridades pode ser desafiador.

